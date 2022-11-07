https://uz.sputniknews.ru/20221107/uzbekistanskie-dzyudoisty-zavoevali-chetyre-medali-na-turnire-v-azerbaydjane-29763646.html
Узбекистанские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Азербайджане
Узбекистанские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Азербайджане
С какими результатами сборная Узбекистана завершила турнир "Большого шлема" по дзюдо в Азербайджане - читайте в нашем материале.
2022-11-07T11:00+0500
2022-11-07T11:00+0500
2022-11-07T11:00+0500
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азербайджан
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турнир "большого шлема"
дзюдо
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медаль
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Дзюдоисты из Узбекистана завершили участие в турнире "Большого шлема" с четырьмя медалями на счету. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования проходили в Баку. В финальный день турнира сборная Узбекистана завоевала две медали. Так, в финале Алишер Юсупов, который выступал в весовой категории до 100 кг, уступил лидеру мирового рейтинга таджикистанцу Темуру Рахимову. Узбекистанец пополнил копилку сборной серебряной медалью.Другой узбекистанский атлет Шохрух Бахтиёров, выступавший в этой же весовой категории, в борьбе за бронзовую медаль одолел Мартти Пумалайнена из Финляндии.Таким образом, в копилке сборной республики одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.Ранее Диёра Келдиёрова заняла первое место в весовой категории до 52 кг, а Сита Кадамбоева выиграла бронзовую награду.
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узбекистанские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в азербайджане с какими результатами сборная узбекистана завершила турнир большого шлема по дзюдо в азербайджане келдиерова юсупов кадамбоева бахтиеров дзюдоисты результаты
узбекистанские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в азербайджане с какими результатами сборная узбекистана завершила турнир большого шлема по дзюдо в азербайджане келдиерова юсупов кадамбоева бахтиеров дзюдоисты результаты
Узбекистанские дзюдоисты завоевали четыре медали на турнире в Азербайджане
С какими результатами сборная Узбекистана завершила турнир "Большого шлема" по дзюдо в Азербайджане - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
Дзюдоисты из Узбекистана завершили участие в турнире "Большого шлема" с четырьмя медалями на счету. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что соревнования проходили в Баку. В финальный день турнира сборная Узбекистана завоевала две медали. Так, в финале Алишер Юсупов, который выступал в весовой категории до 100 кг, уступил лидеру мирового рейтинга таджикистанцу Темуру Рахимову. Узбекистанец пополнил копилку сборной серебряной медалью.
Другой узбекистанский атлет Шохрух Бахтиёров, выступавший в этой же весовой категории, в борьбе за бронзовую медаль одолел Мартти Пумалайнена из Финляндии.
Таким образом, в копилке сборной республики одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.
Ранее Диёра Келдиёрова заняла первое место в весовой категории до 52 кг, а Сита Кадамбоева выиграла бронзовую награду.