https://uz.sputniknews.ru/20221107/groza-i-dojd-prognoz-pogody-na-7-noyabrya-29762442.html

Гроза и дождь: прогноз погоды на 7 ноября

Гроза и дождь: прогноз погоды на 7 ноября

Какая погода ожидается в понедельник на территории республики — читайте в нашем материале.

2022-11-07T10:02+0500

2022-11-07T10:02+0500

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В понедельник в Узбекистане пройдут дожди, местами сильные, возможна гроза. На севере республики также ожидаются осадки: дождь. возможен снег. По областям Ферганской долины во второй половине дня местами дождь, возможна гроза. Местами возможен туман. Температура по стране колеблется в пределах 8-13 градусов. Ветер 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Об этом сообщает Узгидромет.В Ташкенте дождь. Ветер 5-10 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура в столице страны поднимется до 11-13 градусов тепла.В горных районах временами дождь, в высокогорье также дождь и снег, местами сильный. Возможен туман. Ветер 7-12 м/с. Температура 0-5 градусов. Также в горных районах страны возможны сели.

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гроза и дождь прогноз погоды на 7 ноября какая погода ожидается в понедельник на территории республики читайте в нашем материале прогноз погоды узбекистан ташкент самарканд бухара фергана навои узгидромет