https://uz.sputniknews.ru/20221108/mirziyoev-vstretilsya-s-delegatsiey-sankt-peterburga--podrobnosti-29816262.html

Мирзиёев встретился с делегацией Санкт-Петербурга – подробности

Мирзиёев встретился с делегацией Санкт-Петербурга – подробности

Какие вопросы стороны обсудили в ходе встречи – читайте в нашем материале.

2022-11-08T21:23+0500

2022-11-08T21:23+0500

2022-11-08T21:32+0500

политика

шавкат мирзиёев

санкт-петербург

делегация

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во вторник принял делегацию города Санкт-Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения практического сотрудничества на уровне регионов двух стран. Отдельное внимание было отведено созданию современной торгово-коммерческой и логистической инфраструктуры для наращивания взаимного товарооборота, поддержке и продвижению проектов промышленной кооперации ведущих предприятий, углублению кооперации в области жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства.Известно, что деловое сообщество Северной столицы заинтересовано в расширении и укреплении двусторонних связей. В составе петербургской делегации в Узбекистан приехали представители учреждений и предприятий разных отраслей – от организации трудовой миграции до деревообработки и производства мебели. В частности, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России заинтересована в развитии сотрудничества с крупными застройщиками Узбекистана в области меблировки новых домов и в сфере реализации мебельной продукции.Также петербургские компании рассматривают возможность участия в некоторых перспективных проектах развития транспортной инфраструктуры Узбекистана. Среди них - реконструкция кольцевой автодороги вокруг Ташкента протяженностью 63 км. Петербург готов оказать содействие в проработке финансирования проекта через привлечение частных российских банков.Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества может стать сфера здравоохранения, фармацевтической и медицинской промышленности. Александр Беглов отметил, что в конце октября была достигнута договорённость о разработке правовой основы для создания при Медицинском институте Каракалпакстана клиники совместно с Санкт‑Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом.Также губернатор подчеркнул важность взаимодействия в сфере физической культуры и спорта. В 2023 году узбекские спортсмены планируют принять участие в ряде соревнований на территории Санкт‑Петербурга. В свою очередь в Узбекистан отправится масштабная делегация, в которую войдут ведущие спортсмены и представители исполнительных органов государственной власти Петербурга.Беглов рассказал Мирзиёеву, что в ходе визита петербургской делегации в Узбекистан прошли плодотворные переговоры с хокимом Ташкента Джахонгиром Артикходжаевым, министром развития спорта Адхамом Икрамовым и заместителем премьер-министра республики по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым.Кроме этого, глава республики и Беглов поддержали продолжение активного культурно-гуманитарного обмена. Также была достигнута договоренность о подготовке и принятии "дорожной карты" взаимовыгодного сотрудничества регионов Узбекистана с Санкт-Петербургом.

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мирзиёев встретился с делегацией санкт петербурга во главе с бегловым подробности какие вопросы стороны обсудили в ходе встречи беглоа губернатор биография мирзиеев