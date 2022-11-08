https://uz.sputniknews.ru/20221108/v-kakix-sluchayax-uzbekistantsam-v-sostoyanii-alkogolnogo-opyaneniya-okajut-medpomosch-29803914.html
В каких случаях узбекистанцам в состоянии алкогольного опьянения окажут медпомощь
В каких случаях узбекистанцам в состоянии алкогольного опьянения окажут медпомощь
В медпунктах страны для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут находиться охранные подразделения Национальной гвардии.
2022-11-08T17:40+0500
2022-11-08T17:40+0500
2022-11-08T17:40+0500
общество
узбекистанцы
алкоголь
помощь
медицина
охрана
национальная гвардия узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. Правительство республики разработало правила оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.В районных (городских) медицинских больницах Узбекистана будут созданры межрайонные пункты на десять койко-мест. Туда сотрудники органов внутренних дел для оказания медицинской помощи будут доставлять лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. В частности, это:В медпунктах для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут расположены охранные подразделения Национальной гвардии.В том случае, если лицо, прибывшее в медпункт в состоянии опьянения, находится там не более 12 часов, то составляется акт. При нахождении лица в медпункте более 12 часов и при наличии медицинских показаний будет заведена карта с историей болезни.Напомним: программа мер по дальнейшему развитию наркологической службы Узбекистана в 2022 — 2026 годах предусматривает также пересмотр стандартов и клинических протоколов диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации наркологических больных с использованием передовых зарубежных технологий.Также разрабатывается новый порядок проведения медицинского освидетельствования лиц, находящихся в состоянии опьянения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в каких случаях узбекистанцам в состоянии алкогольного опьянения окажут медпомощь в медпунктах страны для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут находиться охранные подразделения национальной гвардии
в каких случаях узбекистанцам в состоянии алкогольного опьянения окажут медпомощь в медпунктах страны для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут находиться охранные подразделения национальной гвардии
В каких случаях узбекистанцам в состоянии алкогольного опьянения окажут медпомощь
В медпунктах страны для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут находиться охранные подразделения Национальной гвардии.
ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik.
Правительство республики разработало правила
оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
В районных (городских) медицинских больницах Узбекистана будут созданры межрайонные пункты на десять койко-мест. Туда сотрудники органов внутренних дел для оказания медицинской помощи будут доставлять лица, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. В частности, это:
граждане, утратившие способность стоять и самостоятельно передвигаться;
лица, ясно не осознающие место своего пребывания (за исключением случаев острого отравления алкоголем);
лица, спящие и имеющие трудность с пробуждением;
лица, неспособные нормально говорить.
В медпунктах для поддержания общественного порядка и предупреждения правонарушений также будут расположены охранные подразделения Национальной гвардии.
В том случае, если лицо, прибывшее в медпункт в состоянии опьянения, находится там не более 12 часов, то составляется акт. При нахождении лица в медпункте более 12 часов и при наличии медицинских показаний будет заведена карта с историей болезни.
Напомним: программа мер
по дальнейшему развитию наркологической службы Узбекистана в 2022 — 2026 годах предусматривает также пересмотр стандартов и клинических протоколов диагностики, лечения и медико-социальной реабилитации наркологических больных с использованием передовых зарубежных технологий.
Также разрабатывается новый порядок проведения медицинского освидетельствования лиц, находящихся в состоянии опьянения.