https://uz.sputniknews.ru/20221110/mirziyoev-vstretilsya-s-premer-ministrom-vengrii-orbanom-v-samarkande-29859294.html
Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в Самарканде
Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в Самарканде
Встреча двух лидеров проходит в рамках саммита Организации тюркских государств в Самарканде.
2022-11-10T11:46+0500
2022-11-10T11:46+0500
2022-11-10T11:52+0500
политика
шавкат мирзиёев
виктор орбан
венгрия
самарканд
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках проходящего в Самарканде саммита Организации тюркских государств.Так, в ходе встречи стороны обсудили вопросы механизмов финансирования и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов.Ранее по итогам официального визита Мирзиёева в Венгрию в октябре была принята комплексная дорожная карта по реализации совместных проектов двух стран на сумму $1 млрд.
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мирзиёев встретился с премьер министром венгрии орбаном в самарканде встреча двух лидеров проходит в рамках саммита организации тюркских государств в самарканде
мирзиёев встретился с премьер министром венгрии орбаном в самарканде встреча двух лидеров проходит в рамках саммита организации тюркских государств в самарканде
Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном в Самарканде
11:46 10.11.2022 (обновлено: 11:52 10.11.2022)
Встреча двух лидеров проходит в рамках саммита Организации тюркских государств в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках проходящего в Самарканде саммита Организации тюркских государств.
Так, в ходе встречи стороны обсудили вопросы механизмов финансирования и создания благоприятных условий для реализации совместных инвестиционных проектов.
Ранее по итогам официального визита Мирзиёева в Венгрию в октябре была принята комплексная дорожная карта по реализации совместных проектов двух стран на сумму $1 млрд.