https://uz.sputniknews.ru/20221107/uzbekistanskiy-film-poluchil-gran-pri-na-kinofestivale-tyurkskix-narodov-korkut-ata-29771931.html

Узбекистанский фильм получил гран-при на кинофестивале тюркских народов "Коркут ата"

Узбекистанский фильм получил гран-при на кинофестивале тюркских народов "Коркут ата"

На международном кинофестивале в Турции были представлены более 50 картин.

2022-11-07T13:02+0500

2022-11-07T13:02+0500

2022-11-07T13:02+0500

культура

фильм

узбекистан

фестиваль

кино

тюркские народы

турция

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Фильм узбекистанского производства "Судьба женщины" ("Аёл кисмати") получил гран-при в номинации "Лучший фильм года" на кинофестивале тюркских народов "Коркут ата". Об этом сообщает пресс-служба Агентства кинематографии республики.Так, международный кинофестиваль прошел в турецком городе Бурса. Там были представлены более 50 фильмов. Конкуренцию фильму "Судьба женщины" составила кинолента азербайджанского производства.Известно, что кроме данной картины на фестивале также показали другие узбекистанские ленты: "101 рейс" и "Весна любви".

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узбекистанский фильм получил гран-при на кинофестивале тюркских народов коркут ата на международном кинофестивале в турции были представлены более 50 картин номинанты победители лауреаты призеры