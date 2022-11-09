https://uz.sputniknews.ru/20221109/uzbekistanskaya-dzyudoistka-vpervye-v-istorii-stala-liderom-mirovogo-reytinga-29808752.html

Узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга

Узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга

Международная федерация дзюдо опубликовла обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира "Большого шлема" в Азербайджане.

2022-11-09T08:04+0500

2022-11-09T08:04+0500

2022-11-09T08:34+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

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турнир "большого шлема"

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Узбекистанская спортсменка Диёра Келдиёрова заняла первое место в мировом рейтинге лучших дзюдоистов планеты. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира "Большого шлема", который проходил в Баку.Келдиёрова поднялась на высшую ступень мирового рейтинга благодаря своей победе в в Баку в весовой категории до 52 кг. До этого ни одна из узбекистанских дзюдоисток не поднималась на первое место в мировой табели о рангах.Таким образом, в данное время двое узбекистанцев возглавляют таблицу мировой классификации: Давлат Бобонов также занимает первое место в мировом рейтинге в весовой категории до 90 кг.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистанская дзюдоистка впервые в истории стала лидером мирового рейтинга международная федерация дзюдо опубликовла обновленный рейтинг единоборцев после завершения турнира большого шлема в азербайджане