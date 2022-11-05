https://uz.sputniknews.ru/20221105/v-bishkeke-proydet-kyrgyzsko-uzbekskiy-biznes-forum-29740686.html

В Бишкеке пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум

В Бишкеке пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум

Главы регионов Узбекистана и Кыргызстана примут участие в мероприятии.

2022-11-05T16:02+0500

2022-11-05T16:02+0500

2022-11-05T16:02+0500

политика

бишкек

бизнес-форум

форум

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. В столице Кыргызстана пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум. Об этом журналистам сообщил глава кыргызского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев по итогам встречи с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым.По заявлению Кулубаева, к участию в мероприятии будут привлечены главы регионов двух государств в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.Известно, что целью форума являестя установление прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

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