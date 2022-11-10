Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Фото
https://uz.sputniknews.ru/20221110/29872760.html
Величие океана — 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса
Величие океана — 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса
Объявлены имена победителей престижного международного фотоконкурса Ocean Photographer of the Year за 2022 год. Смотрите в нашей фотоленте кадры со всех океанов.
2022-11-10T22:01+0500
2022-11-10T22:01+0500
фото
океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0a/29872803_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f1a4a38b45a5e3430ff44d6f8658a9d.jpg
Конкурс Ocean Photographer of the Year призван продемонстрировать красоту и загадочность подводного мира, величие стихии, а также рассказать о жизни многочисленных морских обитателей. Прекрасные, загадочные, забавные, они стали героями кадров, присланных на конкурс. Ежегодно в нем принимают участие фотографы со всего мира, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0a/29872803_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d98e408eef6fab8f34bf6b9bb386b060.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
величие океана 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса объявлены имена победителей престижного международного фотоконкурса ocean photographer of the year за 2022 год смотрите в нашей фотоленте кадры со всех океанов фото океана морские жители подводный мир
величие океана 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса объявлены имена победителей престижного международного фотоконкурса ocean photographer of the year за 2022 год смотрите в нашей фотоленте кадры со всех океанов фото океана морские жители подводный мир

Величие океана — 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса

22:01 10.11.2022
Подписаться на
НовостиTelegram
Объявлены имена победителей престижного международного фотоконкурса Ocean Photographer of the Year за 2022 год. Смотрите в нашей фотоленте кадры со всех океанов.
Конкурс Ocean Photographer of the Year призван продемонстрировать красоту и загадочность подводного мира, величие стихии, а также рассказать о жизни многочисленных морских обитателей. Прекрасные, загадочные, забавные, они стали героями кадров, присланных на конкурс. Ежегодно в нем принимают участие фотографы со всего мира, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.
© Foto : Ben Thouard/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа французского фотографа Бена Туара, победившая в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2022. На снимке человек борется с гигантской волной на острове Таити.

Работа французского фотографа Бена Туара, победившая в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2022. На снимке человек борется с гигантской волной на острове Таити. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Foto : Ben Thouard/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа французского фотографа Бена Туара, победившая в конкурсе Ocean Photographer of the Year 2022. На снимке человек борется с гигантской волной на острове Таити.

© Foto : Katherine Lu/2022 Ocean Photographer of the Year

Фотограф Кэтрин Лу из Сингапура заняла второе место. Ей удалось запечатлеть одеяло-осьминога, который чрезвычайно редко встречается в природе.

Фотограф Кэтрин Лу из Сингапура заняла второе место. Ей удалось запечатлеть одеяло-осьминога, который чрезвычайно редко встречается в природе. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Foto : Katherine Lu/2022 Ocean Photographer of the Year

Фотограф Кэтрин Лу из Сингапура заняла второе место. Ей удалось запечатлеть одеяло-осьминога, который чрезвычайно редко встречается в природе.

© Foto : Brooke Pyke/2022 Ocean Photographer of the Year

Игривый морской львенок смотрит на свое отражение в объективе камеры. Работа фотографа Брук Пайк из Австралии.

Игривый морской львенок смотрит на свое отражение в объективе камеры. Работа фотографа Брук Пайк из Австралии. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Foto : Brooke Pyke/2022 Ocean Photographer of the Year

Игривый морской львенок смотрит на свое отражение в объективе камеры. Работа фотографа Брук Пайк из Австралии.

© Foto : Thien Nguyen/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Тина Нгуена, высоко оцененный жюри конкурса. Работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме.

Снимок фотографа Тина Нгуена, высоко оцененный жюри конкурса. Работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Foto : Thien Nguyen/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Тина Нгуена, высоко оцененный жюри конкурса. Работа посвящена сохранению мангровых лесов во Вьетнаме.

© Foto : Rafael Fernandez Caballero/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа испанского фотографа Рафаэля Фернандеса. Он запечатлел стаю гринд — черных дельфинов.

Работа испанского фотографа Рафаэля Фернандеса. Он запечатлел стаю гринд — черных дельфинов. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Foto : Rafael Fernandez Caballero/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа испанского фотографа Рафаэля Фернандеса. Он запечатлел стаю гринд — черных дельфинов.

© Foto : Michael Spencer/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок Майкла Спенсера из Великобритании, победивший в категории "Лучшее художественное фото".

На фото: волны туманным утром в Скарборо.

Снимок Майкла Спенсера из Великобритании, победивший в категории &quot;Лучшее художественное фото&quot;. На фото: волны туманным утром в Скарборо. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Foto : Michael Spencer/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок Майкла Спенсера из Великобритании, победивший в категории "Лучшее художественное фото".

