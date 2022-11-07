https://uz.sputniknews.ru/20221107/video-shpajistki-iz-uzbekistana-vyigrali-kubok-mira-v-kosta-rike-29772874.html
Видео: шпажистки из Узбекистана выиграли Кубок мира в Коста-Рике
Видео: шпажистки из Узбекистана выиграли Кубок мира в Коста-Рике
Каких успехов на мировых турнирах по фехтованию достигают узбекистанские спортсмены - читайте в нашем материале.
2022-11-07T16:29+0500
2022-11-07T16:29+0500
2022-11-07T16:29+0500
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кубок мира по фехтованию
фехтование
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ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Узбекистанские шпажистки выиграли этап молодежного Кубка мира по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования проходили в Сан-Хосе, столице Коста-Рики. Узбекистанки завоевали золотые награды, второе место заняли спортсмены из Колумбии, а третье - представители Пуэрто-Рико.Кроме этого, в соревнованиях на саблях, которые прошли в Тегеране, узбекистанские спортсмены заняли второе место, уступив представителям Южной Кореи. Третье место заняли турецкие атлеты.Женская команда саблисток также заняла второе место на турнире в Алматы. Первое место на этих состязаниях досталось турчанкам, а третье - хозяевам соревнований, женской команде из Казахстана.
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видео шпажистки из узбекистана выиграли кубок мира в коста рике каких успехов на мировых турнирах по фехтованию достигают узбекистанские спортсмены шпажист саблист шпага сабля рапира чем отличаются
видео шпажистки из узбекистана выиграли кубок мира в коста рике каких успехов на мировых турнирах по фехтованию достигают узбекистанские спортсмены шпажист саблист шпага сабля рапира чем отличаются
Видео: шпажистки из Узбекистана выиграли Кубок мира в Коста-Рике
Каких успехов на мировых турнирах по фехтованию достигают узбекистанские спортсмены - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik.
Узбекистанские шпажистки выиграли этап молодежного Кубка мира по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба
Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что соревнования проходили в Сан-Хосе, столице Коста-Рики. Узбекистанки завоевали золотые награды, второе место заняли спортсмены из Колумбии, а третье - представители Пуэрто-Рико.
Кроме этого, в соревнованиях на саблях, которые прошли в Тегеране, узбекистанские спортсмены заняли второе место, уступив представителям Южной Кореи. Третье место заняли турецкие атлеты.
Женская команда саблисток также заняла второе место на турнире в Алматы. Первое место на этих состязаниях досталось турчанкам, а третье - хозяевам соревнований, женской команде из Казахстана.