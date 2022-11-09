https://uz.sputniknews.ru/20221109/dietolog-nazvala-samyy-vrednyy-sposob-prigotovleniya-yaits-29815504.html
Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц
Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц
В процессе приготовления яйца могут терять полезные для организма свойства, предупредила диетолог Ирина Бережная. Она уточнила, какой способ обработки этого продукта считается наиболее вредным.
2022-11-09T07:05+0500
2022-11-09T07:05+0500
2022-11-09T07:05+0500
это интересно
яйца
диетолог
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23353297_0:79:3361:1970_1920x0_80_0_0_3acbd5fca86ef19ef968894d130e7449.jpg
Содержание полезных веществ в яйце во многом зависит от того, как оно приготовлено, отметила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, однако некоторым людям они противопоказаны, добавила врач.С точки зрения угрозы заражения сальмонеллезом наиболее безопасны яйца, сваренные вкрутую, продолжила она. Однако слишком длительная термическая обработка приводит к разрушению важных нутриентов.Чтобы избежать риска сальмонеллеза, покупать яйца лучше в магазинах, а не на стихийных рынках или у соседки в деревне, предупредила врач.По ее словам, наиболее вредным способом приготовления яиц является жарка.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0f/23353297_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_3646d6c2d1dbc5b0bbacd40991945f4e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц в процессе приготовления яйца могут терять полезные для организма свойства предупредила диетолог ирина бережная она уточнила какой способ обработки этого продукта считается наиболее вредным как правильно приготовить яйца способы приготовления яиц полезные вредные в каком виде яйца самые вредные
диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц в процессе приготовления яйца могут терять полезные для организма свойства предупредила диетолог ирина бережная она уточнила какой способ обработки этого продукта считается наиболее вредным как правильно приготовить яйца способы приготовления яиц полезные вредные в каком виде яйца самые вредные
Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц
В процессе приготовления яйца могут терять полезные для организма свойства, предупредила диетолог Ирина Бережная. Она уточнила, какой способ обработки этого продукта считается наиболее вредным.
Содержание полезных веществ в яйце во многом зависит от того, как оно приготовлено, отметила
гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, однако некоторым людям они противопоказаны, добавила врач.
"Если вы хотите сохранить все полезные свойства, что есть в яйце, то его нужно пить сырым. Но не все могут это делать – яйца обладают желчегонным действием, и если у вас проблемы с желчевыводящими путями, камни, то это противопоказано. К тому же термически необработанные яйца – это всегда угроза сальмонеллеза", – сказала Бережная.
С точки зрения угрозы заражения сальмонеллезом наиболее безопасны яйца, сваренные вкрутую, продолжила она. Однако слишком длительная термическая обработка приводит к разрушению важных нутриентов.
"Переваренные яйца теряют свои свойства. Некоторые витамины от высокой температуры могут погибать, это всем известно. Мы понимаем, что чем плотнее становится денатурированный белок, тем хуже он усваивается. То есть биодоступность белка резко снижается. Снижается уровень доступных и качественных жиров в желтке. Поэтому, безусловно, яйца всмятку или яйца пашот более привлекательны в этом смысле", – уверена врач.
Чтобы избежать риска сальмонеллеза, покупать яйца лучше в магазинах, а не на стихийных рынках или у соседки в деревне, предупредила врач.
"Перед тем как попасть на полку магазина, яйца проходят госконтроль, ветеринарно-санитарную экспертизу, эпиднадзор и все остальное. Но перед тем как положить яйца в холодильник, их все равно лучше вымыть, желательно щеткой и мылом", – посоветовала диетолог.
По ее словам, наиболее вредным способом приготовления яиц является жарка.
"Самые вредные – это пережаренные яйца", – заключила специалист.