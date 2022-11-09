https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistan-primet-uchastie-v-mejdunarodnom-festivale-shkolnogo-sporta-sng-29816521.html
Узбекистан примет участие в Международном фестивале школьного спорта СНГ
Узбекистан примет участие в Международном фестивале школьного спорта СНГ
Подробнее о предстоящих соревнованиях - читайте в нашем материале.
2022-11-09T09:06+0500
2022-11-09T09:06+0500
2022-11-09T09:06+0500
общество
снг
узбекистан
фестиваль
школа
школы
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/06/27824120_119:0:2462:1318_1920x0_80_0_0_76c5700a49fc3bf76ace87c4fe90ba3c.png
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Сборная Узбекистана планирует принять участие в X Международном фестивале школьного спорта государств-участников СНГ. Известно, что он пройдет с 15 по 20 ноября в Уфе при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Так, помимо Узбекистана, в фестивале примут участие более 400 человек в составе сборных команд из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.В рамках мероприятия участники будут соревноваться в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол 3x3, настольный теннис, бадминтон, шахматы.Для участников также организуют насыщенную культурно-образовательную программу: экскурсии, знакомство с культурой и традициями народов Башкортостана, мастер-классы от прославленных спортсменов, кинопросмотры и дискотеки.Напомним: инициатива проведения Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ была выдвинута Всероссийской федерацией школьного спорта в 2012 году и поддержана Межпарламентской Ассамблеей СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Министерством спорта России.С 2013-го мероприятие ежегодно проводится в различных регионах России. В 2018-м в фестивале впервые приняли участие школьные команды диаспор народов СНГ, проживающих в России.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/06/27824120_412:0:2169:1318_1920x0_80_0_0_0e1c3442c40a5e398b2e5edf8bb9524d.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан примет участие в международном фестивале школьного спорта снг подробнее о предстоящих соревнованиях
узбекистан примет участие в международном фестивале школьного спорта снг подробнее о предстоящих соревнованиях
Узбекистан примет участие в Международном фестивале школьного спорта СНГ
Подробнее о предстоящих соревнованиях читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Сборная Узбекистана планирует принять участие в X Международном фестивале школьного спорта государств-участников СНГ. Известно, что он пройдет с 15 по 20 ноября в Уфе при поддержке Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом сообщает пресс-служба
Исполкома СНГ.
Так, помимо Узбекистана, в фестивале примут участие более 400 человек в составе сборных команд из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.
В рамках мероприятия участники будут соревноваться в таких видах спорта, как мини-футбол, волейбол, баскетбол 3x3, настольный теннис, бадминтон, шахматы.
Для участников также организуют насыщенную культурно-образовательную программу: экскурсии, знакомство с культурой и традициями народов Башкортостана, мастер-классы от прославленных спортсменов, кинопросмотры и дискотеки.
"Школьники, приезжая на такие соревнования, не только приобретают новых друзей, но и узнают о культуре других стран, знакомятся с традициями и бытом жителей России и самое главное — помогают нам, взрослым, говорить на одном языке и укреплять наши дружеские отношения", – отметила заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, член Постоянной комиссии МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту Ирина Роднина.
Напомним: инициатива проведения Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ была выдвинута Всероссийской федерацией школьного спорта в 2012 году и поддержана Межпарламентской Ассамблеей СНГ, Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ, Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Министерством спорта России.
С 2013-го мероприятие ежегодно проводится в различных регионах России. В 2018-м в фестивале впервые приняли участие школьные команды диаспор народов СНГ, проживающих в России.