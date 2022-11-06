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Космическая красота - лучшие фото Ташкентского метро
Космическая красота - лучшие фото Ташкентского метро
Ташкентский метрополитен отмечает 45-летие. Мы собрали для вас лучшие фотографии столичного метро от корреспондентов Sputnik. 06.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-06T22:00+0500
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фото
ташкентский метрополитен
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Первая линия Ташкентского метрополитена начала работать 6 ноября 1977 года. Она соединяла Чиланзар с центром города. На ней было 9 станций, а протяженность линии была 11,7 км.Сегодня в составе столичного метро — 5 линий с 43 станциями общей протяженностью 58,5 км.
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Рамиз Бахтияров
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ташкентский метрополитен, фото
ташкентский метрополитен, фото

Космическая красота - лучшие фото Ташкентского метро

22:00 06.11.2022
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Рамиз Бахтияров
Все материалы
Ташкентский метрополитен отмечает 45-летие. Мы собрали для вас лучшие фотографии столичного метро от корреспондентов Sputnik.
Первая линия Ташкентского метрополитена начала работать 6 ноября 1977 года. Она соединяла Чиланзар с центром города. На ней было 9 станций, а протяженность линии была 11,7 км.
Сегодня в составе столичного метро — 5 линий с 43 станциями общей протяженностью 58,5 км.
© Sputnik / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкСтроительство ташкентского метро.
МЕТРО ТАШКЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВО - Sputnik Узбекистан
1/15
© Sputnik / Всеволод Тарасевич
/
Перейти в фотобанк
Строительство ташкентского метро.
© Sputnik / Н. Ключнев / Перейти в фотобанкСтроительство метро в городе Ташкент. Монтаж проходческого щита.
Строительство метро в городе Ташкент. Монтаж проходческого щита - Sputnik Узбекистан
2/15
© Sputnik / Н. Ключнев
/
Перейти в фотобанк
Строительство метро в городе Ташкент. Монтаж проходческого щита.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район Ташкента и ознакомился с ходом строительства метро
Шавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район Ташкента и ознакомился с ходом строительства метро - Sputnik Узбекистан
3/15
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Яшнабадский район Ташкента и ознакомился с ходом строительства метро
© Pexels.com/Nicole Ashley Rahayu Densmoor

Станция "Космонавты" Ташкентского метро

Станция &quot;Космонавты&quot; Ташкентского метро - Sputnik Узбекистан
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© Pexels.com/Nicole Ashley Rahayu Densmoor

Станция "Космонавты" Ташкентского метро

© Посольство России в Узбекистане

Панно с портретом Юрия Гагарина на станции "Космонавты".

Панно с портретом Юрия Гагарина на станции &quot;Космонавты&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Посольство России в Узбекистане

Панно с портретом Юрия Гагарина на станции "Космонавты".

© Sputnik / Рамиз БахтияровПанно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты"
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции Космонавты - Sputnik Узбекистан
6/15
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Панно с портретом первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на станции "Космонавты"
© Sputnik / Рамиз БахтияровУникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты"
Уникальные стеклянные колонны на станции метро Космонавты - Sputnik Узбекистан
7/15
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Уникальные стеклянные колонны на станции метро "Космонавты"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Одна из станций Ташкентского метро.

Одна из станций Ташкентского метро. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Одна из станций Ташкентского метро.

© Sputnik / Рамиз БахтияровПарковка у сергелийской линии Ташкентского метрополитена
Парковка у сергелийской линии Ташкентского метрополитена - Sputnik Узбекистан
9/15
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Парковка у сергелийской линии Ташкентского метрополитена
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Космонавтов
Станция Космонавтов - Sputnik Узбекистан
10/15
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Станция Космонавтов
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
Ташкентский метрополитен - Sputnik Узбекистан
11/15
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
Ташкентский метрополитен - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
Ташкентский метрополитен - Sputnik Узбекистан
13/15
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
Ташкентский метрополитен - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
© Sputnik/Рамиз БахтияровТашкентский метрополитен
Ташкентский метрополитен - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентский метрополитен
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