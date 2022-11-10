https://uz.sputniknews.ru/20221110/eksperty-eabr-sprognozirovali-s-kem-budet-vygodnee-torgovat-stranam-tsentralnoy-azii-29865436.html

Эксперты ЕАБР спрогнозировали, с кем будет выгоднее торговать странам Центральной Азии

Эксперты ЕАБР спрогнозировали, с кем будет выгоднее торговать странам Центральной Азии

Сотрудничеству с новыми торговыми партнерами будет способствовать развитие маршрутов в Иран и Пакистан считают экономисты.

2022-11-10T15:25+0500

2022-11-10T15:25+0500

2022-11-10T15:25+0500

экономика

еабр

центральная азия

торговля

партнерство

иран

пакистан

маршрут

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Товарооборот между странами Центральной и Южной Азии имеет потенциал для расширения, хотя для центральноазиатского региона торговля с югом составляет пока только 2,5%. Об этом заявили аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР), которые сегодня презентовали доклад "Экономика Центральной Азии: новый взгляд".Территориально регион близок к Индии, Пакистану и другим странам Южной Азии. Однако развитие торговли с ними сдерживает отсутствие прямых транспортных маршрутов, отмечают экономисты.В качестве примера аналитики банка приводят Узбекистан, который активизировал торговлю с Южной Азией в этом году. Республика впервые импортировала мясо из Пакистана, а также стала прорабатывать возможности импорта пакистанской пшеницы, уточняют экономисты ЕАБР. Также Узбекистан нацелен на расширение торговли с Индией, о чем представители двух стран говорили и на самаркандском саммите ШОС.Что касается традиционных экономических партнеров, их список не изменится, отмечают в ЕАБР.По данным ЕАБР, в прошлом году доля товарооборота стран Центральной Азии с Россией составила 21,6%, а с Китаем – 20,4%. Выгодное расположение центральноазиатских стран на стыке транспортных коридоров между этими двумя государствами увеличивает их потенциал развития транзитных маршрутов – и для транспортировки товаров, и для участия в трансграничных производственных цепочках.

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эксперты еабр спрогнозировали с кем будет выгоднее торговать странам центральной азии сотрудничеству с новыми торговыми партнерами будет способствовать развитие маршрутов в иран и пакистан считают экономисты