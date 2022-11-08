https://uz.sputniknews.ru/20221108/opasnost-seley-prognoz-pogody-na-8-noyabrya-29791087.html
Опасность селей: прогноз погоды на 8 ноября
Опасность селей: прогноз погоды на 8 ноября
Температура воздуха в горах опустится ниже нулевой отметки.
2022-11-08T10:07+0500
2022-11-08T10:07+0500
2022-11-08T10:20+0500
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ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Узбекистане похолодает, предупреждает Центр гидрометеорологии республики.По всей территории страны кроме Каракалпакстана пройдут дожди. В Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях осадки будут небольшими.Температура воздуха по республике снизится до 3-8 градусов тепла.В предгорных и горных районах местами дождь, в высокогорьях - снег, опасность схода селей. Возможен туман. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.В Ташкенте временами дождь, воздух прогреется лишь до 4-6 градусов выше нуля.
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прогноз погоды дождь снег селеопасно температура воздуха ниже нуля
прогноз погоды дождь снег селеопасно температура воздуха ниже нуля
Опасность селей: прогноз погоды на 8 ноября
10:07 08.11.2022 (обновлено: 10:20 08.11.2022)
Температура воздуха в горах опустится ниже нулевой отметки.
ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Узбекистане похолодает, предупреждает Центр гидрометеорологии республики.
По всей территории страны кроме Каракалпакстана пройдут дожди. В Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях осадки будут небольшими.
Температура воздуха по республике снизится до 3-8 градусов тепла.
В предгорных и горных районах местами дождь, в высокогорьях - снег, опасность схода селей. Возможен туман. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
В Ташкенте временами дождь, воздух прогреется лишь до 4-6 градусов выше нуля.