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Узбекистанские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Азербайджане

Узбекистанские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Азербайджане

С какими результатами сборная Узбекистана завершила турнир "Большого шлема" по дзюдо в Азербайджане - читайте в нашем материале.

2022-11-07T11:00+0500

2022-11-07T11:00+0500

2022-11-07T11:00+0500

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана завершили участие в турнире "Большого шлема" с четырьмя медалями на счету. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования проходили в Баку. В финальный день турнира сборная Узбекистана завоевала две медали. Так, в финале Алишер Юсупов, который выступал в весовой категории до 100 кг, уступил лидеру мирового рейтинга таджикистанцу Темуру Рахимову. Узбекистанец пополнил копилку сборной серебряной медалью.Другой узбекистанский атлет Шохрух Бахтиёров, выступавший в этой же весовой категории, в борьбе за бронзовую медаль одолел Мартти Пумалайнена из Финляндии.Таким образом, в копилке сборной республики одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.Ранее Диёра Келдиёрова заняла первое место в весовой категории до 52 кг, а Сита Кадамбоева выиграла бронзовую награду.

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