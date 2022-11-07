https://uz.sputniknews.ru/20221107/delegatsiya-sankt-peterburga-vozlojila-tsvety-k-memorialu-boevoy-slavy-29777188.html

Делегация Санкт-Петербурга возложила цветы к мемориалу Боевой славы в Ташкенте

Делегация Санкт-Петербурга возложила цветы к мемориалу Боевой славы в Ташкенте

Делегацию Санкт-Петербурга возглавляет губернатор Александр Беглов.

2022-11-07T14:01+0500

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общество

санкт-петербург

цветы

делегация

мемориал

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Делегация Санкт-Петербурга прибыла в Узбекистан с визитом. Делегацию возглавляет губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.Так, представители делегации посетили Волгоградское кладбище Ташкента. Губернатор возложил цветы к мемориалу Боевой славы и памятной плите, посвященной воинам-узбекистанцам – защитникам Ленинграда.Известно, что в рамках визита делегация посетит Ташкент и Самарканд. Беглов встретится с министром развития спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым, хокимами Ташкента и Самаркандской области, а также поучаствует в бизнес-форуме.Кроме этого, он встретится проживающими в Ташкенте жителями блокадного Ленинграда. Также Беглов планирует принять участие в церемонии закладки камня на месте будущего памятника жителям Узбекистана, принимавшим в годы Великой Отечественной войны эвакуированных ленинградцев.Напомним, Волгоградское мемориальное кладбище создано на месте, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь, куда привозили на лечение раненых солдат и офицеров. Также на кладбище похоронены герои Советского Союза –уроженцы Узбекистана. В 1975 году было принято решение о создании здесь мемориального комплекса. На территории кладбища также установлена плита в честь воинов-узбекистанцев, воевавших на Ленинградском фронте.

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делегация санкт петербурга возложила цветы к мемориалу боевой славы делегацию санкт петербурга возглавляет губернатор александр беглов