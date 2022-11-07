https://uz.sputniknews.ru/20221107/mirziyoev-provel-telefonnye-peregovory-s-gurbanguly-berdymuxamedovym-29779299.html

Мирзиёев провел телефонные переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым

Мирзиёев провел телефонные переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым

Что обсудили политики в ходе телефонного разговора - читайте в нашем материале.

2022-11-07T15:31+0500

2022-11-07T15:31+0500

2022-11-07T15:31+0500

политика

шавкат мирзиёев

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонные переговоры с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, в ходе разговора стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Кроме этого, Мирзиёев передал наилучшие пожелания президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.Известно, что глава республики и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша высоко оценили результаты встреч и мероприятий, проведенных в ходе визита Мирзиёева в Туркменистан 20-21 октября.Политики также отметили важность практической реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений, в том числе путем продолжения активных межпарламентских контактов и обменов.Помимо прочего, Мирзиёев и Бердымухамедов рассмотрели вопросы повестки дня саммита Организации тюркских государств, который пройдет в Самарканде в конце этой недели.

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мирзиёев провел телефонные переговоры с гурбангулы бердымухамедовым что обсудили политики в ходе телефонного разговора читайте в нашем материале биография сердар бердымухамедов