https://uz.sputniknews.ru/20221105/uzbekistantsy-smogut-pouchastvovat-v-forume-rossiya--tsentralno-aziatskiy-region-29736461.html
Узбекистанцы смогут поучаствовать в форуме "Россия – Центральноазиатский регион"
Узбекистанцы смогут поучаствовать в форуме "Россия – Центральноазиатский регион"
Как принять участие в предстоящем форуме молодых лидеров - читайте в нашем материале.
2022-11-05T12:05+0500
2022-11-05T12:05+0500
2022-11-05T12:18+0500
общество
форум
узбекистанцы
россия
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. В Омске пройдет II Форум молодых лидеров "Россия – Центральноазиатский регион". Мероприятие запланировано на 21-24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.Так, целью форума является содействие дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества между молодежью регионов России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В этом году программа мероприятия охватит следующие образовательные направления:В рамках первого направления будут обсуждаться истоки взаимосвязей народов стран-участниц, совместный путь развития, а также современный этап сотрудничества. Второе направление раскроет вопросы медиасферы, характера информационного освещения актуальных событий и проблемы информационного противоборства. Третий трек соберет на своей площадке креативных молодых людей, интересующихся такими видами проявления культурной идентичности, как мода и кулинария. Участники трека попробуют соединить в своих проектах традиции государств-участников и новые веяния и тренды.Принять участие в форуме могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые соответствуют следующим требованиям:Рабочий язык форума — русский. Подать заявку для участия можно до 13 ноября включительно.
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узбекистанцы смогут поучаствовать в форуме россия центрально-азиатский регион как принять участие в предстоящем форуме молодых лидеров читайте в нашем материале как подать заявку где зарегистрироваться сайт федеральное агентство молодежи росмолодежь
узбекистанцы смогут поучаствовать в форуме россия центрально-азиатский регион как принять участие в предстоящем форуме молодых лидеров читайте в нашем материале как подать заявку где зарегистрироваться сайт федеральное агентство молодежи росмолодежь
Узбекистанцы смогут поучаствовать в форуме "Россия – Центральноазиатский регион"
12:05 05.11.2022 (обновлено: 12:18 05.11.2022)
Как принять участие в предстоящем форуме молодых лидеров — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik.
В Омске пройдет II Форум молодых лидеров "Россия – Центральноазиатский регион". Мероприятие запланировано на 21-24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба
Федерального агентства по делам молодежи.
Так, целью форума является содействие дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества между молодежью регионов России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
В этом году программа мероприятия охватит следующие образовательные направления:
культурно-историческая общность стран региона;
В рамках первого направления будут обсуждаться истоки взаимосвязей народов стран-участниц, совместный путь развития, а также современный этап сотрудничества.
Второе направление раскроет вопросы медиасферы, характера информационного освещения актуальных событий и проблемы информационного противоборства.
Третий трек соберет на своей площадке креативных молодых людей, интересующихся такими видами проявления культурной идентичности, как мода и кулинария. Участники трека попробуют соединить в своих проектах традиции государств-участников и новые веяния и тренды.
Принять участие в форуме могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые соответствуют следующим требованиям:
специалисты сферы международных отношений и зарубежного регионоведения;
молодые историки, культурологи;
представители молодежных организаций;
представители медиасферы, журналисты;
дизайнеры, технологи, представители модной индустрии и кулинарной среды;
студенты вузов соответствующих специальностей.
Рабочий язык форума — русский. Подать заявку для участия можно до 13 ноября включительно.