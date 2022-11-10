https://uz.sputniknews.ru/20221110/mirziyoev-provodit-peregovory-s-ilxamom-alievym-29877330.html

Мирзиёев проводит переговоры с Ильхамом Алиевым

Мирзиёев проводит переговоры с Ильхамом Алиевым

Встреча двух президентов состоялась в рамках саммита ОТГ, который проходит в Самарканде.

2022-11-10T18:10+0500

2022-11-10T18:10+0500

2022-11-10T18:10+0500

политика

шавкат мирзиёев

встреча

ильхам алиев

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, встреча проходит в рамках саммита Организации тюркских государств в Самарканде.По сообщению пресс-службы узбекистанского лидера, главы двух государств настроены ускорять конкретные проекты взаимовыгодного сотрудничества в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, энергетическом секторе, химической и нефтегазовой отрасли.Ранее в четверг Мирзиёев также провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, где лидеры обсудили вопросы механизмов финансирования и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов.

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