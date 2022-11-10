https://uz.sputniknews.ru/20221110/ansambl-baxor-vystupit-v-sankt-peterburge-29850026.html

Ансамбль "Бахор" выступит в Санкт-Петербурге

Ансамбль "Бахор" выступит в Санкт-Петербурге

Подробности предстоящего выступления легендарного узбекского ансамбля в Санкт-Петербурге - в нашем материале.

2022-11-10T09:09+0500

2022-11-10T09:09+0500

2022-11-10T09:09+0500

культура

ансамбль

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Ансамбль "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой впервые выступит на сцене Александрийского театра в Санкт-Петербурге. Гастроли коллектива пройдут при поддержке Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Начало концерта запланировано на 19.00 28 ноября. Цены на билеты варьируются от 350 руб. до 3,5 тыс. руб. Зрителей ждет выступление более 20 танцовщиц в ярких национальных костюмах, уникальное звучание аутентичных инструментов, мощные голоса солистов, самобытность народных мелодий и энергия восточных ритмов"Бахор" — это визитная карточка Узбекистана, его гордость и национальное достояние, его культура и история, рассказанная через танец. В этом году легендарному коллективу, созданному всемирно известным хореографом Мукаррам Тургунбаевой, исполняется 65 лет. Артисток "Бахора" во всем мире называли "Мукаррам и сорок красавиц". С уникальными танцевальными программами они объездили более 60 государств, выступая на различных площадках мира. В данное время в репертуаре ансамбля более 200 сольных и групповых танцев, сочетающих в себе достижения современного узбекского танца с многовековой традиционной танцевальной культурой страны.Главная миссия ансамбля – сохранение и популяризация танцевального искусства узбекского народа. После непродолжительного перерыва постановлением президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 4 февраля 2020 года деятельность Государственного ансамбля танца "Бахор" имени Мукаррам Тургунбаевой была возобновлена, что стало важным культурным событием жизни страны. В новом составе ансамбль продолжает миссию, заложенную легендарной народной артисткой Мукаррам Тургунбаевой.Художественным руководителем ансамбля является заслуженная артистка Узбекистана, народная артистка Каракалпакстана Зиёда Мадрахимова, музыкальным руководителем — заслуженный артист Узбекистана Мухаммаджон Шокиров.

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