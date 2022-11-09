https://uz.sputniknews.ru/20221109/sobyanin-utverdil-stoimost-patenta-dlya-migrantov-v-moskve-29843839.html
Собянин утвердил стоимость патента для мигрантов в Москве
Собянин утвердил стоимость патента для мигрантов в Москве
Как вырастет стоимость патента для мигрантов в Москве в следующем году — читайте в нашем материале.
2022-11-09T18:31+0500
2022-11-09T18:31+0500
2022-11-09T18:31+0500
миграция
сергей собянин
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стоимость
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стоимость патента для мигрантов в следующем году.Известно, что в 2023 году стоимость разрешения на работу для мигрантов вырастет. С прежних 5,9 тыс. рублей она увеличится до 6,6 тыс. рублей.Ранее Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала столичному парламенту поддержать и принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".Данный законопроект предусматривал установление регионального коэффициента для определения стоимости патента для мигрантов в 2023 году. В данное время гражданам из четырех стран — Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Молдовы — необходимо оформлять разрешение на работу. Плата за патент поступает в бюджет города Москвы.Предложенные изменения касаются регионального коэффициента, который пересматривается ежегодно. В 2022-м официальная зарплата трудовых мигрантов в традиционных для них отраслях увеличилась на 11,5%. В связи с этим было предложено соразмерно увеличить стоимость патента до 6,6 тыс. рублей в месяц.Таким образом, это будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой для российских граждан. Дополнительные доходы в бюджет города составят 3 млрд рублей.
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собянин утвердил стоимость патента для мигрантов как вырастет стоимость патента для мигрантов в москве в следующем году сколько стоит патент как приобрести патент в россии москве как сделать регистрацию где сделать в москве
собянин утвердил стоимость патента для мигрантов как вырастет стоимость патента для мигрантов в москве в следующем году сколько стоит патент как приобрести патент в россии москве как сделать регистрацию где сделать в москве
Собянин утвердил стоимость патента для мигрантов в Москве
Как вырастет стоимость патента для мигрантов в Москве в следующем году — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил стоимость патента для мигрантов в следующем году.
Известно, что в 2023 году стоимость разрешения на работу для мигрантов вырастет. С прежних 5,9 тыс. рублей она увеличится до 6,6 тыс. рублей.
Ранее Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала столичному парламенту поддержать и принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".
Данный законопроект предусматривал установление регионального коэффициента для определения стоимости патента для мигрантов в 2023 году. В данное время гражданам из четырех стран — Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Молдовы — необходимо оформлять разрешение на работу. Плата за патент поступает в бюджет города Москвы.
Предложенные изменения касаются регионального коэффициента, который пересматривается ежегодно. В 2022-м официальная зарплата трудовых мигрантов в традиционных для них отраслях увеличилась на 11,5%. В связи с этим было предложено соразмерно увеличить стоимость патента до 6,6 тыс. рублей в месяц.
Таким образом, это будет способствовать выравниванию налоговой нагрузки на мигрантов с налоговой нагрузкой для российских граждан. Дополнительные доходы в бюджет города составят 3 млрд рублей.