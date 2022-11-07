https://uz.sputniknews.ru/20221107/predstaviteli-tashkenta-i-sankt-peterburga-podpisali-ryad-dokumentov--podrobnosti-29777365.html

Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности

Представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд документов – подробности

Какие документы были подписаны делегациями Ташкента и Санкт-Петербурга в ходе межрегионального форума - читайте в нашем материале.

2022-11-07T15:02+0500

2022-11-07T15:02+0500

2022-11-07T15:02+0500

политика

ташкент

санкт-петербург

документы

делегация

форум

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. В понедельник в столице Узбекистана прошел межрегиональный экономический форум "Ташкент – Санкт-Петербург: новые горизонты сотрудничества", в ходе которого был подписан ряд двусторонних документов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Мероприятие посетила делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Делегацию Ташкента возглавлял хоким города Джахонгир Артыкходжаев.Так, между Ташкентом и Санкт-Петербургом была подписана дорожная карта на 2022-2026 годы. По заявлению Артыкходжаева, Ташкент готов оказывать всю необходимую поддержку для предстателей деловых кругов Санкт-Петербурга. Хоким отметил, что за последние годы сотрудничество между двумя городами заметно активизировалось.Также хоким Ташкента предложил рассмотреть и другие перспективные направления для сотрудничества, в том числе:Кроме этого, представители Ташкента и Санкт-Петербурга подписали ряд следующих двусторонних документов:

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представители ташкента и санкт петербурга подписали ряд документов подробности какие документы были подписаны делегациями ташкента и санкт петербурга в ходе межрегионального форума читайте в нашем материале межрегиональный экономический форум ташкент санкт петербург новые горизонты сотрудничества