https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistanskaya-dzyudoistka-vpervye-v-istorii-stala-liderom-mirovogo-reytinga-29808752.html
Узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга
Узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга
Международная федерация дзюдо опубликовла обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира "Большого шлема" в Азербайджане.
2022-11-09T08:04+0500
2022-11-09T08:04+0500
2022-11-09T08:34+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
лидер
рейтинг
турнир
турнир "большого шлема"
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Диёра Келдиёрова заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира "Большого шлема", который проходил в Баку.Келдиёрова поднялась на высшую ступень мирового рейтинга благодаря своей победе в в Баку в весовой категории до 52 кг. До этого ни одна из узбекистанских дзюдоисток не поднималась на первое место в мировой табели о рангах.Таким образом, в данное время двое узбекистанцев возглавляют таблицу мировой классификации: Давлат Бобонов также занимает первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 90 кг.
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узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга международная федерация дзюдо опубликовла обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира большого шлема в азербайджане
узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга международная федерация дзюдо опубликовла обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира большого шлема в азербайджане
Узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга
08:04 09.11.2022 (обновлено: 08:34 09.11.2022)
Международная федерация дзюдо опубликовла обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира "Большого шлема" в Азербайджане.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik.
Узбекистанская спортсменка Диёра Келдиёрова заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира "Большого шлема", который проходил в Баку.
Келдиёрова поднялась на высшую ступень мирового рейтинга благодаря своей победе в в Баку в весовой категории до 52 кг. До этого ни одна из узбекистанских дзюдоисток не поднималась на первое место в мировой табели о рангах.
Таким образом, в данное время двое узбекистанцев возглавляют таблицу мировой классификации: Давлат Бобонов также занимает первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 90 кг.