https://uz.sputniknews.ru/20221108/pomoschniki-xokima-mogut-postupit-v-vuz-bez-ekzamena-29788097.html
Помощники хокима могут поступить в вуз без экзамена
Помощники хокима могут поступить в вуз без экзамена
Расходы на обучение помощников хокима возьмет на себя государство. 08.11.2022, Sputnik Узбекистан
2022-11-08T09:03+0500
2022-11-08T09:03+0500
2022-11-08T09:03+0500
общество
проект
постановление
хоким
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ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Помощники хокима, не имеющие высшего образования, могут поступить в государственные высшие учебные заведения на основании собеседования.Проект соответствующего постановления разработало и вынесло на общественное обсуждение Министерство экономического развития и сокращения бедности.Согласно проекту документа, поступить в вуз без экзаменов смогут помощники хокимов, имеющие рекомендательные письма от главы совета министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента.Необходимость в такой мере вызвана тем, что в настоящее время есть нехватка помощников хокимов с экономическим образованием.Также документ предусматривает зачисление на заочную форму обучения бакалавриата в области экономики по результатам собеседования с условием работы в данной системе в течение пяти лет.Если документ вступит в силу, регистрация абитуриентов с рекомендательными письмами будет проходить ежегодно с 10 по 20 августа через специальную электронную систему Государственного центра тестирования.Проект постановления предусматривает:Расходы на обучение помощников хокима будут покрывать из государственного бюджета.Обсуждение постановления продлится до 19 ноября.
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проект, постановление, хоким
проект, постановление, хоким
Помощники хокима могут поступить в вуз без экзамена
Расходы на обучение помощников хокима возьмет на себя государство.
ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Помощники хокима, не имеющие высшего образования, могут поступить в государственные высшие учебные заведения на основании собеседования.
Проект соответствующего постановления разработало и вынесло на общественное обсуждение Министерство экономического развития и сокращения бедности.
Согласно проекту документа, поступить в вуз без экзаменов смогут помощники хокимов, имеющие рекомендательные письма от главы совета министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента.
Необходимость в такой мере вызвана тем, что в настоящее время есть нехватка помощников хокимов с экономическим образованием.
Также документ предусматривает зачисление на заочную форму обучения бакалавриата в области экономики по результатам собеседования с условием работы в данной системе в течение пяти лет.
Если документ вступит в силу, регистрация абитуриентов с рекомендательными письмами будет проходить ежегодно с 10 по 20 августа через специальную электронную систему Государственного центра тестирования.
Проект постановления предусматривает:
создание отдельной комиссии для проведения собеседования с абитуриентами;
ведение процесса собеседования под полным видеонаблюдением и онлайн-трансляцию процесса в отдельную зону ожидания, отведенную для наблюдателей;
проведение собеседования ежегодно с 5 по 15 сентября в сроки, установленные высшим учебным заведением;
в ходе собеседования каждому из соискателей будет задано всего четыре вопроса, и за каждый вопрос будет начислено 25 баллов, а максимально возможная оценка составит 100 баллов;
соискатель считается прошедшим собеседование, когда средний балл выше 55 баллов.
Расходы на обучение помощников хокима будут покрывать из государственного бюджета.
Обсуждение постановления продлится до 19 ноября.