https://uz.sputniknews.ru/20221106/kosmicheskaya-krasota---luchshie-foto-tashkentskogo-metro-29755470.html

Космическая красота - лучшие фото Ташкентского метро

Космическая красота - лучшие фото Ташкентского метро

Ташкентский метрополитен отмечает 45-летие. Мы собрали для вас лучшие фотографии столичного метро от корреспондентов Sputnik. 06.11.2022, Sputnik Узбекистан

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фото

ташкентский метрополитен

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Первая линия Ташкентского метрополитена начала работать 6 ноября 1977 года. Она соединяла Чиланзар с центром города. На ней было 9 станций, а протяженность линии была 11,7 км.Сегодня в составе столичного метро — 5 линий с 43 станциями общей протяженностью 58,5 км.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкентский метрополитен, фото