https://uz.sputniknews.ru/20221109/sobyanin-utverdil-stoimost-patenta-dlya-migrantov-v-moskve-29843839.html

Собянин утвердил стоимость патента для мигрантов в Москве

Собянин утвердил стоимость патента для мигрантов в Москве

Как вырастет стоимость патента для мигрантов в Москве в следующем году — читайте в нашем материале.

2022-11-09T18:31+0500

2022-11-09T18:31+0500

2022-11-09T18:31+0500

миграция

сергей собянин

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стоимость патента для мигрантов в следующем году.Известно, что в 2023 году стоимость разрешения на работу для мигрантов вырастет. С прежних 5,9 тыс. рублей она увеличится до 6,6 тыс. рублей.Ранее Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала столичному парламенту поддержать и принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".Данный законопроект предусматривал установление регионального коэффициента для определения стоимости патента для мигрантов в 2023 году. В данное время гражданам из четырех стран — Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Молдовы — необходимо оформлять разрешение на работу. Плата за патент поступает в бюджет города Москвы.Предложенные изменения касаются регионального коэффициента, который пересматривается ежегодно. В 2022-м официальная зарплата трудовых мигрантов в традиционных для них отраслях увеличилась на 11,5%. В связи с этим было предложено соразмерно увеличить стоимость патента до 6,6 тыс. рублей в месяц.Таким образом, это будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой для российских граждан. Дополнительные доходы в бюджет города составят 3 млрд рублей.

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