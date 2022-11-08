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Чемпионат мира по боксу пройдет в Ташкенте в мае 2023 года
Чемпионат мира по боксу пройдет в Ташкенте в мае 2023 года
На предстоящем первенстве планеты по боксу призовой фонд достигнет рекордного уровня. Подробности - в нашем материале.
2022-11-08T19:44+0500
2022-11-08T19:44+0500
спорт
бокс
ташкент
чемпионат мира по боксу
планета
рекорд
фонд
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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В рамках проходящего в Иордании чемпионата Азии по боксу состоялась пресс-конференция с участием президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва. На ней официально объявили дату первенства планеты по боксу, которое пройдет в Ташкенте в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, проведение чемпионата запланировано на 1-14 мая 2023 года. Известно, что у предстоящего ЧМ будет рекордный призовой фонд. Общая сумма призовых составит $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат по $200 тыс., а финалисты по $100 тыс. Бронзовые призеры, в свою очередь, получат по $50 тыс.Заместитель председателя НОК, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов также прокомментировал новость о том, что Ташкент станет "Столицей мирового бокса" в следующем году.Известно, что на предстоящем первенстве планеты по боксу будут разыграны первые лицензии на Олимпийские Игры в Париже в 2024 году.
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чемпионат мира по боксу пройдет в ташкенте в мае 2023 года на предстоящем первенстве планеты по боксу призовой фонд достигнет рекордного уровня когда пройдет где чемпионат мира по боксу 2023 точные даты кто будет участвовать
чемпионат мира по боксу пройдет в ташкенте в мае 2023 года на предстоящем первенстве планеты по боксу призовой фонд достигнет рекордного уровня когда пройдет где чемпионат мира по боксу 2023 точные даты кто будет участвовать

Чемпионат мира по боксу пройдет в Ташкенте в мае 2023 года

19:44 08.11.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаПресс-конференция с участием президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва состоялась в рамках проходящего в Иордании чемпионата Азии по боксу.
Пресс-конференция с участием президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва состоялась в рамках проходящего в Иордании чемпионата Азии по боксу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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На предстоящем первенстве планеты по боксу призовой фонд достигнет рекордного уровня. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В рамках проходящего в Иордании чемпионата Азии по боксу состоялась пресс-конференция с участием президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва. На ней официально объявили дату первенства планеты по боксу, которое пройдет в Ташкенте в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, проведение чемпионата запланировано на 1-14 мая 2023 года. Известно, что у предстоящего ЧМ будет рекордный призовой фонд. Общая сумма призовых составит $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат по $200 тыс., а финалисты по $100 тыс. Бронзовые призеры, в свою очередь, получат по $50 тыс.
"Я верю, что чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт на высоком уровне и будет одним из лучших в истории. Я был в Узбекистане и видел, как там организовываются соревнования. Профессионализм и любовь к боксу в Узбекистане станут образцом для подражания для многих стран. Я с нетерпением жду встречи с новыми чемпионами в Ташкенте", – отметил Кремлёв в ходе пресс-конференции.
Заместитель председателя НОК, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов также прокомментировал новость о том, что Ташкент станет "Столицей мирового бокса" в следующем году.

"Это не случайно, причиной тому богатые традиции бокса, которые сохраняются в Узбекистане долгие годы. От имени узбекской боксёрской семьи могу сказать, что наша страна сделает всё, чтобы предстоящий чемпионат мира прошёл на высоком уровне", –подчеркнул Полатов.

Известно, что на предстоящем первенстве планеты по боксу будут разыграны первые лицензии на Олимпийские Игры в Париже в 2024 году.
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