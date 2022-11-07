https://uz.sputniknews.ru/20221107/v-fond-podderjki-semi-i-jenschin-ejegodno-budut-napravlyat-do-300-mlrd-sumov-29764093.html

В Фонд поддержки семьи и женщин ежегодно будут направлять до 300 млрд сумов

В Фонд поддержки семьи и женщин ежегодно будут направлять до 300 млрд сумов

Какие основные задачи выполняет фонд - читайте в нашем материале.

2022-11-07T12:01+0500

2022-11-07T12:01+0500

2022-11-07T12:01+0500

общество

фонд

женщины

семья

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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Правительство республики определило источники финансирования и меры, необходимые для организации работы Государственного целевого фонда по поддержке семьи и женщин.В марте указом президента Государственный целевой фонд по поддержке семьи и женщин передан в структуру Госкомитета семьи и женщин.Также документ утвердил состав попечительского совета Фонда, который является высшим органом управления. Таким образом, источниками формирования средств Фонда могут быть:Основными задачами Фонда по поддержке семьи и женщин, в свою очередь, являются:Напомним: в апреле Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и районов было поручено ежеквартально направлять в фонд "Аёллар дафтари" (Женская тетрадь) средства в размере не менее 15% профицита местных бюджетов.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в фонд поддержки семьи и женщин ежегодно будут направлять до 300 млрд сумов какие основные задачи выполняет фонд