На фото: волны туманным утром в Скарборо.

© Foto : Brook Peterson/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа Брук Питерсон из США заняла третье место в конкурсе. Автор сфотографировала ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана.

Работа Брук Питерсон из США заняла третье место в конкурсе. Автор сфотографировала ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Foto : Brook Peterson/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа Брук Питерсон из США заняла третье место в конкурсе. Автор сфотографировала ныряющего с прибрежной нефтяной вышки баклана.

© Foto : Simon Lorenz/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок Саймона Лоренца, победивший в категории "Сохранение океана".

На фото: морская черепаха, запутавшаяся в мусоре.

Снимок Саймона Лоренца, победивший в категории &quot;Сохранение океана&quot;. На фото: морская черепаха, запутавшаяся в мусоре. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Foto : Simon Lorenz/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок Саймона Лоренца, победивший в категории "Сохранение океана".

На фото: морская черепаха, запутавшаяся в мусоре.

© Foto : Tom St George/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Тома Сент-Джорджа из Мексики, победивший в категории "Океанское приключение". На фото: дайвер в подводной пещере.

Снимок фотографа Тома Сент-Джорджа из Мексики, победивший в категории &quot;Океанское приключение&quot;. На фото: дайвер в подводной пещере. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Foto : Tom St George/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок фотографа Тома Сент-Джорджа из Мексики, победивший в категории "Океанское приключение". На фото: дайвер в подводной пещере.

© Foto : Steve Woods/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок британского фотографа Стива Вудса из Канады получил премию в категории "Коммуникации: люди, планета и океан".

На фото: встреча дайвера с кашалотом в Саргассовом море.

Снимок британского фотографа Стива Вудса из Канады получил премию в категории &quot;Коммуникации: люди, планета и океан&quot;. На фото: встреча дайвера с кашалотом в Саргассовом море. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Foto : Steve Woods/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок британского фотографа Стива Вудса из Канады получил премию в категории "Коммуникации: люди, планета и океан".

На фото: встреча дайвера с кашалотом в Саргассовом море.

© Foto : Dmitry Kokh/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок россиянина Дмитрия Коха, занявший третье место в категории "Фотограф года по охране океана".

На фото: полярные медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин.

Снимок россиянина Дмитрия Коха, занявший третье место в категории &quot;Фотограф года по охране океана&quot;. На фото: полярные медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Foto : Dmitry Kokh/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок россиянина Дмитрия Коха, занявший третье место в категории "Фотограф года по охране океана".

На фото: полярные медведи на заброшенной метеостанции на острове Колючин.

© Foto : Nicolas Remy/2022 Ocean Photographer of the Year

Стая опасных акул-нянек с острова Фиш-Рок. Работа Николя Реми из Австралии победила в категории "Фотограф года по охране океана".

Стая опасных акул-нянек с острова Фиш-Рок. Работа Николя Реми из Австралии победила в категории &quot;Фотограф года по охране океана&quot;. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Foto : Nicolas Remy/2022 Ocean Photographer of the Year

Стая опасных акул-нянек с острова Фиш-Рок. Работа Николя Реми из Австралии победила в категории "Фотограф года по охране океана".

© Foto : Matty Smith/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок Матти Смита из Австралии победил в категории "Портфолио".

На фото: лиственный морской дракон.

Снимок Матти Смита из Австралии победил в категории &quot;Портфолио&quot;. На фото: лиственный морской дракон. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Foto : Matty Smith/2022 Ocean Photographer of the Year

Снимок Матти Смита из Австралии победил в категории "Портфолио".

На фото: лиственный морской дракон.

© Foto : Andreas Schmid/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа Андреаса Шмида из Германии заняла второе место в категории "Фотограф года по охране природы".

На снимке: розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев.

Работа Андреаса Шмида из Германии заняла второе место в категории &quot;Фотограф года по охране природы&quot;. На снимке: розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Foto : Andreas Schmid/2022 Ocean Photographer of the Year

Работа Андреаса Шмида из Германии заняла второе место в категории "Фотограф года по охране природы".

На снимке: розовый скат, плывущий среди стаи рыб-знаменосцев.

© Foto : Ryuta Ogawa/2022 Ocean Photographer of the Year

Детеныш зеленой черепахи делает вдох перед первым большим путешествием. Этот снимок Рета Огавы из Японии победил в категории "Юный фотограф океана".

Детеныш зеленой черепахи делает вдох перед первым большим путешествием. Этот снимок Рета Огавы из Японии победил в категории &quot;Юный фотограф океана&quot;. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Foto : Ryuta Ogawa/2022 Ocean Photographer of the Year

Детеныш зеленой черепахи делает вдох перед первым большим путешествием. Этот снимок Рета Огавы из Японии победил в категории "Юный фотограф океана".

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0