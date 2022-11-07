Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности
© Sputnik/Рамиз БахтияровНачался визит делегации Санкт-Петербурга в Республику Узбекистан
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Какие документы были подписаны делегациями Ташкента и Санкт-Петербурга в ходе межрегионального форума - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В понедельник в столице Узбекистана прошел межрегиональный экономический форум "Ташкент – Санкт-Петербург: новые горизонты сотрудничества", в ходе которого был подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Мероприятие посетила делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Делегацию Ташкента возглавлял хоким города Джахонгир Артыкходжаев.
Так, между Ташкентом и Санкт-Петербургом была подписана дорожная карта на 2022-2026 годы. По заявлению Артыкходжаева, Ташкент готов оказывать всю необходимую поддержку для предстателей деловых кругов Санкт-Петербурга. Хоким отметил, что за последние годы сотрудничество между двумя городами заметно активизировалось.
"Сегодня были подписаны дорожные карты по дальнейшей реализации соглашения между Ташкентом и Санкт-Петербургом о сотрудничестве на 2022-2026 гг., которое охватывает торгово-экономическую, научно-техническую, жилищно-коммунальную, культурно-гуманитарную, транспортную, туристическую сферы, здравоохранение, занятость и многих другие области", - рассказал Артыкходжаев.
Также хоким Ташкента предложил рассмотреть и другие перспективные направления для сотрудничества, в том числе:
создание совместных проектов в сфере строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального обслуживания;
проведение различных мероприятий по обмену опытом в сфере архитектуры, городского транспорта и градостроительства;
проведение международных фестивалей и форумов молодых предпринимателей в Ташкенте;
проведение совместных мероприятий и проектов в сфере образования, медицины и культуры.
Кроме этого, представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд следующих двусторонних документов:
соглашение о сотрудничестве между Союзом "Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (ТПП)" и ТПП Узбекистана;
соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и Департаментом по развитию туризма города Ташкента;
соглашение о взаимодействии в сфере медицинского туризма;
договор (контракт) на модернизацию и функциональное расширение географической аналитической системы "Графит" в части аналитики демографических процессов будущего;
соглашение о сотрудничестве между государственной филармонией Узбекистана и Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры "Петербург концерт";
меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между хокимиятом Ташкента и акционерным обществом "Производственное объединение "Возрождение";
меморандум о сотрудничестве по организации совместного производства по переработке автошин.