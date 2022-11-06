https://uz.sputniknews.ru/20221106/vrach-rasskazala-kak-ne-pereborschit-s-kofe-v-xolodnuyu-pogodu-29745648.html
Врач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погоду
Врач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погоду
Сколько кофеина в день можно употреблять без вреда для здоровья и кому следует относиться к чаю и кофе с осторожностью - читайте в нашем материале.
2022-11-06T08:01+0500
2022-11-06T08:01+0500
2022-11-06T08:01+0500
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холод
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Любители чая и кофе употребляют эти напитки каждый день в любое время года, однако осенью чаще хочется чего-то теплого и согревающего, поэтому объем выпитого может увеличиваться. Кофеин содержится и там, и там, отметила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.Диетолог объяснила, к чему может привести злоупотребление кофеином и кому нужно особенно внимательно следить за количеством этого вещества в рационе.Она посоветовала вместо чая и кофе употреблять другие напитки, которыми тоже можно согреться осенью.
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врач рассказала как не переборщить с кофе в холодную погоду сколько можно пить выпивать кофе в день норма безопасно для человека организма норма дневная сколько кофеина в день можно употреблять без вреда для здоровья и кому следует относиться к чаю и кофе с осторожностью сколко чашек можно выпить кофеин как пить кофе без вреда для организма польза и вред кофеина кофе
врач рассказала как не переборщить с кофе в холодную погоду сколько можно пить выпивать кофе в день норма безопасно для человека организма норма дневная сколько кофеина в день можно употреблять без вреда для здоровья и кому следует относиться к чаю и кофе с осторожностью сколко чашек можно выпить кофеин как пить кофе без вреда для организма польза и вред кофеина кофе
Врач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погоду
Сколько кофеина в день можно употреблять без вреда для здоровья и кому следует относиться к чаю и кофе с осторожностью - читайте в нашем материале.
Любители чая и кофе употребляют эти напитки каждый день в любое время года, однако осенью чаще хочется чего-то теплого и согревающего, поэтому объем выпитого может увеличиваться. Кофеин содержится и там, и там, отметила
врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
"Норма кофеина – 400 миллиграммов в день. В чашке кофе примерно 95 миллиграммов, в чае намного меньше кофеина: от 10 до 20 миллиграммов. Многое зависит от крепости напитка и размера чашки, но в любом случае, выпивая чай, сложнее превысить норму", – считает она.
Диетолог объяснила, к чему может привести злоупотребление кофеином и кому нужно особенно внимательно следить за количеством этого вещества в рационе.
"Количество кофеина важно для людей, которые к нему чувствительны: выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления. Беременным не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день. На избыточное количество кофеина могут реагировать также люди с изжогой. Кроме того, при избыточном количестве кофеина в рационе могут быть проблемы со сном, нервозность", – предупредила Нефедова.
Она посоветовала вместо чая и кофе употреблять другие напитки, которыми тоже можно согреться осенью.
"Альтернативой могут быть, например, ромашковый или мятный чай. Это безобидные травяные напитки, в которые всегда можно добавить яблоко и корицу, чтобы сделать их интереснее", – заключила специалист.