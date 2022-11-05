https://uz.sputniknews.ru/20221105/zapad-osvobojdaet-svoe-obschestvo-ot-vrednogo-i-opasnogo-vybora-29742052.html
Запад "освобождает" свое общество от вредного и опасного выбора
Запад "освобождает" свое общество от вредного и опасного выбора
Душераздирающая история: когда все прогрессивное человечество давно уже поняло, что ради спасения планеты надо перестать есть мясо, нашлись отдельные отщепенцы, которые…
2022-11-05T20:02+0500
2022-11-05T20:02+0500
2022-11-05T20:02+0500
колумнисты
запад
мясо
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24789778_0:189:3116:1942_1920x0_80_0_0_bebb1bcc1b272c754255ce84a79a3b28.jpg
Кстати, "Исследователи защищали мясо с помощью (соответствующей, то есть мясной) отрасли" — это вам не шутки какие-то, а грозный обвинительный заголовок статьи из The New York Times. Там на такие темы не шутят — вот и первые предельно серьезные строчки: "В 2019 году три дюжины ведущих исследователей издали суровое предупреждение в уважаемом научном журнале: для борьбы с изменениями климата и улучшения человеческого здоровья миру необходимо резко уменьшить потребление красного мяса. Но эти находки подверглись атаке Фрэнка Мирлохнера, главы сельскохозяйственного исследовательского центра в Университете Калифорнии", который открыто утверждал, что "авторы распространяют радикальную антимясную идеологию". И вот сегодня демократы напали уже на Фрэнка со страшным разоблачением: его исследования, оказывается, финансируют сельскохозяйственные корпорации, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.Вы думаете, что жизнь в сегодняшней Америке сводится к отчаянному ожиданию погрома демократов на выборах в конгресс 8 ноября? Или что англичане (о них и их британском мясе ниже) только и думают, что об очередном премьер-министре? Но какая там политика, если уже который год все обитатели этих и похожих по идеологии государств не имеют морального права даже есть то, что хотят, и еще много чего не могут.И если вы размышляете, отчего "коллективный Запад" неадекватно себя ведет в отношении России и еще десятков государств, то ответ очень простой: а с чего это им быть адекватными в обстановке перманентного террора по вопросам, которые как-то всегда относились к сфере личного выбора человека? Идущий параллельно погром и отмена культуры — это очень серьезная штука, но уж мясо-то могли бы не трогать.Великобритания здесь упоминается совершенно неслучайно: в последние дни краткого и бесславного правления Лиз Трасс там произошла замечательная история. Лиз и ее близкая подруга, министр здравоохранения Тереза Коффи, якобы вознамерились отказаться от трех важных направлений работы. Одно касалось борьбы с курением — точнее, публикации очередного плана действий в этом направлении. Ну а что удивительного, если не только с родины, а еще из США, Нидерландов, Австралии, Индонезии и других стран приходит статистика, показывающая, что везде курят все больше, и особенно молодое поколение? Может же даже в Англии найтись пара политиков, которые хоть в таких вопросах способны признать очевидное и этим поднять рейтинги? Они также вроде как были готовы признать провал плана борьбы с неравенством в здравоохранении (богатые, вот удивительно, живут в среднем на 19 лет дольше бедных).И еще в этой прекрасной стране был (и есть) такой же провальный план по борьбе с жирными соотечественниками. И ведется эта борьба все теми же методами давления: переедающих, в том числе мяса и сладкого, надо стыдить и шпынять, объявлять их опасными для общества просто по факту своего существования. А вредные продукты надо облагать такими налогами, что останется только сильно похудеть. И вот эту программу две наши героини тоже вроде как решили выбросить вон. Возможно, с учетом того фактора, что сама министр здравоохранения, мягко говоря, никак не худая.Что было дальше, вы знаете. Они не успели. Хотя Тереза Коффи, вообще-то, осталась в составе кабинета, только переместилась на позицию министра сельского хозяйства, к мясу поближе.Но в последние дни кабинета Трасс англичане сделали несколько примечательных заявлений идеологического характера. Изучать их надо очень внимательно. В Великобритании, оказывается, есть "Альянс против ожирения и за здоровье", в него входят 50 разных организаций. Глава альянса Кэтрин Дженнер сообщает нам, что "депутаты не хотят, чтобы их избиратели жили с хроническими заболеваниями, а публика хочет, чтобы ей было легче делать выбор в пользу здоровья". Прилагается статистика насчет того, как эта самая публика хочет и дальше покупать облагаемый налогами, скажем, сахар, не говоря уже о мясе.Статистика — это просто, если знать, кого и как спрашивать. Всегда есть такие люди, которые вопят: "Я зависим, я ничтожество, заставьте меня жить правильно! Помучьте меня! Ну и других тоже заставьте, чтобы мне было приятно".