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https://uz.sputniknews.ru/20221107/bolshe-vsego-persikov-uzbekistan-eksportiruet-v-rossiyu-29758982.html
Больше всего персиков Узбекистан экспортирует в Россию
Больше всего персиков Узбекистан экспортирует в Россию
Россия закупила 64,6 тыс. тонн узбекистанских персиков за 9 месяцев.
2022-11-07T09:01+0500
2022-11-07T09:01+0500
экономика
экспорт
узбекистан
россия
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ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. В январе-сентябре 2022-го Узбекистан экспортировал 76,7 тыс. тонн персиков на сумму $68,1 млн. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.Экспорт персика увеличился на 21,3 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.За 9 месяцев больше всего персиков Узбекистан экспортировал в Россию (64,6 тыс. тонн).В пятерку лидеров также вошли Кыргызстан (6,4 тыс. тонн), Казахстан (4,8 тыс. тонн), Туркменистан (471 тонна) и Беларусь (261 тонна).Наибольшее количество персиков за рубеж поставила Ферганская область: за девять месяцев области удалось экспортировать 43 600 тонн персиков.За ней следуют Самаркандская область — 6,3 тыс. тонн, Ташкентская область — 6,1 тыс. тонн, Хорезмская область — 5,7 тыс. тонн.
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узбекистан персики экспорт россия кыргызстан казахстан туркменистан беларусь ферганская область
узбекистан персики экспорт россия кыргызстан казахстан туркменистан беларусь ферганская область

Больше всего персиков Узбекистан экспортирует в Россию

09:01 07.11.2022
© Sputnik / Константин МихальчевскийСбор персиков в Крыму
Сбор персиков в Крыму - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.11.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Россия закупила 64,6 тыс. тонн узбекистанских персиков за 9 месяцев.
ТАШКЕНТ, 7 ноября — Sputnik. В январе-сентябре 2022-го Узбекистан экспортировал 76,7 тыс. тонн персиков на сумму $68,1 млн. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.
Экспорт персика увеличился на 21,3 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
За 9 месяцев больше всего персиков Узбекистан экспортировал в Россию (64,6 тыс. тонн).
В пятерку лидеров также вошли Кыргызстан (6,4 тыс. тонн), Казахстан (4,8 тыс. тонн), Туркменистан (471 тонна) и Беларусь (261 тонна).
Наибольшее количество персиков за рубеж поставила Ферганская область: за девять месяцев области удалось экспортировать 43 600 тонн персиков.
За ней следуют Самаркандская область — 6,3 тыс. тонн, Ташкентская область — 6,1 тыс. тонн, Хорезмская область — 5,7 тыс. тонн.
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