https://uz.sputniknews.ru/20221110/chem-opasen-vistseralnyy-jir-kak-ot-nego-izbavitsya-29847799.html

Чем опасен висцеральный жир: как от него избавиться

Чем опасен висцеральный жир: как от него избавиться

Чем опасен висцеральный жир как от него избавиться Что представляет из себяя висцеральный жир, чем грозит его накопление и как от него избавиться - читайте в нашем материале.

2022-11-10T07:05+0500

2022-11-10T07:05+0500

2022-11-10T07:05+0500

это интересно

ожирение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/05/25018017_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_ff5659f1216a545902e19288d5c1de77.jpg

Висцеральный (органный, внутренний) жир — естественная жировая ткань, обволакивающая органы в брюшной полости. Его содержание в пределах нормы безвредно для здоровья и не портит фигуру. Но увеличение уровня жировой ткани в организме приводит к изменению объемов живота и развитию опасных заболеваний, которые могут замедлить процесс избавления от лишних килограммов. Убрать лишний висцеральный жир непросто, но возможно при комплексном подходе. Об этом сообщает РИА Новости.Висцеральный жир на животеСуществует два вида жира: бурый, белый подкожный и висцеральный. Каждый из них присутствует в теле любого, даже у самого худого человека, но в нормальном количестве. Первый тип регулирует работу гормонов. Особенности второго определяются по его названию — он расположен под кожей и является источником энергии. При его избытке на теле появляются складки, что в большинстве случаев вызывает развитие эстетических проблем.Висцеральный жир — наиболее опасный вид, так как он накапливается между органами в брюшной полости. Имея гелееобразную форму, он обволакивает внутренние органы, в частности печень, почки и поджелудочную железу, выполняя защитную функцию, если не превышает пределов своей нормы. В случае его избытка живот увеличивается в размерах, становится круглым и упругим, независимо от наличия лишнего жира на других частях тела. В этом случае диагностируется абдоминальное ожирение, которое опасно ухудшением здоровья, поражением внутренних органов и развитием сложных хронических заболеваний.ПричиныРаспространенные причины накопления висцерального жира такие же, как и при развитии другого типа ожирения — неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Переизбыток высококалорийной пищи часто приводит к увеличению жировой прослойки и развитию нездоровых пищевых привычек. Люди, питающиеся неправильно и отказывающиеся от физических нагрузок, нереально оценивают калорийность рациона и уровень подвижности в течение дня, склонны к перееданию сладким и мучным, постоянной усталости и стрессу. Впоследствии это приводит к ухудшению обменных процессов, замедлению метаболизма и гормональному сбою. Вместе с этим начинается увеличение содержания висцерального жира в организме, что может стать сигналом развития других осложнений.Следующая причина, вызывающая увеличение брюшной жировой прослойки — злоупотребление алкогольными напитками. Большинство мужчин средних лет страдают от проблемы "пивного" живота, который является признаком абдоминального ожирения и высокого риска сбоя в работе всего организма.Дополнительной причиной может быть генетическая предрасположенность. Если один из родителей страдал абдоминальным ожирением или сахарным диабетом, в будущем ребенок получит такое же телосложение. Особенно если не будет следить за состоянием здоровья, неправильно питаться и не заниматься спортом.НормаОпределенной нормы жира в организме нет. В этом вопросе действует правило: чем его меньше, тем лучше. Совсем отсутствовать висцеральный жир не может, так как он выполняет защитную функцию органов. Для нормальной жизнедеятельности средние показатели его наличия не должны превышать 10-12% от общего объема всего жира в организме.Симптомы и признаки отклонения от нормыПервый признак отклонения от нормы — изменение объемов живота. Обхват талии превышает 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Также наблюдается внешнее увеличение верхней части тела. Такой тип ожирения называется "яблоко", при котором лишний вес набирается исключительно на животе, а другие части тела не изменяются. Причем при избытке подкожного жира, брюшная зона становится рыхлой и мягкой, когда при увеличении объемов висцерального жира он плотный и упругий, чем напоминает яблоко.Дополнительными признаками являются заболевания, развивающиеся на фоне резкого набора веса и увеличении живота:Из симптомов развития абдоминального ожирения выделяют высококалорийное питание и развитие нездоровых пищевых привычек. Человек склонен переедать сладкими, жирными и мучными блюдами, постоянно ощущает чувство голода и жажды, не замечает наличие лишних и вредных перекусов. Как правило, рацион состоит только из вкусных, по его мнению, продуктов, которые дарят чувство успокоения, удовольствия и кратковременного насыщения.На фоне набора лишнего веса увеличиваются риски проявления расстройства пищевого поведения, которые осложняют борьбу с лишним весом. Нередкой симптоматикой также является депрессия, постоянный стресс и тревога, комплекс неполноценности, что заедается большими объемами пищи. Дополнительно плохое настроение и самочувствие приводят к полному отказу от физических нагрузок, переоценке их объемов. Из-за этого наблюдается отсутствие энергии, постоянная сонливость, бессонница из-за развития синдрома апноэ и быстрая утомляемость.Чем опасенЛюбая жировая ткань обеспечивает теплоизоляцию тела, является важнейшим источником энергии и важной частью эндокринной системы. По словам спортивного нутрициолога, члена Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Марии Сидоровой, она продуцирует ряд гормонов и биологически активных веществ (адипокинов). Кроме этого жировая ткань накапливает метаболизм и синтезирует стероиды.