https://uz.sputniknews.ru/20221109/dietolog-nazvala-samyy-vrednyy-sposob-prigotovleniya-yaits-29815504.html

Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц

Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц

В процессе приготовления яйца могут терять полезные для организма свойства, предупредила диетолог Ирина Бережная. Она уточнила, какой способ обработки этого продукта считается наиболее вредным.

2022-11-09T07:05+0500

2022-11-09T07:05+0500

2022-11-09T07:05+0500

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Содержание полезных веществ в яйце во многом зависит от того, как оно приготовлено, отметила гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Наибольшей пищевой ценностью обладают сырые яйца, однако некоторым людям они противопоказаны, добавила врач.С точки зрения угрозы заражения сальмонеллезом наиболее безопасны яйца, сваренные вкрутую, продолжила она. Однако слишком длительная термическая обработка приводит к разрушению важных нутриентов.Чтобы избежать риска сальмонеллеза, покупать яйца лучше в магазинах, а не на стихийных рынках или у соседки в деревне, предупредила врач.По ее словам, наиболее вредным способом приготовления яиц является жарка.

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