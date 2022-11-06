Космическая красота - лучшие фото Ташкентского метро
Ташкентский метрополитен отмечает 45-летие. Мы собрали для вас лучшие фотографии столичного метро от корреспондентов Sputnik.
Первая линия Ташкентского метрополитена начала работать 6 ноября 1977 года. Она соединяла Чиланзар с центром города. На ней было 9 станций, а протяженность линии была 11,7 км.
Сегодня в составе столичного метро — 5 линий с 43 станциями общей протяженностью 58,5 км.
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Строительство ташкентского метро.
© Sputnik / Н. Ключнев / Перейти в фотобанкСтроительство метро в городе Ташкент. Монтаж проходческого щита.
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© Sputnik / Н. Ключнев/
Строительство метро в городе Ташкент. Монтаж проходческого щита.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район Ташкента и ознакомился с ходом строительства метро
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район Ташкента и ознакомился с ходом строительства метро
Станция "Космонавты" Ташкентского метро
Панно с портретом Юрия Гагарина на станции "Космонавты".
© Sputnik / Рамиз БахтияровПанно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты"
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты"
© Sputnik / Рамиз БахтияровУникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты"
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Уникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Одна из станций Ташкентского метро.
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Одна из станций Ташкентского метро.
© Sputnik / Рамиз БахтияровПарковка у сергелийской линии Ташкентского метрополитена
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Парковка у сергелийской линии Ташкентского метрополитена
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Космонавтов
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Станция Космонавтов
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен