https://uz.sputniknews.ru/20221106/vremya-ch-zachem-finlyandii-amerikanskie-yadernye-bomby-29746210.html

Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?

Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?

Финляндия, еще даже не ставшая полноправным членом НАТО, уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие.

2022-11-06T10:05+0500

2022-11-06T10:05+0500

2022-11-06T10:05+0500

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финляндия

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ядерное оружие

нато

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Зачем США украинизируют Швецию и Финляндию? Готовы ли американцы воевать за Арктику? Зачем США заключили соглашение о взаимных поставках оружия с Латвией.Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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время ч зачем финляндии американские ядерные бомбы финляндия еще даже не ставшая полноправным членом нато уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие