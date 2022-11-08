https://uz.sputniknews.ru/20221108/pomoschniki-xokima-mogut-postupit-v-vuz-bez-ekzamena-29788097.html

Помощники хокима могут поступить в вуз без экзамена

Помощники хокима могут поступить в вуз без экзамена

Расходы на обучение помощников хокима возьмет на себя государство. 08.11.2022, Sputnik Узбекистан

2022-11-08T09:03+0500

2022-11-08T09:03+0500

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общество

проект

постановление

хоким

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ТАШКЕНТ, 8 ноября — Sputnik. Помощники хокима, не имеющие высшего образования, могут поступить в государственные высшие учебные заведения на основании собеседования.Проект соответствующего постановления разработало и вынесло на общественное обсуждение Министерство экономического развития и сокращения бедности.Согласно проекту документа, поступить в вуз без экзаменов смогут помощники хокимов, имеющие рекомендательные письма от главы совета министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента.Необходимость в такой мере вызвана тем, что в настоящее время есть нехватка помощников хокимов с экономическим образованием.Также документ предусматривает зачисление на заочную форму обучения бакалавриата в области экономики по результатам собеседования с условием работы в данной системе в течение пяти лет.Если документ вступит в силу, регистрация абитуриентов с рекомендательными письмами будет проходить ежегодно с 10 по 20 августа через специальную электронную систему Государственного центра тестирования.Проект постановления предусматривает:Расходы на обучение помощников хокима будут покрывать из государственного бюджета.Обсуждение постановления продлится до 19 ноября.

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