https://uz.sputniknews.ru/20221108/obschiy-finansovyy-i-lyubovnyy-goroskop-na-noyabr--2022-chast-vtoraya-29815051.html

Общий, финансовый и любовный гороскоп на ноябрь – 2022: часть вторая

Общий, финансовый и любовный гороскоп на ноябрь – 2022: часть вторая

Последний месяц осени принесет перемены всем без исключения. Какими они будут – читайте в нашем астропрогнозе для Весов, Скорпионов, Стрельцев, Козерогов, Водолеев и Рыб.

2022-11-08T23:01+0500

2022-11-08T23:01+0500

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Весы – общий, финансовый и любовный гороскоп на ноябрь - 2022Пусть до декабря относительно далеко, у Весов такое настроение – они подводят итоги года. И не зря: наступает период изменений, которые в первую очередь коснутся работы. Со второй половины месяца будьте готовы быстро принимать решения по участию в новых проектах или даже переходу на новое место работы. Поэтому в 10-х числах ноября неплохо бы устроить себе маленький отпуск, тем более, многие Весы из-за переизбытка накопившейся усталости чувствуют себя разбитыми.Финансово месяц окажется удачным – деньги идут, некоторые Весы получат их либо в подарок, либо в виде премии, а кому-то наконец-то вернут долг. Полученная сумма пригодится, чтобы помочь кому-то близкому – вы будете рады сделать практичный подарок, который поможет человеку в непростой ситуации.Сфера отношений тоже радует: семейные Весы находятся в состоянии гармонии, а свободные могут нырнуть в омут чувств с головой, главное – не бояться. Звезды уготовили вам стремительное развитие событий – если к концу года вам признаются в любви или сделают предложение, не удивляйтесь.Скорпион – общий, финансовый и любовный гороскоп на ноябрь - 2022Скорпионы просто устали от всего. В ноябре они становятся особенно восприимчивы к плохим новостям – а все потому, что стресс и переутомление делают свое дело. Сейчас самое важное – не сорваться и не ругаться ни с кем. Чем спокойнее вы себя ведете, тем больше союзников у вас будет в будущем. А они вам пригодятся – помните, все, что происходит сейчас, служит заделом для перемен, которые придут в вашу жизнь совсем скоро.К концу месяца на работе Скорпионам предстоит завершить массу рутинных дел, и не факт, что все будет идти по плану. Не пытайтесь влиять на ситуацию, спокойно принимайте происходящее -все мелкие неудачи вы обязательно исправите. Кстати, в конце ноября вам могут также предложить поменять работу.Личная жизнь же складывается благоприятно и для семейных, и для холостых представителей знака. Свободные будут активно знакомиться с противоположным полом, а тем, кто в паре, ноябрь предвещает бурю позитивных эмоций.Стрелец – общий, финансовый и любовный гороскоп на ноябрь - 2022Ноябрь вносит суету в жизнь Стрельцов, но вам даже понравится. Будьте готовы к командировкам, а со сложными задачами неожиданно помогут друзья. Динамика в работе обеспечит прилив уверенности и энергии, из-за этого захочется перемен в карьере. Многие Стрельцы включатся в конкурентную борьбу с коллегами и будут претендовать на новую должность.На личном фронте все неоднозначно: кто-то столкнется с людьми, оставленным в далеком прошлом. Скорее всего, они появились в вашей жизни не просто так, а хотят привлечь в вас в целях выгоды, поэтому будьте осторожнее.Что касается второй половины, если вы испытывали сложности в общении с партнером, ноябрь – момент, когда вы можете вздохнуть спокойно. Все проблемы наконец-то решатся – при условии, что вы измените своему принципу постоянно молчать, а честно расскажете о своих страхах и тревогах. Ну и еще стоит быть нежнее, тогда кризис удастся затушить в самом начале.А свободные представители знака могут испытать желание признаться в любви тому, кто давно нравится, или проявить инициативу и предложить встречу. Дерзайте.Козерог – общий, финансовый и любовный гороскоп на ноябрь - 2022Козерогам в ноябре придется много помогать близким. Здесь главное не превратить альтруизм в нездоровое служение, когда вы рискуете забыть о себе, потому что бесконечное решение чужих проблем и игнорирование своих может привести к стрессам и простудам. А болеть вам нельзя – многим Козерогам ноябрь обещает возможности увеличить доход или сменить работу.Еще ноябрь богат на общение – у вас появится много новых знакомых. Не всем можно доверять, поэтому меньше рассказывайте, больше слушайте. Но в новых компаниях найдутся и союзники, и друзья, и потенциальные спутники жизни. Свободные Козероги легко могут познакомиться с интересным представителем противоположного пола во второй половине месяца.Что сделать, чтобы флирт перерос в нечто более серьезное? Проявить терпение. Козероги сразу хотят большего, но так нельзя – ваше форсирование событий человек может воспринять как претензии.Семейным Козерогам звезды советуют проявлять больше инициативы в отношениях – партнер обязательно оценит внимание и заботу о нем.Водолей – общий, финансовый и любовный гороскоп на ноябрь - 2022Водолеи нуждаются в переменах – затянувшаяся рутина и проблемы вгоняют их в депрессию. Поэтому в ноябре Водолеи будут пытаться сменить окружение или работу. Однако этого недостаточно: больше гуляйте, старайтесь избавиться от деструктивных установок. Дело в том, что переутомление чревато тягой к конфликтам, а Водолеи и так вспыльчивы. Осторожнее. Вы можете сорваться на людях, которые вас любят, и ранить их, о чем вы потом будете жалеть.Кстати, чаще всего вы раните вторую половину, поэтому семейным и встречающимся Водолеям важно проработать сферу отношений. Под влиянием Скорпиона партнер тоже может стать конфликтным, велика вероятность, что в характере второй половины проявятся и усталость, и накопившиеся претензии по отношению к вам. А восстановить связь после ссоры будет не так уж просто.Свободным Водолеям же стоит перестать бояться совершить ошибку или привязаться к кому-то – просто наслаждайтесь общением, и тогда ваши шансы на удачное знакомство возрастут.Конец месяца предоставит и возможность поменять место работы.Рыбы – общий, финансовый и любовный гороскоп на ноябрь - 2022Рыб ожидает хороший месяц – настроение позитивное, много мелких радостей, проблемы решаются – и во многом благодаря друзьям и знакомым, из-за чего вера в людей будет расти, а это тоже влияет на ваш психоэмоциональный фон.Но Рыбы беспокойны по натуре своей – и вечные тревоги в автоматическом режиме мешают наслаждаться жизнью или претендовать на что-то большее, особенно на работе. Поэтому все страхи в сторону. Мечтаете о должности, но сомневаетесь, сможете ли потянуть все обязанности? Просто попробуйте, это лучше, чем жалеть о несделанном.Кстати, на работе Рыб ждут полезные знакомства, которые в будущем не раз помогут вам в карьере. Особенно везет Рыбам-предпринимателям – этот месяц благоприятен для поиска инвесторов.Также Рыб посетит желание больше вкладываться в себя – сменить гардероб или прическу. Неплохое решение, учитывая, что уже с начала следующего года звезды уготовили вам множество позитивных перемен.В личном плане Рыбы вредят себе сами – семейные представители знака омрачают гармонию в отношениях беспочвенными переживаниями, а свободные не хотят выходить в свет, однако это ошибка. Судьбоносные встречи ждут вас именно на праздниках и шумных вечеринках.

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