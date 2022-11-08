https://uz.sputniknews.ru/20221108/uzbekistantsu-spasshemu-rebenka-iz-gornoy-reki-vruchili-znak-goryachee-serdtse-29798733.html

Узбекистанцу, спасшему ребенка из горной реки, вручили знак "Горячее сердце"

Узбекистанцу, спасшему ребенка из горной реки, вручили знак "Горячее сердце"

Торжественная церемония награждения нагрудным знаком прошла в Русском доме в Ташкенте.

2022-11-08T14:11+0500

2022-11-08T14:11+0500

2022-11-08T14:11+0500

общество

награда

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В Ташкенте вручили награду студенту, спасшему ребенка из горной реки.Как мы сообщали ранее, весной этого года Шахзод Бехзод оглы Мирзаулугов во время отдыха в районе Зеравшанского хребта спас из бурлящей горной реки мальчика. У ребенка от долгого купания в холодной воде начались судороги, из-за чего мальчик начал тонуть.Отважный молодой человек стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".Торжественное награждение Шахзода Мирзаулугова нагрудным знаком "Горячее сердце", грамотой и подарками прошло в Русском доме в Ташкенте 7 ноября, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества.Напомним: Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" реализуется в России с 2013 года. Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.Инициатива проводится Фондом социально-культурных инициатив совместно с российскими министерствами. С 2020 года инициатива проходит с международным участием.Имена и мужественные истории всех лауреатов вносятся в ежегодную Почетную книгу "Горячее сердце".Лауреатам Инициативы в возрасте до 16 лет Минпросвещения России предоставляет возможность принять участие в тематической смене "Горячие сердца" во Всероссийском детском центре "Орлёнок".Читайте также: В Ташкенте наградили парасборную Узбекистана – фото

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ташкент узбекистан студент спас ребенка из горной реки награда "горячее сердце" церемония вручения шахзод бехзод оглы мирзаулугов