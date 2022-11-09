https://uz.sputniknews.ru/20221109/kak-iz-vinogradnyx-kostochek-dobyvayut-maslo-v-syrdare---video-29845684.html

Как из виноградных косточек добывают масло в Сырдарье - видео

Как из виноградных косточек добывают масло в Сырдарье - видео

В Сырдарьинской области впервые начали извлекать масло из виноградных косточек, которое ранее приравнивалось к производственным отходам. В перспективе также планируется производство муки

2022-11-09T21:05+0500

2022-11-09T21:05+0500

2022-11-09T21:05+0500

видео

сырдарья

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В начале 2022 года на предприятии "Бунёд Голд", которое расположено в Сырдарьинской области, запущена технология получения масла из косточек винограда, сообщает корреспондент Sputnik. Общая стоимость этого проекта составляет 2,7 млрд сумов, из них 1,6 млрд - грант от министерства инновационного развития.Новое предприятие использует в качестве сырья отходы винодельческих предприятий - виноградные косточки, которые ранее в Узбекистане практически не использовались.На заводе работают восемь специалистов. Предприятие имеет производственную мощность около 50 тонн готовой продукции в год. Здесь производят виноградное масло методом "холодного отжима". Для получения готового продукта винограднные косточки сначала сушат и измельчают, а затем из полученной массы под высоким давлением выжимают масло.В настоящее время спрос на масло из виноградных косточек на внутреннем рынке Узбекистана не так высок. Однако им интересуются компании из России и Турции. На зарубежных рынках литр масла стоит от 5 до 25 долларов, отмечает представитель компании.По его словам, в дальнейшем работа будет проводиться над технологией получения муки путем переработки остатков экстракции. Известно, что мука из виноградных косточек добавляется в хлебобулочные изделия, благодаря чему качество изделия сохраняется в течение длительного времени.Масло из виноградных косточек широко используется в косметической отрасли, а также в медицине и в кулинарии. Например, в России из масла виноградных косточек производят более 100 видов различных косметических средств. Это различные крема, пилинг-маски для лица, масла для фитнес-массажа лица и тела, биоскрабы и другие. Порошок из виноградных косточек также используется в производстве натурального мыла и шампуня для волос.Кроме этого, масло из виноградных косточек широко применяется в фармакологии: при лечении атеросклероза, тромбозов, гипертонии, ишемической болезни, инсульта и инфаркта, варикозного расширения вен, ретинопатии, геморроя и других заболеваний.

сырдарья

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как из виноградных косточек добывают масло в сырдарье видео в сырдарьинской области впервые начали извлекать масло из виноградных косточек которое ранее приравнивалось к производственным отходам в перспективе также планируется производство муки