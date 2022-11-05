https://uz.sputniknews.ru/20221105/uzbekistantsy-smogut-pouchastvovat-v-forume-rossiya--tsentralno-aziatskiy-region-29736461.html

Узбекистанцы смогут поучаствовать в форуме "Россия – Центральноазиатский регион"

Узбекистанцы смогут поучаствовать в форуме "Россия – Центральноазиатский регион"

Как принять участие в предстоящем форуме молодых лидеров - читайте в нашем материале.

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общество

форум

узбекистанцы

россия

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. В Омске пройдет II Форум молодых лидеров "Россия – Центральноазиатский регион". Мероприятие запланировано на 21-24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.Так, целью форума является содействие дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества между молодежью регионов России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В этом году программа мероприятия охватит следующие образовательные направления:В рамках первого направления будут обсуждаться истоки взаимосвязей народов стран-участниц, совместный путь развития, а также современный этап сотрудничества. Второе направление раскроет вопросы медиасферы, характера информационного освещения актуальных событий и проблемы информационного противоборства. Третий трек соберет на своей площадке креативных молодых людей, интересующихся такими видами проявления культурной идентичности, как мода и кулинария. Участники трека попробуют соединить в своих проектах традиции государств-участников и новые веяния и тренды.Принять участие в форуме могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые соответствуют следующим требованиям:Рабочий язык форума — русский. Подать заявку для участия можно до 13 ноября включительно.

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узбекистанцы смогут поучаствовать в форуме россия центрально-азиатский регион как принять участие в предстоящем форуме молодых лидеров читайте в нашем материале как подать заявку где зарегистрироваться сайт федеральное агентство молодежи росмолодежь