https://uz.sputniknews.ru/20221110/minoborony-rf-vrachi-v-bronejiletax-izvlekli-iz-grudi-voennogo-nerazorvavshiysya-boepripas-29872386.html
Минобороны РФ: врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас
Минобороны РФ: врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас
Уникальная операция была проведена на базе районной поликлиники в Белгородской области.
2022-11-10T20:26+0500
2022-11-10T20:26+0500
2022-11-10T20:26+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
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боеприпасы
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Хирурги из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка извлекли из груди бойца, получившего ранение во время спецоперации, неразорвавшийся боеприпас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны России.Известно, что уникальную операцию провели на базе районной поликлиники в Белгородской области. У пациента обнаружили проникающее ранение грудной клетки, исследование показало, что боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, недалеко от сердца.По словам прооперированного военного, он даже не понял, что произошло: во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял и продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.
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минобороны рф врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас уникальная операция была проведена на базе районной поликлиники в белгородской области видео
минобороны рф врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас уникальная операция была проведена на базе районной поликлиники в белгородской области видео
Минобороны РФ: врачи в бронежилетах извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас
Уникальная операция была проведена на базе районной поликлиники в Белгородской области.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik.
Хирурги из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка извлекли из груди бойца, получившего ранение во время спецоперации, неразорвавшийся боеприпас. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на министерство обороны России.
Известно, что уникальную операцию провели на базе районной поликлиники в Белгородской области. У пациента обнаружили проникающее ранение грудной клетки, исследование показало, что боеприпас пробил ребра, легкие и застрял у позвоночника, между аортой и нижней полой веной, недалеко от сердца.
"Риск детонации боеприпаса был крайне высок. Несмотря на это, военные врачи вместе с гражданскими коллегами надели средства бронезащиты под медицинские халаты и приступили к сложнейшему вмешательству", — пояснили в Минобороны.
По словам прооперированного военного, он даже не понял, что произошло: во время боя он почувствовал удар в край бронежилета, сознание не потерял и продолжал двигаться. Сейчас пациент находится на лечении и реабилитации в Москве.