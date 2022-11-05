https://uz.sputniknews.ru/20221105/v-tashkente-obyavili-konkurs-proektov-po-sozdaniyu-parka-tsvetov--29741378.html

В Ташкенте объявили конкурс проектов по созданию парка цветов

В Ташкенте объявили конкурс проектов по созданию парка цветов

Как принять участие в конкурсе - читайте в нашем материале.

2022-11-05T18:05+0500

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общество

ташкент

конкурс

проект

парк

цветы

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Главное управление культуры города Ташкента проводит конкурс проектов по созданию современного парка цветов на условиях государственно-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Известно, что новый парк будет располагаться на территории бывшего парка астрономии, расположенного по улице Осиё.Так, претенденты, желающие принять участие в конкурсе, могут обратиться в Главное управление культуры города Ташкента до 18:00 часов 10 декабря 2022 года. К заявлению необходимо приложить следующие документы:Также для рассмотрения заявки необходимо произвести оплату в размере 0,25 от суммы базовой расчётной величины на расчетный счет управления.Известно, что земельный участок для создания парка цветов будет предоставлен победителю конкурса на основании договора долгосрочной аренды сроком не менее 30 лет.Работы по строительству и благоустройству парка должны быть завершены к 1 июля 2023 года.

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