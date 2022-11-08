https://uz.sputniknews.ru/20221108/jiteli-uzbekistana-smogut-uvidet-lunnoe-zatmenie-29787808.html

Жители Узбекистана смогут увидеть лунное затмение

Жители Узбекистана смогут увидеть лунное затмение

Полная фаза затмения продлится в республике 1 час 25 минут.

2022-11-08T08:01+0500

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это интересно

затмение

лунное затмение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Жители Узбекистана 8 ноября смогут увидеть частичное лунное затмение.Полная фаза затмения продлится 1 час 25 минут, сообщили корреспонденту Sputnik в Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.Для Ташкента полная фаза затмения начнется 15:16 и закончится в 16:41. Но в это время Луна будет еще за линией горизонта. Взойдет она в 17.05, уже частично в тени Земли. Частичное затмение можно будет наблюдать в столице до 17.49.Дольше всего затмение можно будет наблюдать в Ферганской долине – здесь оно продлится 54 минуты. А меньше всего – лишь 7 минут – в Нукусе.

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