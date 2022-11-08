https://uz.sputniknews.ru/20221108/jiteli-uzbekistana-smogut-uvidet-lunnoe-zatmenie-29787808.html
Жители Узбекистана смогут увидеть лунное затмение
Жители Узбекистана смогут увидеть лунное затмение
Полная фаза затмения продлится в республике 1 час 25 минут.
2022-11-08T08:01+0500
2022-11-08T08:01+0500
2022-11-08T08:01+0500
это интересно
затмение
лунное затмение
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24588936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_800006bf7914dbebe0a5d9cf67e4735c.jpg
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Жители Узбекистана 8 ноября смогут увидеть частичное лунное затмение.Полная фаза затмения продлится 1 час 25 минут, сообщили корреспонденту Sputnik в Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.Для Ташкента полная фаза затмения начнется 15:16 и закончится в 16:41. Но в это время Луна будет еще за линией горизонта. Взойдет она в 17.05, уже частично в тени Земли. Частичное затмение можно будет наблюдать в столице до 17.49.Дольше всего затмение можно будет наблюдать в Ферганской долине – здесь оно продлится 54 минуты. А меньше всего – лишь 7 минут – в Нукусе.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/10/24588936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_852d3d4f90c9cf96eb4a0d126a5c300e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент нукус ферганская долина лунное затмение
узбекистан ташкент нукус ферганская долина лунное затмение
Жители Узбекистана смогут увидеть лунное затмение
Полная фаза затмения продлится в республике 1 час 25 минут.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Жители Узбекистана 8 ноября смогут увидеть частичное лунное затмение.
Полная фаза затмения продлится 1 час 25 минут, сообщили корреспонденту Sputnik в Астрономическом институте Академии наук Узбекистана.
"Это лунное затмение частично будет наблюдаться и в Узбекистане — в среднем затмение можно будет наблюдать более 1 часа. Лунное затмение начинается до восхода Луны, поэтому максимальную фазу затмения, когда вся поверхность Луны будет в тени Земли, наши соотечественники наблюдать не смогут. Однако с восходом Луны ее диск уже будет частично в тени и, сразу после восхода Луны можно будет любоваться частным затмением во всех регионах Узбекистана", - отметили ученые.
Для Ташкента полная фаза затмения начнется 15:16 и закончится в 16:41. Но в это время Луна будет еще за линией горизонта. Взойдет она в 17.05, уже частично в тени Земли. Частичное затмение можно будет наблюдать в столице до 17.49.
Дольше всего затмение можно будет наблюдать в Ферганской долине – здесь оно продлится 54 минуты. А меньше всего – лишь 7 минут – в Нукусе.