https://uz.sputniknews.ru/20221105/v-uzbekistane-zapustyat-proekt-distantsionnogo-obrazovaniya-dlya-shkolnikov-lider-onlayn-29739096.html

В Узбекистане запустят проект дистанционного образования для школьников "Лидер-онлайн"

В Узбекистане запустят проект дистанционного образования для школьников "Лидер-онлайн"

Столичные семиклассники будут отобраны для участия в проекте дистанционного обучения во второй четверти. Подробности - в нашем материале.

2022-11-05T15:03+0500

2022-11-05T15:03+0500

2022-11-05T15:03+0500

общество

узбекистан

образование

лидер

онлайн

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обучение

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. В целях поэтапного внедрения практики дистанционного образования в школах Узбекистана проводится апробирование программы "Лидер-онлайн". Об этом сообщила пресс-служба министерства народного образования.Так, 60 учащихся седьмых классов общеобразовательных школ Ташкента будут отобраны для участия в данном проекте, начиная со второй четверти текущего учебного года. Известно, что проект реализуется совместно МНО, Госинспекцией по контролю качества образования и Национальной ассоциацией негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана (НАННО).Процесс отбора учащихся пройдет 5 ноября. В рамках процесса будет проведено начальное тестирование для определения исходного уровня знаний и контроля над процессом обучения.По результатам отбора будут организованы два класса дистанционного обучения, в каждом из которых будет 30 учащихся. Обучение будет идти на узбекском и русском языках.От общего количества учащихся 10% смогут принять участие в проекте бесплатно. Это дети, которые учатся на дому индивидуально в связи с инвалидностью, а также воспитанники детских домов и дети из малообеспеченных семей.НОУ "Детская школа "Лидер" совместно с партнерами создали платформу "Онлайн-школа", где размещены материалы в формате онлайн-уроков по всем предметам государственной программы для седьмых классов общеобразовательных школ. Каждый видеоурок на платформе длится до девяти минут. Кроме того, педагоги будут индивидуально работать с отстающими.Таким образом, по результатам эксперимента планируется подготовить предложения по внедрению дистанционного обучения в рамках общего среднего образования.Показатели усвоения детьми предметов будут оцениваться по пятибальной системе. Их получат по результатам контрольных, творческих и других видов заданий. Результаты будут вноситься в классные журналы.Также в рамках дистанционного обучения предусмотрены осенние, зимние, весенние и летние каникулы. В эти периоды для учащихся будет сохранен доступ к учебной платформе, а в период каникул могут проводиться дополнительные занятия или офлайн-встречи со студентами.

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Sputnik Узбекистан

в узбекистане запустят проект дистанционного образования для школьников лидер онлайн столичные семиклассники будут отобраны для участия в проекте дистанционного обучения во второй четверти