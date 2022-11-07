https://uz.sputniknews.ru/20221107/v-fond-podderjki-semi-i-jenschin-ejegodno-budut-napravlyat-do-300-mlrd-sumov-29764093.html
В Фонд поддержки семьи и женщин ежегодно будут направлять до 300 млрд сумов
В Фонд поддержки семьи и женщин ежегодно будут направлять до 300 млрд сумов
Какие основные задачи выполняет фонд - читайте в нашем материале.
2022-11-07T12:01+0500
2022-11-07T12:01+0500
2022-11-07T12:01+0500
общество
фонд
женщины
семья
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Правительство республики определило источники финансирования и меры, необходимые для организации работы Государственного целевого фонда по поддержке семьи и женщин.В марте указом президента Государственный целевой фонд по поддержке семьи и женщин передан в структуру Госкомитета семьи и женщин.Также документ утвердил состав попечительского совета Фонда, который является высшим органом управления. Таким образом, источниками формирования средств Фонда могут быть:Основными задачами Фонда по поддержке семьи и женщин, в свою очередь, являются:Напомним: в апреле Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и районов было поручено ежеквартально направлять в фонд "Аёллар дафтари" (Женская тетрадь) средства в размере не менее 15% профицита местных бюджетов.
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в фонд поддержки семьи и женщин ежегодно будут направлять до 300 млрд сумов какие основные задачи выполняет фонд
в фонд поддержки семьи и женщин ежегодно будут направлять до 300 млрд сумов какие основные задачи выполняет фонд
В Фонд поддержки семьи и женщин ежегодно будут направлять до 300 млрд сумов
Какие основные задачи выполняет фонд - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
Правительство республики определило
источники финансирования и меры, необходимые для организации работы Государственного целевого фонда по поддержке семьи и женщин.
В марте указом президента Государственный целевой фонд по поддержке семьи и женщин передан в структуру Госкомитета семьи и женщин.
Также документ утвердил состав попечительского совета Фонда, который является высшим органом управления. Таким образом, источниками формирования средств Фонда могут быть:
средства, выделяемые из государственного бюджета, в размере до 300 млрд сумов ежегодно по расчетам Комитета;
доходы от размещения временно свободных денежных средств на депозитах коммерческих банков;
спонсорские пожертвования физических и юридических лиц, гранты международных финансовых институтов и иностранных организаций;
иные источники, не запрещенные законодательством.
Основными задачами Фонда по поддержке семьи и женщин, в свою очередь, являются:
оплата первоначальной стоимости жилья женщинам, оказавшимся в сложной социальной ситуации;
содействие в охране здоровья женщин, развитие женского спорта, улучшение их условий труда и обучения;
поддержка предпринимательских инициатив женщин;
помощь в обучении женщин востребованным профессиям.
Напомним: в апреле Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и районов было поручено ежеквартально направлять в фонд "Аёллар дафтари" (Женская тетрадь) средства в размере не менее 15% профицита местных бюджетов.