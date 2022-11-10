https://uz.sputniknews.ru/20221110/malaxov-o-vyzovax-i-ekonomicheskix-perspektivax-stran-tsentralnoy-azii-29866450.html

Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии

Малахов о вызовах и экономических перспективах стран Центральной Азии

ЕАБР рассматривают Центральную Азию как крупный, динамично растущий и перспективный экономический регион, отмечая происходящие структурные изменения и основные точки роста.

2022-11-10T16:54+0500

2022-11-10T16:54+0500

2022-11-10T16:54+0500

видео

экономика

центральная азия

еабр

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Насколько региону необходимы прямые иностранные инвестиции? Как решаются проблемы с сырьевым экспортом и денежными переводами трудовых мигрантов? Каким образом на экономике Центральной Азии отражается релокация ряда компаний из России?Эти и другие вопросы обсуждаем с руководителем направления Дирекции по аналитической работе ЕАБР Антоном Малаховым.

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малахов о вызовах и экономических перспективах стран центральной азии еабр рассматривают центральную азию как крупный динамично растущий и перспективный экономический регион отмечая происходящие структурные изменения и основные точки роста