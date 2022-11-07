https://uz.sputniknews.ru/20221107/s-soglasiya-jiteley-novye-pravila-prisvoeniya-geograficheskix-nazvaniy-29758862.html
С согласия жителей: новые правила присвоения географических названий
С согласия жителей: новые правила присвоения географических названий
Президент подписал изменения в Закон "О наименованиях географических объектов". 07.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-07T08:03+0500
2022-11-07T08:03+0500
2022-11-07T08:18+0500
общество
названия
закон
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил изменения и дополнения в Закон "О наименованиях географических объектов".Теперь можно называть географические объекты именами лиц, оставивших глубокий след в истории Узбекистана или мира, при чем только после их смерти.Именовать таким образом можно составные части (улицы, площади и т. д.) населенных пунктов, у которых еще нет названия. Утверждать новое наименование будет президент.При составлении предложений по наименованию географических объектов будут учитывать мнение местного населения. Все предложенные названия ответственные органы обязаны опубликовать в своих официальных изданиях, на своих сайтах и в СМИ для обсуждения в течение 5 рабочих дней.Общественное обсуждение названий должно продолжаться не менее 15 дней после публикации предлагаемых названий.
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названия, закон
С согласия жителей: новые правила присвоения географических названий
08:03 07.11.2022 (обновлено: 08:18 07.11.2022)
Президент подписал изменения в Закон "О наименованиях географических объектов".
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил изменения и дополнения в Закон "О наименованиях географических объектов".
Теперь можно называть географические объекты именами лиц, оставивших глубокий след в истории Узбекистана или мира, при чем только после их смерти.
Именовать таким образом можно составные части (улицы, площади и т. д.) населенных пунктов, у которых еще нет названия. Утверждать новое наименование будет президент.
При составлении предложений по наименованию географических объектов будут учитывать мнение местного населения. Все предложенные названия ответственные органы обязаны опубликовать в своих официальных изданиях, на своих сайтах и в СМИ для обсуждения в течение 5 рабочих дней.
Общественное обсуждение названий должно продолжаться не менее 15 дней после публикации предлагаемых названий.