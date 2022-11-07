https://uz.sputniknews.ru/20221107/i-vnov-rossiyskie-xakery-ekspert-rasskazal-pochemu-govoryat-o-vmeshatelstve-v-vybory-ssha-29787196.html

И вновь российские хакеры: эксперт рассказал, почему говорят о вмешательстве в выборы США

И вновь российские хакеры: эксперт рассказал, почему говорят о вмешательстве в выборы США

Американский истеблишмент заранее готовит оправдания своему провалу на выборах, считает эксперт-американист.

2022-11-07T21:30+0500

2022-11-07T21:30+0500

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сша

выборы

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Внутренний раскол в США скоро может вылиться в открытый конфликт и даже в гражданскую войну. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Зачем американские СМИ снова обратились к теме российского вмешательства в выборы?Изменится ли политика Соединенных Штатов после победы республиканцев? Какое событие может подтолкнуть США к разгоранию внутреннего кризиса? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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