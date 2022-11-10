https://uz.sputniknews.ru/20221110/mirziyoev-vstretilsya-s-premer-ministrom-vengrii-orbanom-v-samarkande-29859294.html

Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в Самарканде

Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в Самарканде

Встреча двух лидеров проходит в рамках саммита Организации тюркских государств в Самарканде.

2022-11-10T11:46+0500

2022-11-10T11:46+0500

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политика

шавкат мирзиёев

виктор орбан

венгрия

самарканд

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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках проходящего в Самарканде саммита Организации тюркских государств.Так, в ходе встречи стороны обсудили вопросы механизмов финансирования и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов.Ранее по итогам официального визита Мирзиёева в Венгрию в октябре была принята комплексная дорожная карта по реализации совместных проектов двух стран на сумму $1 млрд.

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мирзиёев встретился с премьер министром венгрии орбаном в самарканде встреча двух лидеров проходит в рамках саммита организации тюркских государств в самарканде