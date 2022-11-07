Узбекистанский фильм получил гран-при на кинофестивале тюркских народов "Коркут ата"
© Информационная служба Агентства кинематографииФильм "Судьба женщины" ("Аёл кисмати") получил гран-при в номинации "Лучший фильм года" на кинофестивале тюркских народов "Коркут ата".
© Информационная служба Агентства кинематографии
На международном кинофестивале в Турции были представлены более 50 картин.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Фильм узбекистанского производства "Судьба женщины" ("Аёл кисмати") получил гран-при в номинации "Лучший фильм года" на кинофестивале тюркских народов "Коркут ата". Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии республики.
Так, международный кинофестиваль прошел в турецком городе Бурса. Там были представлены более 50 фильмов. Конкуренцию фильму "Судьба женщины" составила кинолента азербайджанского производства.
"Я был свидетелем того, что наш фильм "Судьба женщины" не только об узбекских женщинах, но и о большой проблеме во всем мире. Считаю, что высокое признание нашей картины на первом фестивале – это результат не только создателей этого фильма, но и представителей киноиндустрии всего Узбекистана, Агентства кинематографии Республики Узбекистан, масштабных реформ осуществляемого руководителем нашей страны, и внимание, уделяемое развитию отечественной кинематографии", - рассказал режиссер картины Дильмурод Масаидов.
Известно, что кроме данной картины на фестивале также показали другие узбекистанские ленты: "101 рейс" и "Весна любви".