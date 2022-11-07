https://uz.sputniknews.ru/20221107/video-shpajistki-iz-uzbekistana-vyigrali-kubok-mira-v-kosta-rike-29772874.html

Видео: шпажистки из Узбекистана выиграли Кубок мира в Коста-Рике

Видео: шпажистки из Узбекистана выиграли Кубок мира в Коста-Рике

Каких успехов на мировых турнирах по фехтованию достигают узбекистанские спортсмены - читайте в нашем материале.

2022-11-07T16:29+0500

2022-11-07T16:29+0500

2022-11-07T16:29+0500

спорт

узбекистан

коста-рика

кубок мира по фехтованию

фехтование

спортсмен

турнир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/07/29768902_0:0:465:262_1920x0_80_0_0_3c1a077a93bb2b6194714c7bff5de964.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя – Sputnik. Узбекистанские шпажистки выиграли этап молодежного Кубка мира по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования проходили в Сан-Хосе, столице Коста-Рики. Узбекистанки завоевали золотые награды, второе место заняли спортсмены из Колумбии, а третье - представители Пуэрто-Рико.Кроме этого, в соревнованиях на саблях, которые прошли в Тегеране, узбекистанские спортсмены заняли второе место, уступив представителям Южной Кореи. Третье место заняли турецкие атлеты.Женская команда саблисток также заняла второе место на турнире в Алматы. Первое место на этих состязаниях досталось турчанкам, а третье - хозяевам соревнований, женской команде из Казахстана.

коста-рика

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео шпажистки из узбекистана выиграли кубок мира в коста рике каких успехов на мировых турнирах по фехтованию достигают узбекистанские спортсмены шпажист саблист шпага сабля рапира чем отличаются