https://uz.sputniknews.ru/20221106/vrach-rasskazala-kak-ne-pereborschit-s-kofe-v-xolodnuyu-pogodu-29745648.html

Врач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погоду

Врач рассказала, как не переборщить с кофе в холодную погоду

Сколько кофеина в день можно употреблять без вреда для здоровья и кому следует относиться к чаю и кофе с осторожностью - читайте в нашем материале.

2022-11-06T08:01+0500

2022-11-06T08:01+0500

2022-11-06T08:01+0500

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врач

холод

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Любители чая и кофе употребляют эти напитки каждый день в любое время года, однако осенью чаще хочется чего-то теплого и согревающего, поэтому объем выпитого может увеличиваться. Кофеин содержится и там, и там, отметила врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.Диетолог объяснила, к чему может привести злоупотребление кофеином и кому нужно особенно внимательно следить за количеством этого вещества в рационе.Она посоветовала вместо чая и кофе употреблять другие напитки, которыми тоже можно согреться осенью.

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врач рассказала как не переборщить с кофе в холодную погоду сколько можно пить выпивать кофе в день норма безопасно для человека организма норма дневная сколько кофеина в день можно употреблять без вреда для здоровья и кому следует относиться к чаю и кофе с осторожностью сколко чашек можно выпить кофеин как пить кофе без вреда для организма польза и вред кофеина кофе