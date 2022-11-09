https://uz.sputniknews.ru/20221109/stantsiya-metro-kuylyuk-budet-vremenno-zakryta-29843251.html
Станция метро "Куйлюк" будет временно закрыта
Станция метро "Куйлюк" будет временно закрыта
В какие дни 7-я станция столичного метрополитена временно прекратит свою работу - читайте в нашем материале.
2022-11-09T17:50+0500
2022-11-09T17:50+0500
2022-11-09T18:04+0500
общество
метро
станция
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Станция "Куйлюк" ташкентского метрополитена (7-я станция) будет временно закрыта с 21.00 10 ноября 2022 года. Так, временное закрытие станции произойдет в целях обеспечения выполнения требований постановления Кабинета Министров Узбекистана № 387-Ф в связи с выполнением работ по бетонированию над наземными строительными конструкциями между станциями шестой и седьмой линии "надземной кольцевой дороги" метрополитена строящегося путепровода от улицы Фаргона йули в сторону дехканского рынка "Куйлюк".Таким образом, движение поездов по маршруту наземной кольцевой дороги будет организовано между станцией "Дустлик-2" и 6-й станцией.Известно, что с 11 ноября движение поездов по данному маршруту будет осуществляться по постоянному расписанию.
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станция метро куйлюк будет временно закрыта в какие дни 7 станция столичного метрополитена временно прекратит свою работу
станция метро куйлюк будет временно закрыта в какие дни 7 станция столичного метрополитена временно прекратит свою работу
Станция метро "Куйлюк" будет временно закрыта
17:50 09.11.2022 (обновлено: 18:04 09.11.2022)
В какие дни 7-я станция столичного метрополитена временно приостановит свою работу - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Станция "Куйлюк" ташкентского метрополитена (7-я станция) будет временно закрыта с 21.00 10 ноября 2022 года.
Так, временное закрытие станции произойдет в целях обеспечения выполнения требований постановления Кабинета Министров Узбекистана № 387-Ф в связи с выполнением работ по бетонированию над наземными строительными конструкциями между станциями шестой и седьмой линии "надземной кольцевой дороги" метрополитена строящегося путепровода от улицы Фаргона йули в сторону дехканского рынка "Куйлюк".
Таким образом, движение поездов по маршруту наземной кольцевой дороги будет организовано между станцией "Дустлик-2" и 6-й станцией.
Известно, что с 11 ноября движение поездов по данному маршруту будет осуществляться по постоянному расписанию.