А Кэтрин переходит уже на высокие материи: свобода — это когда создают (да, вот именно создают!) "свободное общество — свободное от вреда, вызываемого нездоровой едой и питьем".И еще высказывания идеологов. Например, доктор Дэн Поултер (был министром здравоохранения с 2012-го по 2015-й) говорит: с конца 90-х, оказывается, возник межпартийный консенсус, что правительство имеет право и даже обязано вмешиваться как угодно в жизнь всех людей, их не спрашивая, чтобы их же защитить от "чумы" в виде, например, вредной еды.И вы хотите, чтобы при таком "консенсусе" люди были бы нормальными и нормально вели себя, скажем, во время международных конфликтов, подобных нынешним?Но мы забыли о переменах климата, к которым якобы имеет отношение рогатый или иной съедобный скот. То есть все эти рогатые и копытные вредны со всех точек зрения, в том числе климатической. Как? А скот выделяет (с двух концов организма) метан, что сильно влияет на климат. Об этом и писали те три дюжины благородных американских исследователей, с упоминания которых мы начали разговор и с которыми нельзя спорить.Но какая разница, чем объясняют вред мяса — климатом или обязанностью властей с активистами всех насильно оздоровлять? Результат-то один: перманентные массовые издевательства над людьми. Их заставляют мерзнуть зимой, чтобы навредить России и спасти климат, и вот еще, тоже с высокими целями, заставляют питаться травой и овощами. И это далеко не весь список издевательств. Причем все упомянутые кампании обязательно надо сделать всемирными, записать их в какие-то документы ООН и разные конвенции.Возвращаясь к нашему калифорнийскому подсудимому. Из длинной статьи о его злодействах мы узнаем, что это чистая коррупция — чтобы производители мяса заказывали ученым исследования на тему скота и климата. Но кто должен такое заказывать — найдите этого смельчака. И кстати, вот эти три дюжины клоунов или аналитиков, которые в 2019 году сообщили нам, что коровы убивают климат, — они свою "науку" делали бесплатно?В общем, обитателей нынешнего Запада трудно не ненавидеть за то, что они говорят или пытаются сделать против нас. Но вообще-то их надо жалеть.
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Косырев
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg
запад освобождает свое общество от вредного и опасного выбора на западе перестали есть мясо душераздирающая история когда все прогрессивное человечество давно уже поняло что ради спасения планеты надо перестать есть мясо нашлись отдельные отщепенцы которые
запад освобождает свое общество от вредного и опасного выбора на западе перестали есть мясо душераздирающая история когда все прогрессивное человечество давно уже поняло что ради спасения планеты надо перестать есть мясо нашлись отдельные отщепенцы которые
Запад "освобождает" свое общество от вредного и опасного выбора
Душераздирающая история: когда все прогрессивное человечество давно уже поняло, что ради спасения планеты надо перестать есть мясо, нашлись отдельные отщепенцы, которые…
Кстати, "Исследователи защищали мясо с помощью (соответствующей, то есть мясной) отрасли" — это вам не шутки какие-то, а грозный обвинительный заголовок статьи из The New York Times. Там на такие темы не шутят — вот и первые предельно серьезные строчки: "В 2019 году три дюжины ведущих исследователей издали суровое предупреждение в уважаемом научном журнале: для борьбы с изменениями климата и улучшения человеческого здоровья миру необходимо резко уменьшить потребление красного мяса. Но эти находки подверглись атаке Фрэнка Мирлохнера, главы сельскохозяйственного исследовательского центра в Университете Калифорнии", который открыто утверждал, что "авторы распространяют радикальную антимясную идеологию". И вот сегодня демократы напали уже на Фрэнка со страшным разоблачением: его исследования, оказывается, финансируют сельскохозяйственные корпорации, пишет колумнист РИА Новости
Дмитрий Косырев.
Вы думаете, что жизнь в сегодняшней Америке сводится к отчаянному ожиданию погрома демократов на выборах в конгресс 8 ноября? Или что англичане (о них и их британском мясе ниже) только и думают, что об очередном премьер-министре? Но какая там политика, если уже который год все обитатели этих и похожих по идеологии государств не имеют морального права даже есть то, что хотят, и еще много чего не могут.
И если вы размышляете, отчего "коллективный Запад" неадекватно себя ведет в отношении России и еще десятков государств, то ответ очень простой: а с чего это им быть адекватными в обстановке перманентного террора по вопросам, которые как-то всегда относились к сфере личного выбора человека? Идущий параллельно погром и отмена культуры — это очень серьезная штука, но уж мясо-то могли бы не трогать.
