https://uz.sputniknews.ru/20221108/uzbekistan-testiruet-finskie-standarty-obrazovaniya-dlya-nachalnoy-shkoly-29814907.html

Узбекистан тестирует финские стандарты образования для начальной школы

Узбекистан тестирует финские стандарты образования для начальной школы

Как в республике планируют внедрять систему финского образования - в нашем эксклюзивном видео.

2022-11-08T22:01+0500

2022-11-08T22:01+0500

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видео

узбекистан

образование

республика

школа

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В Ташкенте учителя со всей страны обсуждают, как адаптировать финскую систему обучения в школах Узбекистана. Министерство народного образования уже разработало новые учебники по финским стандартам. Подробнее о том, как будет проходить внедрение финской системы образования в школах страны, смотрите в нашем видео.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан тестирует финские стандарты образования для начальной школы как в республике планируют внедрять систему финского образования