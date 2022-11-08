https://uz.sputniknews.ru/20221108/uzbekistan-testiruet-finskie-standarty-obrazovaniya-dlya-nachalnoy-shkoly-29814907.html
Узбекистан тестирует финские стандарты образования для начальной школы
Узбекистан тестирует финские стандарты образования для начальной школы
Как в республике планируют внедрять систему финского образования - в нашем эксклюзивном видео.
2022-11-08T22:01+0500
2022-11-08T22:01+0500
2022-11-08T22:01+0500
видео
узбекистан
образование
республика
школа
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В Ташкенте учителя со всей страны обсуждают, как адаптировать финскую систему обучения в школах Узбекистана. Министерство народного образования уже разработало новые учебники по финским стандартам. Подробнее о том, как будет проходить внедрение финской системы образования в школах страны, смотрите в нашем видео.
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узбекистан тестирует финские стандарты образования для начальной школы как в республике планируют внедрять систему финского образования
узбекистан тестирует финские стандарты образования для начальной школы как в республике планируют внедрять систему финского образования
Узбекистан тестирует финские стандарты образования для начальной школы
Как в республике планируют внедрять систему финского образования - в нашем эксклюзивном видео.
В Ташкенте учителя со всей страны обсуждают, как адаптировать финскую систему обучения в школах Узбекистана. Министерство народного образования уже разработало новые учебники по финским стандартам. Подробнее о том, как будет проходить внедрение финской системы образования в школах страны, смотрите в нашем видео.