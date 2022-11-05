https://uz.sputniknews.ru/20221105/video-kak-uzbekistanskie-tyajeloatlety-gotovyatsya-k-predstoyaschemu-chempionatu-mira---29741885.html

Видео: как узбекистанские тяжелоатлеты готовятся к предстоящему чемпионату мира

Видео: как узбекистанские тяжелоатлеты готовятся к предстоящему чемпионату мира

Как проходит подготовка сборной республики по тяжелой атлетике к первенству планеты, которое пройдет в Колумбии - смотрите в эксклюзивном видео Sputnik.

2022-11-05T19:03+0500

2022-11-05T19:03+0500

2022-11-05T19:03+0500

спорт

чемпионат

тяжелая атлетика

колумбия

республика

сборная

узбекистан

мир

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. В Колумбии в конце года пройдет чемпионат мира по тяжелой атлетике. Как атлеты сборной Узбекистана готовятся к предстоящему первенству планеты, выяснял корреспондент Sputnik.Известно, что тренировки проходят в Чирчике каждый день. Там тренируются 11 членов сборной - у каждого спортсмена свой индивидуальный план подготовки.Как проходит тренировочный процесс узбекистанской сборной по тяжелой атлетике - смотрите в нашем эксклюзивном видео.

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Sputnik Узбекистан

видео как узбекистанские тяжелоатлеты готовятся к предстоящему чемпионату мира как проходит подготовка сборной республики по тяжелой атлетике к первенству планеты которое пройдет в колумбии смотрите в эксклюзивном видео sputnik