https://uz.sputniknews.ru/20221108/ukraina-nachala-voynu-s-oligarxami-29804470.html

Украина начала войну с олигархами

Украина начала войну с олигархами

Наблюдать за новостными лентами наших юго-западных соседей весьма интересно.

2022-11-08T18:21+0500

2022-11-08T18:21+0500

2022-11-08T18:21+0500

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К примеру, вчера в потоке бесконечных военных побед — а в головах украинского населения упорно формируется неизбывная уверенность в скором поражении Москвы — промелькнула крайне важная и знаковая весть. Секретарь СНБО сообщил, что Украина переводит в государственную собственность ряд крупнейших промышленных предприятий, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.Их список не является тайной.Речь идет о ведущих производственных и энергетических игроках, среди которых упомянуты "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор". Довольно странно, что о подобной операции пишет представитель сугубо военного блока, но лишь на первый взгляд. Известно, что государство Украина принудительно, без предупреждения, согласования или какой-либо компенсации текущим владельцам изымает контрольные пакеты акций перечисленных компаний. При этом переданы они не в Министерство финансов, как можно было бы логично предположить, а в полное ведение и управление украинского Министерства обороны в качестве военного имущества.Происходящее максимально симптоматично в плане понимания текущих процессов внутри украинской власти, состояния бюджета страны и способности продолжать боевые действия.В первую очередь на себя обращает внимание перечень топливных компаний. Здесь важно понимать, что, например, "Укрнафта" — это крупнейшее предприятие страны, на долю которого, по последним доступным данным, приходится свыше 60 процентов всей нефти с газовым конденсатом, добытой внутри страны, а также шесть процентов добытого природного газа. Помимо этого, в структуру входит крупнейшая сеть автозаправок, почти пять с половиной сотен АЗС, представленных во всех без исключения регионах Украины. Оборот главного производителя и реализатора нефтепродуктов стабильно держался на уровне, близком к двум миллиардам долларов, а чистая прибыль в лучшие годы практически достигала миллиарда. Другими словами, перед нами тот самый сказочный горшочек бесконечного золота, который раньше обогащал частных владельцев, а теперь его золотая начинка потечет прямиком в руки военных, которые, вне всяких сомнений, потратят средства на закупку вооружений и продолжение войны."Укртатнафта" — это (для простоты) крупнейший и единственный нефтеперерабатывающий завод на Украине на момент начала СВО. Его проектная мощность составляет 18,6 миллиона тонн нефти в год, фактическая же держалась в пределах 58 тысяч кубометров в сутки. НПЗ являлся краеугольным камнем в обеспечении украинской армии и населения топливом до начала апреля, когда по инфраструктуре завода был нанесен ракетный удар, после чего, по официальным сообщениям Киева, производство светлых нефтепродуктов полностью прекратилось. Работает ли завод в Кременчуге сейчас — вопрос открытый, его лучше задавать компетентным людям в погонах.Интересный момент заключается в том, что и "Укрнафта", и "Укртатнафта" в значительной мере принадлежали государству. В первом случае госкомпания НАК "Нафтогаз Украины" контролировала пакет ценных бумаг формата "50 процентов + одна акция", а во втором на государственную долю приходилось около 45 процентов акций. А вот дальше самое важное.Сорок два процента акций "Укрнафты" держала известная финансовая группа "Приват" Игоря Коломойского, который в свое время даже успел побывать губернатором тогда еще Днепропетровской области. В "Укртатнафте" ему принадлежат 28 процентов, такая же доля числится там за еще одним украинским олигархом — Александром Ярославским.Автомобильный завод "КрАЗ", известный еще со времен Советского Союза благодаря тысячам выпущенных и разъехавшихся по просторам необъятной страны грузовиков, нынче является частью группы "Финансы и кредит". Ею владеет, как не сложно догадаться, очередной украинский миллиардер Константин Жеваго. Помимо кременчугского автопредприятия, ему же принадлежат Полтавский горно-обогатительный комбинат и шинный завод "Валса". В качестве дополнительного штриха к общему портрету добавим, что лет десять назад Жеваго крайне активно пытался расширить свою империю, включив в нее таких энергооператоров, как "Одессаоблэнерго" и "Луганскоблэнерго". Правда, планам этим не суждено было сбыться, так как эти сверхлакомые куски урвали себе уже упомянутый выше Игорь Коломойский и Ринат Ахметов — еще один одиозный олигарх, выходец из Донецка.