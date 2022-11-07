Праздник спорта для всех: благотворительный забег Samarkand Marathon - фото

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В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkand Marathon. По данным организаторов, в этом году для участия в забеге зарегистрировалось более 3000 участников. Атмосфера в городе во время забега - в фотоподборке Sputnik.