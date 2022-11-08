https://uz.sputniknews.ru/20221108/ikbol-mirzo-predlojil-usilit-doprizyvnuyu-podgotovku-v-shkolax-29813521.html
Икбол Мирзо предложил усилить допризывную подготовку в школах
Икбол Мирзо предложил усилить допризывную подготовку в школах
Заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта объяснил необходимость усилить допризывную подготовку узбекистанских школьников.
2022-11-08T20:25+0500
2022-11-08T20:25+0500
2022-11-08T20:25+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта, депутат, народный поэт Узбекистана Икболжон Мирзаалиев (Икбол Мирзо) предложил усилить допризывную подготовкудля школьников. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, депутат рассказал, что еще 10 лет назад общественный совет при Минобороны республики признал предмет начальной допризывной подготовки в школах страны неудовлетворительным по причине отсутствия специалистов.Он особо подчеркнул, что данный предмет - не подготовка юношей к войне, а интересный урок.Мирзо заявил, что речь ни в коем случае не идет о распространении оружия в школах.
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икбол мирзо предложил усилить допризывную подготовку в школах заместитель председателя комитета по вопросам науки образования культуры и спорта объяснил необходимость усилить допризывную подготовку узбекистанских школьников
икбол мирзо предложил усилить допризывную подготовку в школах заместитель председателя комитета по вопросам науки образования культуры и спорта объяснил необходимость усилить допризывную подготовку узбекистанских школьников
Икбол Мирзо предложил усилить допризывную подготовку в школах
Заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта объяснил необходимость усилить допризывную подготовку узбекистанских школьников.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта, депутат, народный поэт Узбекистана Икболжон Мирзаалиев (Икбол Мирзо) предложил усилить допризывную подготовкудля школьников. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Так, депутат рассказал, что еще 10 лет назад общественный совет при Минобороны республики признал предмет начальной допризывной подготовки в школах страны неудовлетворительным по причине отсутствия специалистов.
"Этому предмету в целом уделяли мало внимания. Сейчас лишь в 3% школ есть необходимый инвентарь для полноценного прохождения обучения по военной подготовке. Во многих других школах нет даже площадок для строевой", – отметил Мирзо.
Он особо подчеркнул, что данный предмет - не подготовка юношей к войне, а интересный урок.
"Любой юноша должен расти как защитник Родины и уметь держать в руках оружие. Мне жаль, когда мои слова трактуют неверно. Ничего плохого в предмете начальной допризывной подготовки нет. Завтра ребятам будет легче, когда они будут проходить службу в армии. Этот предмет формирует характер человека. Воспитывает в нем мужественность, учит дисциплине и чести", - рассказал депутат.
Мирзо заявил, что речь ни в коем случае не идет о распространении оружия в школах.
"Я против любых насильственных действий, говорю прежде всего об образовании", - собщил он.