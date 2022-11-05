https://uz.sputniknews.ru/20221105/v-bishkeke-proydet-kyrgyzsko-uzbekskiy-biznes-forum-29740686.html
В Бишкеке пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум
В Бишкеке пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум
Главы регионов Узбекистана и Кыргызстана примут участие в мероприятии.
2022-11-05T16:02+0500
2022-11-05T16:02+0500
2022-11-05T16:02+0500
политика
бишкек
бизнес-форум
форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/03/29703955_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c41d901019025ea1ef47867acf444ea4.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. В столице Кыргызстана пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум. Об этом журналистам сообщил глава кыргызского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев по итогам встречи с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым.По заявлению Кулубаева, к участию в мероприятии будут привлечены главы регионов двух государств в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.Известно, что целью форума являестя установление прямых контактов между деловыми кругами двух стран.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/03/29703955_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_7db43672653f275a8b362ed0c415a546.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в бишкеке пройдет кыргызско узбекский бизнес форум главы регионов узбекистана и кыргызстана примут участие в мероприятии когда как принять учасие кулубаев норов жапаров встреча визит мирзиеев биография
в бишкеке пройдет кыргызско узбекский бизнес форум главы регионов узбекистана и кыргызстана примут участие в мероприятии когда как принять учасие кулубаев норов жапаров встреча визит мирзиеев биография
В Бишкеке пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум
Главы регионов Узбекистана и Кыргызстана примут участие в мероприятии.
ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. В столице Кыргызстана пройдет кыргызско-узбекский бизнес-форум. Об этом журналистам сообщил глава кыргызского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев по итогам встречи с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым.
По заявлению Кулубаева, к участию в мероприятии будут привлечены главы регионов двух государств в преддверии визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.
"Мы подтвердили обоюдную приверженность к дальнейшему расширению кыргызско-узбекского многопланового сотрудничества. Ярким подтверждением этому является сегодняшнее подписание стратегических документов, которые будут иметь историческое значение в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном", — подчеркнул Кулубаев.
Известно, что целью форума являестя установление прямых контактов между деловыми кругами двух стран.