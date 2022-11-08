https://uz.sputniknews.ru/20221108/ikbol-mirzo-predlojil-usilit-doprizyvnuyu-podgotovku-v-shkolax-29813521.html

Икбол Мирзо предложил усилить допризывную подготовку в школах

Икбол Мирзо предложил усилить допризывную подготовку в школах

Заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта объяснил необходимость усилить допризывную подготовку узбекистанских школьников.

2022-11-08T20:25+0500

2022-11-08T20:25+0500

2022-11-08T20:25+0500

общество

школа

образование

культура

школьники

спорт

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта, депутат, народный поэт Узбекистана Икболжон Мирзаалиев (Икбол Мирзо) предложил усилить допризывную подготовкудля школьников. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, депутат рассказал, что еще 10 лет назад общественный совет при Минобороны республики признал предмет начальной допризывной подготовки в школах страны неудовлетворительным по причине отсутствия специалистов.Он особо подчеркнул, что данный предмет - не подготовка юношей к войне, а интересный урок.Мирзо заявил, что речь ни в коем случае не идет о распространении оружия в школах.

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икбол мирзо предложил усилить допризывную подготовку в школах заместитель председателя комитета по вопросам науки образования культуры и спорта объяснил необходимость усилить допризывную подготовку узбекистанских школьников