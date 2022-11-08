https://uz.sputniknews.ru/20221108/29787357.html

Рецепт из сундука: забытое американское лакомство

Рецепт из сундука: забытое американское лакомство

Американцы воскрешают забытые рецепты десертов. Один из самых популярных – рецепт со столетней историей под названием "Печенье отшельника". По вкусу напоминает имбирное.

2022-11-08T07:00+0500

2022-11-08T07:00+0500

2022-11-08T07:00+0500

это интересно

рецепт

десерт

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В США в кулинарных кругах новый тренд - воскрешать забытые рецепты из старинных кулинарных книг. Профессиональные кулинары и просто любители достают записи своих предков и восстанавливают ретро рецепты. Некоторым из них более 100 лет, пишут корреспонденты Sputnik Азербайджан.Среди самых популярных возрожденных рецептов оказался рецепт «Печенья отшельников». Это лакомство было чрезвычайно популярно в Новой Англии еще в 1800-х годах из-за патоки в его составе, которая позволяла печенью хорошо сохраняться во время дальних путешествий. Их давали морякам в жестяных банках, чтобы те могли продержаться в длительных экспедициях. Сладкие, жевательные, пряные (из-за имбиря), маслянистые и идеально сбалансированные с нужным количеством соли, «отшельников» часто называют «сладким крекером».Упоминание об этом рецепте есть в старинной сверхпопулярной оригинальной поваренной книге Фанни Фармер 1896 года, которая была «кулинарной библией» тех лет. В 1930-х и 50-х годах такой десерт был в каждом доме. По вкусу печенье похоже на имбирное, оно мягкое и готовится из имбиря, патоки и изюма. «Отшельники» однозначно имеют более длительный срок хранения по сравнению с традиционным печеньем.Как приготовить?Самое главное в этом рецепте — собрать все необходимые ингредиенты, не пропустить ни один из вида.Ингредиенты: 4 стакана муки, 2 чайные ложки молотой корицы, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 чайная ложка пищевой соды, 1 чайная ложка молотого имбиря, 0,5 чайной ложки молотого мускатного ореха, 0,5 чайной ложки соли, молотая гвоздика на кончике чайной ложки, 2 стакана сахара, 1 чашка сливочного масла (размягченного), 2/3 стакана темной патоки, 2 яйца, 2 стакана изюма.Приготовление патоки в домашних условияхПо сути, патока - это густой сироп. Вопрос о ее приготовлении своими руками в домашних условиях очень часто волнует хозяек, которые принялись готовить какой-либо десерт, ведь патока нередко используется в рецептуре изготовления сладостей, но вот в магазине ее не найти. Однако создать такой продукт самостоятельно не составит особого труда.В кулинарии используют темную патоку, например, из винограда или яблок. Виноградная патока в домашних условиях готовится так. Вымытые ягоды винограда отжимают через соковыжималку, а затем помещают в кастрюлю. Уваривают такую патоку на водяной бане до тех пор, пока от массы останется одна третья часть от ее объема.Яблочная патока, как и любая другая фруктовая патока готовится по одному и тому же шаблону. Плоды отжимают через соковыжималку, а затем получившийся сок уваривают на медленном огне до необходимой густоты.Лайфхак: если при изготовлении какого-то блюда вам необходимо отмерить определенное количество патоки, мерный стакан заранее смажьте растительным маслом. Благодаря этому вы сможете вылить всю патоку, до последней капли.Способ приготовленияВ большой миске смешайте сухие ингредиенты: муку, корицу, разрыхлитель, соду, имбирь, мускатный орех, соль и гвоздику.С помощью миксера на средней мощности взбейте вместе коричневый сахар и масло до легкой и пушистой массы. Добавьте патоку, затем яйцо и хорошо перемешайте.Уменьшите скорость миксера до минимума и медленно добавляйте сухие ингредиенты, пока они не смешаются.Используйте ложку, чтобы вмешать изюм.Как только тесто будет готово, вы выкладываете его на хорошо смазанный и посыпанный мукой противень. Не волнуйтесь, если тесто не доходит до каждого края, просто выложите его толщиной примерно 1,5 см. Это не обязательно должен быть идеальный прямоугольник.Предварительно хорошо разогрейте духовку. Выпекать надо примерно 20 минут. Можно половину времени держать противень на верхней стойке, а другую половину времени на нижней. Достаньте из духовки, когда зубочистка будет выходить чистой.Дайте полностью остыть, прежде чем нарезать на батончики.После выпечки американцы нарезают пирог на квадраты. Этот фантастический вкусный десерт будет оставаться сочным и вкусным в течение нескольких недель.

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рецепт традиционный проверенный вкусный американская кухня печенье отшельника