https://uz.sputniknews.ru/20221107/s-soglasiya-jiteley-novye-pravila-prisvoeniya-geograficheskix-nazvaniy-29758862.html

С согласия жителей: новые правила присвоения географических названий

С согласия жителей: новые правила присвоения географических названий

Президент подписал изменения в Закон "О наименованиях географических объектов". 07.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-07T08:03+0500

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общество

названия

закон

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил изменения и дополнения в Закон "О наименованиях географических объектов".Теперь можно называть географические объекты именами лиц, оставивших глубокий след в истории Узбекистана или мира, при чем только после их смерти.Именовать таким образом можно составные части (улицы, площади и т. д.) населенных пунктов, у которых еще нет названия. Утверждать новое наименование будет президент.При составлении предложений по наименованию географических объектов будут учитывать мнение местного населения. Все предложенные названия ответственные органы обязаны опубликовать в своих официальных изданиях, на своих сайтах и в СМИ для обсуждения в течение 5 рабочих дней.Общественное обсуждение названий должно продолжаться не менее 15 дней после публикации предлагаемых названий.

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названия, закон