https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistan-primet-uchastie-v-mejdunarodnom-festivale-shkolnogo-sporta-sng-29816521.html

Узбекистан примет участие в Международном фестивале школьного спорта СНГ

Узбекистан примет участие в Международном фестивале школьного спорта СНГ

Подробнее о предстоящих соревнованиях - читайте в нашем материале.

2022-11-09T09:06+0500

2022-11-09T09:06+0500

2022-11-09T09:06+0500

общество

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спорт

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Сборная Узбекистана планирует принять участие в X Международном фестивале школьного спорта государств-участников СНГ. Известно, что он пройдет с 15 по 20 ноября в Уфе при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Так, помимо Узбекистана, в фестивале примут участие более 400 человек в составе сборных команд из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.В рамках мероприятия участники будут соревноваться в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол 3x3, настольный теннис, бадминтон, шахматы.Для участников также организуют насыщенную культурно-образовательную программу: экскурсии, знакомство с культурой и традициями народов Башкортостана, мастер-классы от прославленных спортсменов, кинопросмотры и дискотеки.Напомним: инициатива проведения Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ была выдвинута Всероссийской федерацией школьного спорта в 2012 году и поддержана Межпарламентской Ассамблеей СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Министерством спорта России.С 2013-го мероприятие ежегодно проводится в различных регионах России. В 2018-м в фестивале впервые приняли участие школьные команды диаспор народов СНГ, проживающих в России.

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узбекистан примет участие в международном фестивале школьного спорта снг подробнее о предстоящих соревнованиях