https://uz.sputniknews.ru/20221108/opasnost-seley-prognoz-pogody-na-8-noyabrya-29791087.html

Опасность селей: прогноз погоды на 8 ноября

Опасность селей: прогноз погоды на 8 ноября

Температура воздуха в горах опустится ниже нулевой отметки.

2022-11-08T10:07+0500

2022-11-08T10:07+0500

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ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Узбекистане похолодает, предупреждает Центр гидрометеорологии республики.По всей территории страны кроме Каракалпакстана пройдут дожди. В Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях осадки будут небольшими.Температура воздуха по республике снизится до 3-8 градусов тепла.В предгорных и горных районах местами дождь, в высокогорьях - снег, опасность схода селей. Возможен туман. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.В Ташкенте временами дождь, воздух прогреется лишь до 4-6 градусов выше нуля.

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2022

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прогноз погоды дождь снег селеопасно температура воздуха ниже нуля