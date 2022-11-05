В Ташкенте объявили конкурс проектов по созданию парка цветов
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаЦветы магнолии, архивное фото
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Как принять участие в конкурсе - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Главное управление культуры города Ташкента проводит конкурс проектов по созданию современного парка цветов на условиях государственно-частного партнерства. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Известно, что новый парк будет располагаться на территории бывшего парка астрономии, расположенного по улице Осиё.
Так, претенденты, желающие принять участие в конкурсе, могут обратиться в Главное управление культуры города Ташкента до 18:00 часов 10 декабря 2022 года. К заявлению необходимо приложить следующие документы:
сведения об отсутствии задолженности по налогам, сборам, другим обязательным платежам и финансовым санкциям по состоянию за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе (заверенное Государственной налоговой службой);
минимальный объем инвестиций и социальных обязательств, предлагаемый заявителем;
сведения о чистых активах заявителя, гарантия в размере не менее 25% стоимости проекта от другой организации, подтверждающая финансовые возможности реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства (бухгалтерская справка и гарантийное письмо о состоянии чистых активов);
эскиз концептуального предложения по созданию современного парка цветов на основе мировых практик (подготовленный как минимум в формате 2D и размещенный на общей карте местности);
технико-экономические основы (показатели) парка цветов с учётом его функционирования без аттракционов, в качестве общественного парка;
гарантийное письмо о досрочном расторжении договора без компенсационных выплат, если строительство инициатором современного парка цветов не будет завершено в указанный срок без уважительных причин.
Также для рассмотрения заявки необходимо произвести оплату в размере 0,25 от суммы базовой расчётной величины на расчетный счет управления.
Известно, что земельный участок для создания парка цветов будет предоставлен победителю конкурса на основании договора долгосрочной аренды сроком не менее 30 лет.
Работы по строительству и благоустройству парка должны быть завершены к 1 июля 2023 года.