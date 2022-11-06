Для паломников всех религий: что туристы могут увидеть в Узбекистане
19:14 06.11.2022 (обновлено: 19:34 06.11.2022)
© Sputnik / Стас ЭтвешПлощадь Регистан в Самарканде
© Sputnik / Стас Этвеш
В рамках недели паломнического туризма представители туристической отрасли рассказали о самых интересных достопримечательностях страны для представителей разных конфессий.
ТАШКЕНТ, 6 ноя – Sputnik. В Узбекистане завершилась международная неделя паломнического туризма. Мероприятия проходили в четырех регионах республики – Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте. Сможет ли Узбекистан стать центром мирового паломничества – разбирался корреспондент Sputnik.
Главной целью недели, которую организовало Министерство туризма и культурного наследия Узбекистана, было раскрыть потенциал паломнического туризма в стране. Причем речь идет о всех религиях.
В различных мероприятиях, которые проходили с 1 по 3 ноября, приняли участие более 50 ведущих исламоведов со всего мира.
К услугам паломников
В Узбекистане более 8 тысяч памятников материального культурного наследия. Среди них 1257 паломнических мест, из которых 1183 – исламских памятников, 57 – христианских, 9 - буддийских и 8 – иудейских.
"Сегодня мы предлагаем продукты паломнического туризма для всех религий. В качестве примера хочу отметить, что паломников, интересующихся наследием иудейской религии, можно найти в Самаркандской, Бухарской, Ферганской, Кашкадарьинской областях и городе Ташкенте", - рассказал заместитель премьер-министра и министр туризма и культурного наследия Узбекистана Азиз Абдухакимов.
Последователи зороастризма предпочитают посещать Хорезм и Каракалпакстан. Для тех же, кто интересуется буддийским наследием, лучший выбор - Сурхандарьинская область.
По словам Абдухакимова, в Узбекистане также внедряют стандарты туристических услуг и требования мусульманского гостеприимства. В частности, в международных аэропортах, на вокзалах и в гостиницах появились молитвенные залы и комнаты для омовения, уточнил министр. А рестораны и гостиницы внедряют стандарты халяльной, кошерной и веганской пищи.
Все это позволило Узбекистану в этом году войти в десятку лучших стран по предоставлению удобств для паломнического туризма. В отчете Глобального индекса мусульманского туризма страна поднялась с 32 на 9 место.
Кроме того, в этом году Самарканд стал победителем в номинациях "Исламское наследие года" и "Лучший развивающийся мусульманский город года" на глобальном саммите "Halal in Travel Awards" в Сингапуре. В свою очередь, Организация исламского сотрудничества объявила Хиву туристической столицей исламского мира в 2024 году.
Строго по правилам
Одним из важных мест для паломничества мусульман со всего мира может стать комплекс Имама Бухари в Самарканде. В этом также убежден советник офиса "Шелковый путь" при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана Шухрат Исакулов.
"Имам Бухари по почитаемости у мусульман на втором месте после пророка Мухаммеда, -объясняет Шухрат Исакулов. - Он систематизировал множество хадисов (предание о словах и действиях пророка), поскольку их не всегда верно трактовали. Поэтому книги этого исламоведа – одни из самых ценных в исламе".
Кроме того, в центр паломничества власти планируют превратить мемориальный комплекс Имама Матуриди – еще одного знаменитого исламского ученого. Он тоже находится в Самарканде недалеко от площади Регистан.
Узбекистанские святыни будут не конкурировать с Меккой и Мединой, а дополнять их. Ведь хадж совершают в определённое время и паломничество сопровождается специальными обрядами, которые проводят отдельно в Мекке и Медине. Здесь есть строгие правила, уточняет Исакулов.
"Самарканд с Меккой и Мединой смогут взаимодополнять друг друга. Ведь сюда, в паломнический комплекс Имама Бухари, можно будет приезжать в любое время года", - говорит Исакулов.
Узбекистан рассчитывает на транзит паломников, которые собираются в Саудовскую Аравию из Юго-Восточной Азии.
"Они будут оставаться здесь на несколько дней, чтобы посетить могилы великих мыслителей и деятелей исламской науки и культуры. Для мусульман посещение таких святынь имеет сакральное значение", - объясняет Шухрат Исакулов.
Этому уже способствуют некоторые нововведения. Например, с марта 2021 года въехать в Узбекистан без визы на 10 дней могут граждане Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и КНР, включая Гонконг и Макао. При этом необходимо представить авиабилет в свою или в третью страну.
Кроме того, сегодня представители транспортной сферы работают над увеличением количества авиарейсов из Индонезии, Бангладеш и Малайзии.
Древние копии Корана и родословие пророка Мухаммеда
Когда паломнический комплекс Имама Бухари введут в строй, этот вид туризма в Узбекистане выйдет на новый уровень. В настоящее время в комплексе идет масштабное строительство. На его территории находится не только могила великого исламского ученого и хадисоведа, уже работает Международный научно-исследовательский центр, вскоре появится мечеть. Словом, здесь будет полноценно развитая инфраструктура.
В рамках недели паломнического туризма здесь прошли две выставки. В первой экспозиции были древние копии священного Корана, хранящиеся в фондах Узбекистана.
"Эти копии хранятся в фондах Духовного управления мусульман, институте имени Абу Райхана Беруни, Международной исламской академии, музеях Самарканда и наших фондах. Здесь собраны более 60 книг-рукописей священного Корана, относящиеся к разным периодам", - рассказал директор центра Шовосил Зиёдов.
Одна из самых знаменитых копий, которую можно здесь увидеть - факсимиле священного Корана "Катта Лангар", сохранившегося со времен аль-Бухари.
Основная часть, то есть 81 страница данной рукописи, хранится в Институте восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. Российский ученый, доктор исторических наук, профессор Ефим Резван тщательно изучил страницы. Выяснилось, что эту рукопись написали в последней четверти VIII века, когда были разработаны правила арабской грамматики.
Наряду с копиями, на экспозиции представлено родословие пророка Мухаммеда. Пергаментный свиток с родословием пророка относится к XVII веку.
Вторая экспозиция знакомит с исламской каллиграфией. Этот вид древнего изобразительного искусства решили возродить в Узбекистане. В прошлом на территории страны действовали знаменитые каллиграфические школы – Бухарская, Хорезмская, Ферганская, Самаркандская. Теперь каллиграфии будут обучать в Центре исламской каллиграфии "Аль-манар", который открылся в Бухаре в рамках недели паломнического туризма.
Как рассказал менеджер центра Азимжон Якубов, сначала студенты будут изучать арабский язык и только потом – каллиграфию. На обучение будут принимать всех желающих от 7 до 70 лет.
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