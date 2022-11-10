https://uz.sputniknews.ru/20221110/29872760.html

Величие океана — 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса

Величие океана — 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса

Объявлены имена победителей престижного международного фотоконкурса Ocean Photographer of the Year за 2022 год. Смотрите в нашей фотоленте кадры со всех океанов.

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фото

океан

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Конкурс Ocean Photographer of the Year призван продемонстрировать красоту и загадочность подводного мира, величие стихии, а также рассказать о жизни многочисленных морских обитателей. Прекрасные, загадочные, забавные, они стали героями кадров, присланных на конкурс. Ежегодно в нем принимают участие фотографы со всего мира, сообщают наши коллеги из Sputnik Кыргызстан.

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величие океана 15 зрелищных фото победителей престижного конкурса объявлены имена победителей престижного международного фотоконкурса ocean photographer of the year за 2022 год смотрите в нашей фотоленте кадры со всех океанов фото океана морские жители подводный мир