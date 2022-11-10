Величие океана — 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса
Работа французского фотографа Бена Туара, победившая в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2022. На снимке человек борется с гигантской волной на острове Таити.
Работа французского фотографа Бена Туара, победившая в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2022. На снимке человек борется с гигантской волной на острове Таити.
Фотограф Кэтрин Лу из Сингапура заняла второе место. Ей удалось запечатлеть одеяло-осьминога, который чрезвычайно редко встречается в природе.
Фотограф Кэтрин Лу из Сингапура заняла второе место. Ей удалось запечатлеть одеяло-осьминога, который чрезвычайно редко встречается в природе.
Игривый морской львенок смотрит на свое отражение в объективе камеры. Работа фотографа Брук Пайк из Австралии.
Игривый морской львенок смотрит на свое отражение в объективе камеры. Работа фотографа Брук Пайк из Австралии.
Снимок фотографа Тина Нгуена, высоко оцененный жюри конкурса. Работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме.
Снимок фотографа Тина Нгуена, высоко оцененный жюри конкурса. Работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме.
Работа испанского фотографа Рафаэля Фернандеса. Он запечатлел стаю гринд — черных дельфинов.
Работа испанского фотографа Рафаэля Фернандеса. Он запечатлел стаю гринд — черных дельфинов.
Снимок Майкла Спенсера из Великобритании, победивший в категории "Лучшее художественное фото".
На фото: волны туманным утром в Скарборо.
Снимок Майкла Спенсера из Великобритании, победивший в категории "Лучшее художественное фото".
На фото: волны туманным утром в Скарборо.
Работа Брук Питерсон из США заняла третье место в конкурсе. Автор сфотографировала ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана.
Работа Брук Питерсон из США заняла третье место в конкурсе. Автор сфотографировала ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана.
Снимок Саймона Лоренца, победивший в категории "Сохранение океана".
На фото: морская черепаха, запутавшаяся в мусоре.
Снимок Саймона Лоренца, победивший в категории "Сохранение океана".
На фото: морская черепаха, запутавшаяся в мусоре.
Снимок фотографа Тома Сент-Джорджа из Мексики, победивший в категории "Океанское приключение". На фото: дайвер в подводной пещере.
Снимок фотографа Тома Сент-Джорджа из Мексики, победивший в категории "Океанское приключение". На фото: дайвер в подводной пещере.
Снимок британского фотографа Стива Вудса из Канады получил премию в категории "Коммуникации: люди, планета и океан".
На фото: встреча дайвера с кашалотом в Саргассовом море.
Снимок британского фотографа Стива Вудса из Канады получил премию в категории "Коммуникации: люди, планета и океан".
На фото: встреча дайвера с кашалотом в Саргассовом море.
Снимок россиянина Дмитрия Коха, занявший третье место в категории "Фотограф года по охране океана".
На фото: полярные медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин.
Снимок россиянина Дмитрия Коха, занявший третье место в категории "Фотограф года по охране океана".
На фото: полярные медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин.
Стая опасных акул-нянек с острова Фиш-Рок. Работа Николя Реми из Австралии победила в категории "Фотограф года по охране океана".
Стая опасных акул-нянек с острова Фиш-Рок. Работа Николя Реми из Австралии победила в категории "Фотограф года по охране океана".
Снимок Матти Смита из Австралии победил в категории "Портфолио".
На фото: лиственный морской дракон.
Снимок Матти Смита из Австралии победил в категории "Портфолио".
На фото: лиственный морской дракон.
Работа Андреаса Шмида из Германии заняла второе место в категории "Фотограф года по охране природы".
На снимке: розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев.
Работа Андреаса Шмида из Германии заняла второе место в категории "Фотограф года по охране природы".
На снимке: розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев.
Детеныш зеленой черепахи делает вдох перед первым большим путешествием. Этот снимок Рета Огавы из Японии победил в категории "Юный фотограф океана".
Детеныш зеленой черепахи делает вдох перед первым большим путешествием. Этот снимок Рета Огавы из Японии победил в категории "Юный фотограф океана".