Великобритания здесь упоминается совершенно неслучайно: в последние дни краткого и бесславного правления Лиз Трасс там произошла замечательная история. Лиз и ее близкая подруга, министр здравоохранения Тереза Коффи, якобы вознамерились отказаться от трех важных направлений работы. Одно касалось борьбы с курением — точнее, публикации очередного плана действий в этом направлении. Ну а что удивительного, если не только с родины, а еще из США, Нидерландов, Австралии, Индонезии и других стран приходит статистика, показывающая, что везде курят все больше, и особенно молодое поколение? Может же даже в Англии найтись пара политиков, которые хоть в таких вопросах способны признать очевидное и этим поднять рейтинги? Они также вроде как были готовы признать провал плана борьбы с неравенством в здравоохранении (богатые, вот удивительно, живут в среднем на 19 лет дольше бедных).
И еще в этой прекрасной стране был (и есть) такой же провальный план по борьбе с жирными соотечественниками. И ведется эта борьба все теми же методами давления: переедающих, в том числе мяса и сладкого, надо стыдить и шпынять, объявлять их опасными для общества просто по факту своего существования. А вредные продукты надо облагать такими налогами, что останется только сильно похудеть. И вот эту программу две наши героини тоже вроде как решили выбросить вон. Возможно, с учетом того фактора, что сама министр здравоохранения, мягко говоря, никак не худая.
Что было дальше, вы знаете. Они не успели. Хотя Тереза Коффи, вообще-то, осталась в составе кабинета, только переместилась на позицию министра сельского хозяйства, к мясу поближе.
Но в последние дни кабинета Трасс англичане сделали несколько примечательных заявлений идеологического характера. Изучать их надо очень внимательно. В Великобритании, оказывается, есть "Альянс против ожирения и за здоровье", в него входят 50 разных организаций. Глава альянса Кэтрин Дженнер сообщает нам, что "депутаты не хотят, чтобы их избиратели жили с хроническими заболеваниями, а публика хочет, чтобы ей было легче делать выбор в пользу здоровья". Прилагается статистика насчет того, как эта самая публика хочет и дальше покупать облагаемый налогами, скажем, сахар, не говоря уже о мясе.
Статистика — это просто, если знать, кого и как спрашивать. Всегда есть такие люди, которые вопят: "Я зависим, я ничтожество, заставьте меня жить правильно! Помучьте меня! Ну и других тоже заставьте, чтобы мне было приятно".
А Кэтрин переходит уже на высокие материи: свобода — это когда создают (да, вот именно создают!) "свободное общество — свободное от вреда, вызываемого нездоровой едой и питьем".
И еще высказывания идеологов. Например, доктор Дэн Поултер (был министром здравоохранения с 2012-го по 2015-й) говорит: с конца 90-х, оказывается, возник межпартийный консенсус, что правительство имеет право и даже обязано вмешиваться как угодно в жизнь всех людей, их не спрашивая, чтобы их же защитить от "чумы" в виде, например, вредной еды.
И вы хотите, чтобы при таком "консенсусе" люди были бы нормальными и нормально вели себя, скажем, во время международных конфликтов, подобных нынешним?
Но мы забыли о переменах климата, к которым якобы имеет отношение рогатый или иной съедобный скот. То есть все эти рогатые и копытные вредны со всех точек зрения, в том числе климатической. Как? А скот выделяет (с двух концов организма) метан, что сильно влияет на климат. Об этом и писали те три дюжины благородных американских исследователей, с упоминания которых мы начали разговор и с которыми нельзя спорить.
Но какая разница, чем объясняют вред мяса — климатом или обязанностью властей с активистами всех насильно оздоровлять? Результат-то один: перманентные массовые издевательства над людьми. Их заставляют мерзнуть зимой, чтобы навредить России и спасти климат, и вот еще, тоже с высокими целями, заставляют питаться травой и овощами. И это далеко не весь список издевательств. Причем все упомянутые кампании обязательно надо сделать всемирными, записать их в какие-то документы ООН и разные конвенции.
Возвращаясь к нашему калифорнийскому подсудимому. Из длинной статьи о его злодействах мы узнаем, что это чистая коррупция — чтобы производители мяса заказывали ученым исследования на тему скота и климата. Но кто должен такое заказывать — найдите этого смельчака. И кстати, вот эти три дюжины клоунов или аналитиков, которые в 2019 году сообщили нам, что коровы убивают климат, — они свою "науку" делали бесплатно?
В общем, обитателей нынешнего Запада трудно не ненавидеть за то, что они говорят или пытаются сделать против нас. Но вообще-то их надо жалеть.