Сезон охоты на "хромую утку": после выборов Байдену грозит импичмент

Промежуточные выборы в Соединенных Штатах еще не закончились, но американцы уже волнуются, что будет со страной после 8 ноября.

Все результаты опросов пока свидетельствуют, что кандидаты от республиканцев должны пройти в конгресс и получить там уверенное большинство. Их шансы взять под контроль сенат тоже довольно велики, пишет колумнист РИА Новости Виктория Никифорова.Да, демократы могут повторить свои фокусы образца 2020 года и попытаться опять подделать результаты выборов. Но это дьявольски рискованно. Возмущение обманутого народа может запросто смести всю систему управления в стране.Если же выборы пройдут более или менее чисто, то победа республиканцев на них практически предрешена. Чем же они займутся, получив большинство в конгрессе?Тут надо понимать настроение людей, голосующих сегодня за республиканцев. В массе своей они чувствуют себя как обманутые вкладчики. Два года назад они так же доверчиво пришли на избирательные участки, заполнили бюллетени за Трампа, подразумевая, что голосуют за экономическое процветание, традиционную консервативную мораль, мирную жизнь и благополучие.И вдруг откуда ни возьмись на посту президента появляется Джо Байден, а за ним подтягивается и вся повесточка Демпартии: война и позорные поражения по всему свету, бешеная инфляция, разгоняющая цены и пожирающая пенсионные накопления, невиданное обнищание народа, непонятная далекая Украина, высасывающая из американского бюджета десятки миллиардов, и вишенка на торте — чудовищные эксперименты над американскими детьми с пропагандой смены пола чуть ли не в детском саду.Нет, миллионы американцев не голосовали за это. Они хотели совсем другого. И сегодня они охвачены гневом, жаждой реванша и самой банальной мстительностью. Два года они жили под властью человека, которого не считают законным президентом США. Естественно, главное требование избирателей республиканцев сегодня — избавиться от Джо Байдена. Убрать его как угодно — как говорится, хоть тушкой, хоть чучелком. Лишь бы его не было в Белом доме.Joe must go — "Джо должен уйти" — этот лозунг сплачивает сегодня десятки миллионов американцев. Их нетрудно понять, конечно. Бывшую первую экономику мира администрация Байдена порвала в клочья и вплотную подвела к рецессии — так вежливо называют экономический кризис, обещающий быть пострашнее Великой депрессии.На улицах американских городов грабят, стреляют, насилуют, убивают в масштабах, невиданных за последние полвека. Криминал подпитывается через практически открытую границу с Мексикой. Белый дом отказывается ее контролировать, и через нее в страну свободно заходят сотни тысяч нелегалов, среди которых и матерые преступники, и наркоторговцы, и просто голодные люди, готовые убивать за еду и выпивку.Удивительный феномен эпохи Байдена — жители процветающей вроде бы и сугубо демократической Калифорнии массово переезжают в Мексику. Там дешевле аренда, продукты, медицина, словом, все. Ну и что, что это страна третьего мира. Жить-то там, выходит, лучше, чем в США.Число смертей от передоза наркотиков бьет многолетние рекорды. И причина этого не только пропаганда наркотиков во всех СМИ, но и та жуткая тревога, которую вселяет в души режим правящей Демпартии. Это постоянная неуверенность в завтрашнем дне — чего еще Вашингтон отчебучит? То безумные локдауны, то провальные войны, то внезапные дефициты самого необходимого. То взлетает цена на бензин, то всем не есть мясо, то всем менять пол. С ума сойти можно.В списке безобразий байденовской администрации особенно выделяется бегство американской армии из Афганистана — позорное, неподготовленное, не согласованное с союзниками. Техники бросили там на десятки миллиардов долларов. Разворовали на подрядах сотни миллиардов. Предали всех, кого могли: афганских сотрудников, союзников по НАТО, семьи своих же граждан. Ну, все мы помним эти полеты на шасси, будь они неладны.Очень тревожит американцев и разбазаривание запасов из стратегического нефтяного резерва США. Байден тратит их, чтобы сдержать рост цен на бензин, и такими темпами Америка вскоре останется вообще без резерва.Объективно говоря, американцам сегодня не позавидуешь. Руководство у них действительно не справляется. Но как его поменять? Демократия — она такая демократия…Первое предложение об импичменте Джозефу Робинетту Байдену — младшему конгрессвумен Марджори Тейлор Грин подала еще 21 января прошлого года — в первый же день работы президента. Разумеется, находившийся под контролем Демпартии конгресс ее резолюцию даже рассматривать не стал.