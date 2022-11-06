https://uz.sputniknews.ru/20221106/dlya-palomnikov-vsex-religiy-chto-turisty-mogut-uvidet-v-uzbekistane-29758154.html

Для паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане

Для паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане

Для паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане

2022-11-06T19:14+0500

2022-11-06T19:14+0500

2022-11-06T19:34+0500

общество

туризм

самарканд

бухара

паломничество

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ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. В Узбекистане завершилась международная неделя паломнического туризма. Мероприятия проходили в четырех регионах республики – Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте. Сможет ли Узбекистан стать центром мирового паломничества – разбирался корреспондент Sputnik.Главной целью недели, которую организовало Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана, было раскрыть потенциал паломнического туризма в стране. Причем речь идет о всех религиях.В различных мероприятиях, которые проходили с 1 по 3 ноября, приняли участие более 50 ведущих исламоведов со всего мира.К услугам паломниковВ Узбекистане более 8 тысяч памятников материального культурного наследия. Среди них 1257 паломнических мест, из которых 1183 – исламских памятников, 57 – христианских, 9 - буддийских и 8 – иудейских.Последователи зороастризма предпочитают посещать Хорезм и Каракалпакстан. Для тех же, кто интересуется буддийским наследием, лучший выбор - Сурхандарьинская область.По словам Абдухакимова, в Узбекистане также внедряют стандарты туристических услуг и требования мусульманского гостеприимства. В частности, в международных аэропортах, на вокзалах и в гостиницах появились молитвенные залы и комнаты для омовения, уточнил министр. А рестораны и гостиницы внедряют стандарты халяльной, кошерной и веганской пищи.Все это позволило Узбекистану в этом году войти в десятку лучших стран по предоставлению удобств для паломнического туризма. В отчете Глобального индекса мусульманского туризма страна поднялась с 32 на 9 место.Кроме того, в этом году Самарканд стал победителем в номинациях "Исламское наследие года" и "Лучший развивающийся мусульманский город года" на глобальном саммите "Halal in Travel Awards" в Сингапуре. В свою очередь, Организация исламского сотрудничества объявила Хиву туристической столицей исламского мира в 2024 году.Строго по правиламОдним из важных мест для паломничества мусульман со всего мира может стать комплекс Имама Бухари в Самарканде. В этом также убежден советник офиса "Шелковый путь" при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов.Кроме того, в центр паломничества власти планируют превратить мемориальный комплекс Имама Матуриди – еще одного знаменитого исламского ученого. Он тоже находится в Самарканде недалеко от площади Регистан.Узбекистанские святыни будут не конкурировать с Меккой и Мединой, а дополнять их. Ведь хадж совершают в определённое время и паломничество сопровождается специальными обрядами, которые проводят отдельно в Мекке и Медине. Здесь есть строгие правила, уточняет Исакулов.Узбекистан рассчитывает на транзит паломников, которые собираются в Саудовскую Аравию из Юго-Восточной Азии.Этому уже способствуют некоторые нововведения. Например, с марта 2021 года въехать в Узбекистан без визы на 10 дней могут граждане Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и КНР, включая Гонконг и Макао. При этом необходимо представить авиабилет в свою или в третью страну.Кроме того, сегодня представители транспортной сферы работают над увеличением количества авиарейсов из Индонезии, Бангладеш и Малайзии.Древние копии Корана и родословие пророка МухаммедаКогда паломнический комплекс Имама Бухари введут в строй, этот вид туризма в Узбекистане выйдет на новый уровень. В настоящее время в комплексе идет масштабное строительство. На его территории находится не только могила великого исламского ученого и хадисоведа, уже работает Международный научно-исследовательский центр, вскоре появится мечеть. Словом, здесь будет полноценно развитая инфраструктура.В рамках недели паломнического туризма здесь прошли две выставки. В первой экспозиции были древние копии священного Корана, хранящиеся в фондах Узбекистана.Одна из самых знаменитых копий, которую можно здесь увидеть - факсимиле священного Корана "Катта Лангар", сохранившегося со времен аль-Бухари.Основная часть, то есть 81 страница данной рукописи, хранится в Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. Российский ученый, доктор исторических наук, профессор Ефим Резван тщательно изучил страницы. Выяснилось, что эту рукопись написали в последней четверти VIII века, когда были разработаны правила арабской грамматики.Наряду с копиями, на экспозиции представлено родословие пророка Мухаммеда. Пергаментный свиток с родословием пророка относится к XVII веку.Вторая экспозиция знакомит с исламской каллиграфией. Этот вид древнего изобразительного искусства решили возродить в Узбекистане. В прошлом на территории страны действовали знаменитые каллиграфические школы – Бухарская, Хорезмская, Ферганская, Самаркандская. Теперь каллиграфии будут обучать в Центре исламской каллиграфии "Аль-манар", который открылся в Бухаре в рамках недели паломнического туризма.Как рассказал менеджер центра Азимжон Якубов, сначала студенты будут изучать арабский язык и только потом – каллиграфию. На обучение будут принимать всех желающих от 7 до 70 лет.Читайте также:

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