С началом боевых действий на Донбассе в 2014 году "АвтоКрАЗ" быстро сориентировался и перешел на выпуск бронеавтомобилей для нужд украинской армии. В частности, именно в Кременчуге до сих пор выпускаются бронированные KrAZ Cougar и KrAZ Spartan, с помощью которых украинская армия пытается совершать внезапные рейды вглубь линии обороны российских войск.История завода "Мотор Сич" весьма похожа на описанные выше примеры. Одно из крупнейших, успешных и технически прогрессивных предприятий специализируется на разработке, выпуске и ремонте газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и силовых агрегатов электростанций. До 2016 года безусловным владельцем столь крупного предприятия государственной важности был миллионер Вячеслав Богуслаев, который позднее продал 56 процентов акций компании китайской Beijing Xinwei Technology Group. Эта сделка вызвала громадный геополитический скандал после того, как президент Зеленский из-за прямого указания из Вашингтона отказался признавать за китайскими инвесторами право собственности. Последние подали на Украину в международный суд, требуя выплаты неустойки и компенсации ущерба в размере 3,5 миллиарда долларов. Дело под негласным надзором из-за океана ожидаемо зависло, а чтобы предприятие, в цехах которого выполнялся ремонт украинской боевой авиации, продолжало функционировать, свою помощь предложил упомянутый выше Александр Ярославский, который готов был выкупить у китайцев 25-процентный пакет акций, что позволило бы блокировать любые неудобные решения главных владельцев.Буквально пару недель назад Богуславский был арестован СБУ и ему было предъявлено обвинение в государственной измене, якобы он передавал российской стороне некие технические секреты и информацию. Тогда это событие многие восприняли как локальный передел олигархической собственности, но теперь уже понятно, что тот арест был лишь вершиной крупной операции Киева по отъему частной собственности.Здесь обязательно нужно сделать очень важную ремарку.В отличие от подавляющего большинства российских толстосумов, их украинские коллеги с самого первого дня сверхактивно помогали украинской армии. Группа "Приват" Коломойского, ДТЭК Ахметова и прочие влили десятки миллионов долларов в украинскую военную машину. Все без исключения предприятия, фигурирующие в списке, полностью перешли на военные рельсы, перепрофилировали свои мощности на выпуск, ремонт и обслуживание военной техники, поставки топлива и прочее. То есть даже с точки зрения радикального украинского национализма, который с началом СВО достиг абсолютного накала, украинцы не могли предъявить своим зажиточным землякам особых претензий.Но так было до сегодняшнего дня.На языке бандитов 90-х: официальный Киев в лице Владимира Зеленского отжимает у своих вполне лояльных союзников куриц, что несут золотые яйца. При условии, что коллективный украинский олигархат вполне ощутимо тряс мошной над украинским военным бюджетом, говорить это может только об одном. Финансовое положение Киева критическое, и денег на продолжение войны катастрофически не хватает, невзирая на всю помощь из-за рубежа. Устраняя "лишнюю" прослойку в виде частных собственников, украинская власть убивает двух, хоть и уже весьма тощих, но все же зайцев. Во-первых, теперь военные могут распоряжаться цехами, станками и всем прочим промышленным добром исключительно в свою пользу и по своему усмотрению. Без оглядки на гражданских, которые блюдут собственную выгоду и крайне болезненно реагируют, когда в производственный комплекс прилетает "Калибр". Во-вторых, это позволит резко снизить затраты на выполнение оборонного заказа, ведь государство остается абсолютным монополистом и может (и будет) теперь самолично устанавливать высоту расходной планки.Параллельное отжатие предприятий топливно-энергетического сектора это, кстати, лишь подтверждает.Давно не секрет, что деньги от продажи топлива и они же, но полученные в виде коммунальных платежей, — это фактически последний достаточно богатый и надежный источник поступлений в бюджет, будь он частный или государственный. Нет никаких сомнений, что первый удачный опыт подтолкнет команду Зеленского перевести в категорию военного имущества электростанции и распределительные сети, которые пока приносят внушительную прибыль в личные карманы украинских миллиардеров. Как говорится, аппетит приходит во время еды, а Украина сейчас испытывает колоссальный финансовый голод, ведь война — дело чрезвычайно затратное.Осталось дождаться ответной реакции местных олигархов, которых внезапно обули на десятки, если не сотни миллионов долларов стабильной прибыли. Эти товарищи имеют очень большой и успешный опыт по свержению неугодных правителей и вряд ли оставят происходящее без ответа.

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2022

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

украина начала войну с олигархами наблюдать за новостными лентами наших юго-западных соседей весьма интересно