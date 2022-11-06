https://uz.sputniknews.ru/20221106/vremya-ch-zachem-finlyandii-amerikanskie-yadernye-bomby-29746210.html
Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?
Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?
Финляндия, еще даже не ставшая полноправным членом НАТО, уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие.
2022-11-06T10:05+0500
2022-11-06T10:05+0500
2022-11-06T10:05+0500
видео
финляндия
америка
ядерное оружие
нато
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Зачем США украинизируют Швецию и Финляндию? Готовы ли американцы воевать за Арктику? Зачем США заключили соглашение о взаимных поставках оружия с Латвией.Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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время ч зачем финляндии американские ядерные бомбы финляндия еще даже не ставшая полноправным членом нато уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие
время ч зачем финляндии американские ядерные бомбы финляндия еще даже не ставшая полноправным членом нато уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие
Время Ч: зачем Финляндии американские ядерные бомбы?
Финляндия, еще даже не ставшая полноправным членом НАТО, уже готова разместить на своей территории американское ядерное оружие.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Зачем США украинизируют Швецию и Финляндию? Готовы ли американцы воевать за Арктику? Зачем США заключили соглашение о взаимных поставках оружия с Латвией.
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".