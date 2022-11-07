https://uz.sputniknews.ru/20221107/prazdnik-sporta-dlya-vsex-blagotvoritelnyy-zabeg-samarkand-marathon---foto-29768626.html
Праздник спорта для всех: благотворительный забег Samarkand Marathon - фото
Праздник спорта для всех: благотворительный забег Samarkand Marathon - фото
В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkand Marathon. В этом году для участия в забеге зарегистрировалось более 3000 участников. Атмосфера в городе во время забега - в фотоподборке Sputnik.
2022-11-07T22:00+0500
2022-11-07T22:00+0500
2022-11-07T22:00+0500
узбекистан
самарканд
благотворительный марафон
фото
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фото samarkand marathon благотворительный забег
фото samarkand marathon благотворительный забег
Праздник спорта для всех: благотворительный забег Samarkand Marathon - фото
В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkand Marathon. По данным организаторов, в этом году для участия в забеге зарегистрировалось более 3000 участников. Атмосфера в городе во время забега - в фотоподборке Sputnik.
© Sputnik
В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkan Marathon.
В Самарканде прошел ежегодный благотворительный забег Samarkan Marathon.
© Sputnik
В этом году цель марафона – адаптировать музеи для незрячих и слабовидящих людей.
В этом году цель марафона – адаптировать музеи для незрячих и слабовидящих людей.
© Sputnik
Для спортсменов и любителей доступны дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2 км, а также дистанция 5 км для любителей скандинавской ходьбы.
Для спортсменов и любителей доступны дистанции 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2 км, а также дистанция 5 км для любителей скандинавской ходьбы.
© Sputnik
Участие в забеге мог принять любой желающий.
Участие в забеге мог принять любой желающий.
© Sputnik
Маршрут марафона проходит по центральным улицам Самарканда.
Маршрут марафона проходит по центральным улицам Самарканда.
© Sputnik
Samarkand Marathon – ставший уже традиционным масштабный забег, проводимый с 2019 года, который популярен не только в Узбекистане.
Samarkand Marathon – ставший уже традиционным масштабный забег, проводимый с 2019 года, который популярен не только в Узбекистане.
© Sputnik
этом году в забеге принимают участие более 3 300 участников из 40 стран.
этом году в забеге принимают участие более 3 300 участников из 40 стран.
© Sputnik
Участники марафона.
© Sputnik
Победители забега.
© Sputnik
А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.
А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.
© Sputnik
А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.
А затем участников и гостей ждет насыщенная культурная программа.