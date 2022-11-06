https://uz.sputniknews.ru/20221106/buduschim-ispolnitelyam-makoma-i-baxshi-gosudarstvo-oplatit-obuchenie-29745913.html

Будущим исполнителям макома и бахши государство оплатит обучение

Будущим исполнителям макома и бахши государство оплатит обучение

Также квота приема обучения по программе игры на фортепиано будет увеличена в три раза.

2022-11-06T09:03+0500

2022-11-06T09:03+0500

2022-11-06T09:03+0500

культура

обучение

квота

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. Правительство республики приняло постановление "Об обеспечении учреждений культуры и искусства квалифицированными специалистами и их системной гоударственное поддержке". Об этом распорядился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе встречи по случаю Дня молодежи 30 июня.Согласно документу, начиная с 2022-2023 учебного года стоимость обучения по контракту вновь принятых студентов в области исполнения макома, игры на маком-инструментах и искусства бахши будет полностью покрываться за счет государства.Наряду с этим, в три раза будет увеличена квота приема на обучение по программам игры на фортепиано. Данное направление также будет полностью оплачиваться государством.Таким образом, в перечень профессиональных направлений, которые будут покрываться за счет средств государственного бюджета учащихся очной формы обучения Министерства культуры вошли:Известно, что ранее правительство выделило государственные гранты университета "Новый Узбекистан". Получить грант могут выпускники президентских школ, получившие диплом или сертификат международного уровня, победители международных олимпиад, а также дети из семей, состоящих в "Едином реестре социальной защиты", которые успешно поступили в университет.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

будущим исполнителям макома и бахши государство оплатит обучение также квота приема обучения по программе игры на фортепиано будет увеличена в три раза