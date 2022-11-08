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Узбекистанцу, спасшему ребенка из горной реки, вручили знак "Горячее сердце"
Узбекистанцу, спасшему ребенка из горной реки, вручили знак "Горячее сердце"
Торжественная церемония награждения нагрудным знаком прошла в Русском доме в Ташкенте.
2022-11-08T14:11+0500
2022-11-08T14:11+0500
2022-11-08T14:11+0500
общество
награда
россотрудничество в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В Ташкенте вручили награду студенту, спасшему ребенка из горной реки.Как мы сообщали ранее, весной этого года Шахзод Бехзод оглы Мирзаулугов во время отдыха в районе Зеравшанского хребта спас из бурлящей горной реки мальчика. У ребенка от долгого купания в холодной воде начались судороги, из-за чего мальчик начал тонуть.Отважный молодой человек стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".Торжественное награждение Шахзода Мирзаулугова нагрудным знаком "Горячее сердце", грамотой и подарками прошло в Русском доме в Ташкенте 7 ноября, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества.Напомним: Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" реализуется в России с 2013 года. Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.Инициатива проводится Фондом социально-культурных инициатив совместно с российскими министерствами. С 2020 года инициатива проходит с международным участием.Имена и мужественные истории всех лауреатов вносятся в ежегодную Почетную книгу "Горячее сердце".Лауреатам Инициативы в возрасте до 16 лет Минпросвещения России предоставляет возможность принять участие в тематической смене "Горячие сердца" во Всероссийском детском центре "Орлёнок".Читайте также: В Ташкенте наградили парасборную Узбекистана – фото
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ташкент узбекистан студент спас ребенка из горной реки награда "горячее сердце" церемония вручения шахзод бехзод оглы мирзаулугов
ташкент узбекистан студент спас ребенка из горной реки награда "горячее сердце" церемония вручения шахзод бехзод оглы мирзаулугов
Узбекистанцу, спасшему ребенка из горной реки, вручили знак "Горячее сердце"
Торжественная церемония награждения нагрудным знаком прошла в Русском доме в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. В Ташкенте вручили награду студенту, спасшему ребенка из горной реки.
Как мы сообщали ранее, весной этого года Шахзод Бехзод оглы Мирзаулугов во время отдыха в районе Зеравшанского хребта спас из бурлящей горной реки мальчика. У ребенка от долгого купания в холодной воде начались судороги, из-за чего мальчик начал тонуть.
Отважный молодой человек стал лауреатом Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".
Торжественное награждение Шахзода Мирзаулугова нагрудным знаком "Горячее сердце", грамотой и подарками прошло в Русском доме в Ташкенте 7 ноября, сообщает
пресс-служба представительства Россотрудничества.
"Руководитель Русского дома в Ташкенте Михаил Вождаев в приветственном слове поблагодарил Шахзода за проявленное мужество и отметил, что герои, подобные ему, есть и в России, и в Узбекистане", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним: Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" реализуется в России с 2013 года. Ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
Инициатива проводится Фондом социально-культурных инициатив совместно с российскими министерствами. С 2020 года инициатива проходит с международным участием.
Имена и мужественные истории всех лауреатов вносятся в ежегодную Почетную книгу "Горячее сердце".
Лауреатам Инициативы в возрасте до 16 лет Минпросвещения России предоставляет возможность принять участие в тематической смене "Горячие сердца" во Всероссийском детском центре "Орлёнок".