Но республиканцы не угомонились. Новые предложения об импичменте последовали в августе — сразу после бегства из Афганистана, потом в сентябре, октябре. Теперь республиканцы планируют "отымпичить" сразу и Байдена, и вице-президента Камалу Харрис.Озлобление миллионов людей на местах так ощутимо, что даже прожженные республиканские политики, привыкшие монетизировать компромиссы со своими конкурентами из Демпартии, не могут игнорировать антибайденовский ресентимент. Лидер республиканцев в конгрессе США Кевин Маккарти пока избегает прямо поддерживать импичмент. Демократы надеются, что он замотает вопрос, устроив вместо импичмента бесконечные обсуждения и слушания по вопросам деятельности президента, его семьи и всей администрации. Эта говорильня может продолжаться до морковкина заговенья.Однако на Маккарти давят "низовые" республиканцы и их лидер — Дональд Трамп, намекающий на свое участие в президентских выборах — 2024. Будь выборы сегодня, он выиграл бы их у Байдена как нечего делать. Невзирая на отсутствие какого-то формального статуса, он самый влиятельный политик в США. "Чего хочет Трамп?" — с трепетом спрашивает журналист демократического журнала The Atlantic. — "Трамп хочет отымпичить всех и каждого", — отвечает ему соратник Дональда по партии.Республиканцы собираются использовать против Джо Байдена его сына Хантера. В заветном ноутбуке того собраны буквально тонны компромата. Из переписки Хантера хорошо видно, что отец пропихнул его в совет директоров украинской компании Burisma, что сын торговал доступом к своему отцу, что делил с ним взятки и откаты.Но на все эти обвинения представители Демпартии отвечают в своем неподражаемом стиле: "А вы докажите!" Эти люди ставили в вину Трампу какие-то бессмысленные фейки и пытались устроить ему импичмент, а теперь, когда им показывают реальные преступления их лидера, они говорят: "Вы не понимаете, это другое!"Процедура импичмента в США устроена так. Сначала по предложению голосуют в конгрессе. Если оно принимается, дело передается в сенат США, а там президента ждет судебное слушание. По его итогам минимум 67 сенаторов должны признать президента виновным хотя бы в одном из предъявленных обвинений. Если республиканцы получат на выборах большинство в сенате, они вполне могут "уйти" Байдена. Если нет — импичмент может провалиться.Суд в американском сенате устроен столь причудливо, что сенаторы голосуют не по совести, а по иным мотивам. Как это бывает, весь мир прекрасно видел на примере Билла Клинтона: 42-й президент США, конечно, был виновен и в лжесвидетельстве, и в злоупотреблении служебным положением, и в харрасменте несчастной Моники Левински. Все было неопровержимо доказано. Но сенаторы — среди них, кстати, был и Джо Байден — проголосовали за то, что президент "не виновен". Нужного количества голосов против него не набралось. Что ж, быль молодцу не укор. Клинтон отряхнулся и пошел дальше руководить страной.Вообще-то есть в американской Конституции и такая штука, как добровольная отставка президента. По-хорошему, для Джо Байдена это был бы единственный красивый выход из ситуации. Да и просто по-человечески — ему нужен покой, уход, специальное лечение под присмотром врачей. Жутко смотреть, как старого человека вытаскивают на трибуну, мучают вопросами, которых он явно не понимает, заставляют выполнять непосильные для него представительские обязанности.Но добровольная отставка не в духе времени. Демпартия преисполнена решимости сражаться до последнего своего старика.Как альтернативу импичменту республиканские активисты предлагают тест на интеллектуальные способности. Байден должен пройти его, чтобы доказать, что может управлять страной.По большому счету он уже не раз этот тест проходил — причем на глазах у всего мира. Президент крупнейшей ядерной державы пожимал руки каким-то невидимым людям, пугался пасхального кролика, разговаривал с мертвецами, пытался сесть на игрушечный детский автобус и уехать на нем от нас подальше в свой Неверленд. Испанский стыд в эти моменты чувствовали даже люди на другом конце Земли. Нетрудно представить, что испытывали американцы.Публичный тест Байдена на когнитивные способности стал бы позором для Америки почище бегства из Афганистана. Но им, конечно, не привыкать. Когда выборы закончатся, сезон охоты на "хромую утку" будет открыт. Президента США ждут новые испытания. Чисто по-человечески жалко, конечно, Джо Байдена. Оставили бы уже старика в покое...

