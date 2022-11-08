https://uz.sputniknews.ru/20221108/chempionat-mira-po-boksu-proydet-v-tashkente-v-mae-2023-goda-29808840.html

Чемпионат мира по боксу пройдет в Ташкенте в мае 2023 года

Чемпионат мира по боксу пройдет в Ташкенте в мае 2023 года

На предстоящем первенстве планеты по боксу призовой фонд достигнет рекордного уровня. Подробности - в нашем материале.

2022-11-08T19:44+0500

2022-11-08T19:44+0500

2022-11-08T19:44+0500

спорт

бокс

ташкент

чемпионат мира по боксу

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рекорд

фонд

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В рамках проходящего в Иордании чемпионата Азии по боксу состоялась пресс-конференция с участием президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва. На ней официально объявили дату первенства планеты по боксу, которое пройдет в Ташкенте в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, проведение чемпионата запланировано на 1-14 мая 2023 года. Известно, что у предстоящего ЧМ будет рекордный призовой фонд. Общая сумма призовых составит $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат по $200 тыс., а финалисты по $100 тыс. Бронзовые призеры, в свою очередь, получат по $50 тыс.Заместитель председателя НОК, первый заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов также прокомментировал новость о том, что Ташкент станет "Столицей мирового бокса" в следующем году.Известно, что на предстоящем первенстве планеты по боксу будут разыграны первые лицензии на Олимпийские Игры в Париже в 2024 году.

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чемпионат мира по боксу пройдет в ташкенте в мае 2023 года на предстоящем первенстве планеты по боксу призовой фонд достигнет рекордного уровня когда пройдет где чемпионат мира по боксу 2023 точные даты кто будет участвовать