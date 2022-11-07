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Праздник спорта для всех: благотворительный забег Samarkand Marathon - фото
Праздник спорта для всех: благотворительный забег Samarkand Marathon - фото
В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkand Marathon. В этом году для участия в забеге зарегистрировалось более 3000 участников. Атмосфера в городе во время забега - в фотоподборке Sputnik.
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узбекистан
самарканд
благотворительный марафон
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фото samarkand marathon благотворительный забег
фото samarkand marathon благотворительный забег

Праздник спорта для всех: благотворительный забег Samarkand Marathon - фото

22:00 07.11.2022
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В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkand Marathon. По данным организаторов, в этом году для участия в забеге зарегистрировалось более 3000 участников. Атмосфера в городе во время забега - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik

В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkan Marathon.

В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkan Marathon. - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik

В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkan Marathon.

© Sputnik

В этом году цель марафона – адаптировать музеи для незрячих и слабовидящих людей.

В этом году цель марафона – адаптировать музеи для незрячих и слабовидящих людей. - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik

В этом году цель марафона – адаптировать музеи для незрячих и слабовидящих людей.

© Sputnik

Для спортсменов и любителей доступны дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2 км, а также дистанция 5 км для любителей скандинавской ходьбы.

Для спортсменов и любителей доступны дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2 км, а также дистанция 5 км для любителей скандинавской ходьбы. - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik

Для спортсменов и любителей доступны дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2 км, а также дистанция 5 км для любителей скандинавской ходьбы.

© Sputnik

Участие в забеге мог принять любой желающий.

Участие в забеге мог принять любой желающий. - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik

Участие в забеге мог принять любой желающий.

© Sputnik

Маршрут марафона проходит по центральным улицам Самарканда.

Маршрут марафона проходит по центральным улицам Самарканда. - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik

Маршрут марафона проходит по центральным улицам Самарканда.

© Sputnik

Samarkand Marathon – ставший уже традиционным масштабный забег, проводимый с 2019 года, который популярен не только в Узбекистане.

Samarkand Marathon – ставший уже традиционным масштабный забег, проводимый с 2019 года, который популярен не только в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik

Samarkand Marathon – ставший уже традиционным масштабный забег, проводимый с 2019 года, который популярен не только в Узбекистане.

© Sputnik

этом году в забеге принимают участие более 3 300 участников из 40 стран.

этом году в забеге принимают участие более 3 300 участников из 40 стран. - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik

этом году в забеге принимают участие более 3 300 участников из 40 стран.

© Sputnik

Участники марафона.

Участники марафона. - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik

Участники марафона.

© Sputnik

Победители забега.

Победители забега. - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik

Победители забега.

© Sputnik

А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.

А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа. - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik

А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.

© Sputnik

А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.

А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik

А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.

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