https://uz.sputniknews.ru/20221110/malaxov-o-vyzovax-i-ekonomicheskix-perspektivax-stran-tsentralnoy-azii-29866450.html
Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии
Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии
ЕАБР рассматривают Центральную Азию как крупный, динамично растущий и перспективный экономический регион, отмечая происходящие структурные изменения и основные точки роста.
2022-11-10T16:54+0500
2022-11-10T16:54+0500
2022-11-10T16:54+0500
видео
экономика
центральная азия
еабр
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Насколько региону необходимы прямые иностранные инвестиции? Как решаются проблемы с сырьевым экспортом и денежными переводами трудовых мигрантов? Каким образом на экономике Центральной Азии отражается релокация ряда компаний из России?Эти и другие вопросы обсуждаем с руководителем направления Дирекции по аналитической работе ЕАБР Антоном Малаховым.
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малахов о вызовах и экономических перспективах стран центральной азии еабр рассматривают центральную азию как крупный динамично растущий и перспективный экономический регион отмечая происходящие структурные изменения и основные точки роста
малахов о вызовах и экономических перспективах стран центральной азии еабр рассматривают центральную азию как крупный динамично растущий и перспективный экономический регион отмечая происходящие структурные изменения и основные точки роста
Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии
ЕАБР рассматривают Центральную Азию как крупный, динамично растущий и перспективный экономический регион, отмечая происходящие структурные изменения и основные точки роста.
Насколько региону необходимы прямые иностранные инвестиции? Как решаются проблемы с сырьевым экспортом и денежными переводами трудовых мигрантов? Каким образом на экономике Центральной Азии отражается релокация ряда компаний из России?
Эти и другие вопросы обсуждаем с руководителем направления Дирекции по аналитической работе ЕАБР Антоном Малаховым.