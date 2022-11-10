https://uz.sputniknews.ru/20221110/mirziyoev-provodit-peregovory-s-ilxamom-alievym-29877330.html
Мирзиёев проводит переговоры с Ильхамом Алиевым
Мирзиёев проводит переговоры с Ильхамом Алиевым
Встреча двух президентов состоялась в рамках саммита ОТГ, который проходит в Самарканде.
2022-11-10T18:10+0500
2022-11-10T18:10+0500
2022-11-10T18:10+0500
политика
шавкат мирзиёев
встреча
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0a/29876666_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_edfea58b138f5718ca5c069723aadf06.jpg
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Так, встреча проходит в рамках саммита Организации тюркских государств в Самарканде.По сообщению пресс-службы узбекистанского лидера, главы двух государств настроены ускорять конкретные проекты взаимовыгодного сотрудничества в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, энергетическом секторе, химической и нефтегазовой отрасли.Ранее в четверг Мирзиёев также провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, где лидеры обсудили вопросы механизмов финансирования и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/0a/29876666_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_f502f89333efdd47a534e1cd04d0f85a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев проводит встречу с ильхамом алиевым мирзиеев биография жена алиева фото дочь лейла алиева операции встреча двух президентов состоялась в рамках саммита отг который проходит в самарканде
мирзиёев проводит встречу с ильхамом алиевым мирзиеев биография жена алиева фото дочь лейла алиева операции встреча двух президентов состоялась в рамках саммита отг который проходит в самарканде
Мирзиёев проводит переговоры с Ильхамом Алиевым
Встреча двух президентов состоялась в рамках саммита ОТГ, который проходит в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik.
В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает
пресс-служба главы республики.
Так, встреча проходит в рамках саммита Организации тюркских государств в Самарканде.
По сообщению пресс-службы узбекистанского лидера, главы двух государств настроены ускорять конкретные проекты взаимовыгодного сотрудничества в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, энергетическом секторе, химической и нефтегазовой отрасли.
Ранее в четверг Мирзиёев также провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, где лидеры обсудили вопросы механизмов финансирования и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов.