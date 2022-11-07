https://uz.sputniknews.ru/20221107/delegatsiya-sankt-peterburga-vozlojila-tsvety-k-memorialu-boevoy-slavy-29777188.html
Делегация Санкт-Петербурга возложила цветы к мемориалу Боевой славы в Ташкенте
Делегация Санкт-Петербурга возложила цветы к мемориалу Боевой славы в Ташкенте
Делегацию Санкт-Петербурга возглавляет губернатор Александр Беглов.
2022-11-07T14:01+0500
2022-11-07T14:01+0500
2022-11-07T14:03+0500
общество
санкт-петербург
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мемориал
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Делегация Санкт-Петербурга прибыла в Узбекистан с визитом. Делегацию возглавляет губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.Так, представители делегации посетили Волгоградское кладбище Ташкента. Губернатор возложил цветы к мемориалу Боевой славы и памятной плите, посвященной воинам-узбекистанцам – защитникам Ленинграда.Известно, что в рамках визита делегация посетит Ташкент и Самарканд. Беглов встретится с министром развития спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым, хокимами Ташкента и Самаркандской области, а также поучаствует в бизнес-форуме.Кроме этого, он встретится проживающими в Ташкенте жителями блокадного Ленинграда. Также Беглов планирует принять участие в церемонии закладки камня на месте будущего памятника жителям Узбекистана, принимавшим в годы Великой Отечественной войны эвакуированных ленинградцев.Напомним, Волгоградское мемориальное кладбище создано на месте, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь, куда привозили на лечение раненых солдат и офицеров. Также на кладбище похоронены герои Советского Союза –уроженцы Узбекистана. В 1975 году было принято решение о создании здесь мемориального комплекса. На территории кладбища также установлена плита в честь воинов-узбекистанцев, воевавших на Ленинградском фронте.
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делегация санкт петербурга возложила цветы к мемориалу боевой славы делегацию санкт петербурга возглавляет губернатор александр беглов
делегация санкт петербурга возложила цветы к мемориалу боевой славы делегацию санкт петербурга возглавляет губернатор александр беглов
Делегация Санкт-Петербурга возложила цветы к мемориалу Боевой славы в Ташкенте
14:01 07.11.2022 (обновлено: 14:03 07.11.2022)
Делегацию Санкт-Петербурга возглавляет губернатор Александр Беглов.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
Делегация Санкт-Петербурга прибыла в Узбекистан с визитом. Делегацию возглавляет губернатор Александр Беглов. Об этом сообщает
пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Так, представители делегации посетили Волгоградское кладбище Ташкента. Губернатор возложил цветы к мемориалу Боевой славы и памятной плите, посвященной воинам-узбекистанцам – защитникам Ленинграда.
Известно, что в рамках визита делегация посетит Ташкент и Самарканд. Беглов встретится с министром развития спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым, хокимами Ташкента и Самаркандской области, а также поучаствует в бизнес-форуме.
Кроме этого, он встретится проживающими в Ташкенте жителями блокадного Ленинграда. Также Беглов планирует принять участие в церемонии закладки камня на месте будущего памятника жителям Узбекистана, принимавшим в годы Великой Отечественной войны эвакуированных ленинградцев.
Напомним, Волгоградское мемориальное кладбище создано на месте, где в годы Великой Отечественной войны находился госпиталь, куда привозили на лечение раненых солдат и офицеров. Также на кладбище похоронены герои Советского Союза –уроженцы Узбекистана. В 1975 году было принято решение о создании здесь мемориального комплекса. На территории кладбища также установлена плита в честь воинов-узбекистанцев, воевавших на Ленинградском фронте.