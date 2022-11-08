https://uz.sputniknews.ru/20221108/v-kakix-sluchayax-uzbekistantsam-v-sostoyanii-alkogolnogo-opyaneniya-okajut-medpomosch-29803914.html

В каких случаях узбекистанцам в состоянии алкогольного опьянения окажут медпомощь

В каких случаях узбекистанцам в состоянии алкогольного опьянения окажут медпомощь

В медпунктах страны для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут находиться охранные подразделения Национальной гвардии.

2022-11-08T17:40+0500

2022-11-08T17:40+0500

2022-11-08T17:40+0500

общество

узбекистанцы

алкоголь

помощь

медицина

охрана

национальная гвардия узбекистана

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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Правительство республики разработало правила оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.В районных (городских) медицинских больницах Узбекистана будут созданры межрайонные пункты на десять койко-мест. Туда сотрудники органов внутренних дел для оказания медицинской помощи будут доставлять лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. В частности, это:В медпунктах для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут расположены охранные подразделения Национальной гвардии.В том случае, если лицо, прибывшее в медпункт в состоянии опьянения, находится там не более 12 часов, то составляется акт. При нахождении лица в медпункте более 12 часов и при наличии медицинских показаний будет заведена карта с историей болезни.Напомним: программа мер по дальнейшему развитию наркологической службы Узбекистана в 2022 — 2026 годах предусматривает также пересмотр стандартов и клинических протоколов диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации наркологических больных с использованием передовых зарубежных технологий.Также разрабатывается новый порядок проведения медицинского освидетельствования лиц, находящихся в состоянии опьянения.

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2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в каких случаях узбекистанцам в состоянии алкогольного опьянения окажут медпомощь в медпунктах страны для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут находиться охранные подразделения национальной гвардии