Жировая ткань — комплекс различных типов клеток, которые могут друг в друга переходить и обладать секреторной активностью, которая больше характерна для висцерального жира, участвующего во всех биохимических процессах организма. Превышение его нормы напрямую влияет на состояние гормонов, что может вызывать гормональный дисбаланс и его осложнениями в виде сахарного диабета, онкологии, гипертонии и пр.Также висцеральный жир вырабатывает ретинол-связывающий белок 4, который увеличивает инсулинорезистентность организма и нарушает его толерантность к глюкозе. Кроме того, что это главный фактор развития сахарного диабета 2 типа и "возрастного" диабета, у пациентов с абдоминальным ожирением появляются гипергликемия (повышенный уровень глюкозы в крови), дилипидемия (нарушение соотношения жиров в крови) и другие расстройства обменных процессов. Постепенно это может привести к атеросклеротическим бляшкам на стенках сосудов.Нарушения в работе обмена веществ и организме в целом могут спровоцировать активное накопление висцерального жира вокруг почек и репродуктивных органов. На поздних стадиях ожирения это может привести к бесплодию у женщин и к нарушению репродуктивной функции у мужчин.Большая опасность — увеличение висцеральной жировой ткани сердца. Даже при отсутствии данного отклонения абдоминальное ожирение негативно влияет на уровень триглицеридов в крови и вызывает увеличение уровня "вредного" холестерина в крови. Все это может привести к развитию тромбоза, инсульту, сердечному приступу, инфаркту, атеросклерозу, гипертонии, ишемической болезни сердца.Также наличие висцерального жира повышает риски возникновения астмы, расстройства желудка, деменции, депрессий тяжелой формы, нарушений сна и сексуальной дисфункции.Как определить количество висцерального жираТочно определить количество висцерального жира в организме и наличие абдоминального ожирения можно только при обращении к врачу. Обследование проводит врач-эндокринолог, измеряя параметры тела пациента и назначая ему анализы. В основном это МРТ или КТ, лабораторное исследование липидного профиля. Дополнительно собирается анамнез с выяснением образа жизни пациента и возможной генетической предрасположенностью к сахарному диабету 2 типа, резистентности организма к инсулину.Для самостоятельной диагностики можно использовать методы измерения и определения наличия превышения нормы внутрибрюшного жира. Первый способ — измерение объема талии и бедер. Для этого нужно обхватить сантиметром расслабленный живот на уровне пупка и самое широкое место на бедрах. Далее высчитать соотношение значений, разделив первый показатель на второй. При абдоминальном ожирении у женщин объем талии превышает 84 см, соотношение ОТ/ОБ более 0,85. У мужчин объем талии больше 94-98 см, второй показатель превышает 1,0.Полученные значения также помогут рассчитать ИМТ, который является способом оценки степени ожирения. Чтобы рассчитать ИМТ, можно использовать онлайн-калькулятор или специальные формулы. Самая простая из многих — формула Кетле: разделить вес в килограммах на собственный рост в метрах. ИМТ больше 30 может быть связан с увеличением объема висцерального жира. Важно понимать, что это не гарантирует наличие абдоминального ожирения. Но расчет ИМТ поможет выявить отклонения веса от нормы и вовремя заняться своим здоровьем.Оценить предрасположенность к накоплению внутрибрюшного жира поможет определение типа фигуры. К абдоминальному ожирению больше всего предрасположены люди с типом фигуры "яблоко", когда лишний вес набирается в первую очередь на животе, а ноги и верхняя часть тела остаются стройными. Дополнительный простой способ определения предрасположенности к накоплению висцеральной жировой прослойки у мужчин — появление "пивного" живота при достаточно стройной фигуре.Как убрать висцеральный жир женщинам и мужчинамСуществует два известных и эффективных способа, которые помогут избавиться от любого жира — диета и умеренные физические нагрузки. Единственное, что усложняет борьбу висцеральным жиром — время и сложность построения рациона при наличии эндокринных нарушений и сахарного диабета.Правильное питаниеДля борьбы с ожирением и снижения объемов висцерального жира следует забыть о моно-диетах, отдав предпочтение правильному питанию со снижением суточной нормы калорий. Чтобы достичь эффективных результатов, следует придерживаться правил:Чтобы быть всегда сытым, нужно питаться пять-шесть раз в день, три из которых — завтрак, обед и ужин, а один-два — полезные перекусы. Сбалансированное и дробное питание поможет избавиться от вредных пищевых привычек и вылечиться от ожирения.При диагностированном диабете и других эндокринологических нарушениях врач-эндокринолог назначает специальную диету, которая имеет свои ограничения.УпражненияЛюбая физическая активность ускоряет процесс борьбы с ожирением. При невысокой степени ожирения специалисты рекомендуют отдать предпочтение аэробным нагрузкам средней интенсивности: ходьба, езда на велосипеде, аквааэробика и пр. Пациентам с тяжелой формой ожирения сначала назначаются легкие нагрузки, например, недолгие прогулки с увеличением продолжительности. Впоследствии добавляется гимнастика, плавание и увеличивается интенсивность нагрузки.При наличии заболеваний опорно-двигательного аппарата необходимо проконсультироваться со специалистом ЛФК.ПрофилактикаЧтобы избежать абдоминального ожирения, необходимо:При наличии генетической предрасположенности к накоплению висцерального жира или развития сахарного диабета 2 типа, следует регулярно посещать врача-эндокринолога, отказаться от высококалорийной пищи и не переедать вечером.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

что представляет из себя висцеральный жир, чем грозит его накопление и как от него избавиться как убрать жир на животе о чем свидетельствует как избавиться